K-pop et mukbang : pourquoi 26 mots coréens ont-ils été ajoutés à l'Oxford English Dictionary?

il y a 44 minutes

Et maintenant, cette influence sud-coréenne a atteint l'Oxford English Dictionary (OED).

"Une vague qui déferle sur la mer des mots anglais"

Un autre aliment de la liste est le japchae, n. m. - un plat coréen composé de nouilles en cellophane fabriquées à partir de fécule de patate douce, sautées avec des légumes et d'autres ingrédients.

Avec le succès international de Squid Game, Parasite et BTS, il n'est pas surprenant que la culture pop sud-coréenne soit également représentée dans cette liste.

"Ils montrent comment les Asiatiques de différentes parties du continent inventent et échangent des mots dans leurs propres contextes locaux, puis introduisent ces mots dans le reste du monde anglophone, permettant ainsi à la vague coréenne de continuer à onduler sur la mer des mots anglais."

Un état d'esprit tourné vers le monde

Selon le Dr Hye-Kyung Lee du King's College de Londres, le succès des exportations coréennes telles que Squid Game ou Parasite peut être attribué à une plus grande pensée globale de la part des producteurs culturels.

"Plus de dix ans se sont écoulés depuis les premiers succès de la K-pop, de sorte que les producteurs culturels coréens ont une mentalité globale", explique le Dr Lee, qui mène des recherches sur la culture et les arts, en étudiant l'essor du K-drama et de la K-pop.