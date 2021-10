Covid: "j'ai perdu mon poste d'enseignant pour avoir refusé le vaccin contre le covid"

il y a une heure

M. Biden affirme qu'il va bientôt faire appliquer un mandat exigeant que tous les travailleurs du secteur de la santé se fassent vacciner, et il appelle les États américains à exiger la même chose des enseignants.

À Concord, dans le New Hampshire (Nouvelle-Angleterre, États-Unis), il est surprenant de voir certains participants à une grande manifestation anti-vaccins porter des uniformes d'hôpital.

Leah Cushman est l'une de ces personnes, et elle est prête à perdre son emploi d'infirmière pour ne pas s'être fait vacciner.

"Mes croyances sont religieuses. Le Créateur m'a doté d'un système immunitaire qui me protège, et si je tombe malade, c'est un acte de Dieu. Je ne prendrais pas un médicament qui affecte le système immunitaire", dit-elle à la BBC.

Elle nie qu'il y ait un conflit entre ces convictions et les responsabilités de son travail.

Cushman affirme que les vaccins contre le covid restent "expérimentaux", même si le vaccin de Pfizer a reçu l'approbation totale de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, ce qui signifie que l'agence estime que suffisamment de données ont été recueillies pour indiquer que le médicament est sûr et efficace.

Mais elle dit que, de toute façon, elle ne prend plus aucun vaccin.

L'infirmière Leah Cushman dit qu'elle ne vaccine plus.

Cette mesure intervient à un moment où le virus est devenu plus actif en raison du variant delta et où il existe un retard dans les procédures pour tous les cas non liés au virus.