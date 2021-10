Windows 11: quelles sont les améliorations apportées au nouveau système d'exploitation que Microsoft vient de lancer ?

il y a 41 minutes

"Propre, rafraîchie et simple" pour l'utilisateur.

Et même les utilisateurs moins férus de technologie peuvent obtenir la mise à niveau facilement, ajoute-t-il.

M. Panay donne l'exemple de son père, âgé de 89 ans. "J'ai tellement hâte qu'il appuie sur un bouton et qu'il se mette à niveau. Pas parce que c'est mon père. Parce que je veux juste que ce soit facile pour lui", dit-il.

Le dirigeant indique que des utilisateurs plus expérimentés l'ont déjà testé de manière approfondie dans le cadre du programme de test Windows Insider et qu'il est convaincu qu'il n'y aura pas de problèmes de démarrage.

Bouton Démarrer

Panos Panay est le chef de produit de Microsoft pour Windows et les appareils.

"On en tire des leçons, bien sûr, et on s'adapte", reconnaît-il.