Tiwa Savage :"Je ne vais pas permettre à quiconque de me faire chanter pour avoir fait quelque chose de naturel"

il y a 44 minutes

La chanteuse et compositrice nigériane Tiwa Savage

La chanteuse et compositrice nigériane Tiwa Savage révèle que des personnes ont essayé de la faire chanter avec une sextape.

"Je ne permettrai à personne de me faire chanter pour avoir fait quelque chose de naturel", a-t-elle déclaré à l'intervieweuse Angie Martinez.

"Je te paie maintenant et puis deux mois plus tard, tu vas revenir... et puis qui sait si je t'ai envoyé l'argent, tu vas probablement la sortir de toute façon."