Pourquoi peu de personnes aux États-Unis utilisent WhatsApp, l'application de messagerie la plus populaire au monde

il y a 51 minutes

Certains élèves n'ont pas pu non plus échanger de messages avec leurs professeurs. De nombreux travailleurs n'ont pas pu parler à leurs collègues. Et tout autant n'ont pas pu recevoir les commandes dont dépendent leurs entreprises.