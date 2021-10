Multinationales : 136 pays signent un accord historique sur un impôt minimum mondial - ce que cela change et pourquoi c'est important

il y a 39 minutes

La plupart des pays du monde ont signé vendredi un accord historique qui obligera les grandes entreprises à payer plus d'impôts.

Au total, 136 pays ont convenu d'un impôt minimum mondial de 15 %, ainsi que d'un système plus équitable d'imposition des bénéfices là où ils sont réalisés.

L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) mène depuis dix ans des pourparlers pour parvenir à un tel accord.

On estime qu'elle pourrait générer 150 milliards de dollars de taxes supplémentaires par an, ce qui aiderait les économies à se remettre de la pandémie de coronavirus.

L'impôt minimum global sur les multinationales commencera en 2023. Certains pays vont réaffecter certains droits fiscaux des grandes multinationales de leur pays d'origine vers les marchés où elles ont des activités et réalisent des bénéfices.

Et ce, indépendamment de la présence physique des entreprises sur place, ce qui devrait avoir un impact sur les grandes entreprises numériques telles qu'Amazon et Facebook.

L'OCDE annonce que cela affectera 125 milliards de dollars de bénéfices pour une centaine de multinationales parmi les plus grandes et les plus rentables du monde.