AQ Khan : l'homme le plus dangereux du monde ?

il y a 40 minutes

Le 11 décembre 2003, un groupe d'officiers de la CIA et du MI6 était sur le point d'embarquer dans un avion banalisé en Libye lorsqu'on leur a remis une pile d'une demi-douzaine d'enveloppes brunes.

Khan était l'une des figures les plus importantes de la sécurité mondiale du dernier demi-siècle, son histoire étant au cœur de la bataille pour la technologie la plus dangereuse du monde, entre ceux qui la possèdent et ceux qui la veulent.