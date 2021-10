Corée du Nord : un régime de la terreur impliqué dans le trafic de drogues et d'armes selon un déserteur de haut rang

Laura Bicker

BBC News, Seoul

il y a 6 minutes

Légende image, En trente ans de carrière, Kim Kuk-song a gravi les échelons des puissantes agences d'espionnage nord-coréennes.

Garder des secrets est une des vieilles habitudes de Kim Kuk-song.

Il a fallu des semaines de discussions pour obtenir une interview avec lui, et il s'inquiète toujours de savoir qui pourrait l'écouter.

Il porte des lunettes noires devant la caméra, et seuls deux membres de notre équipe connaissent ce que nous croyions être son vrai nom.

M. Kim a passé 30 ans à gravir les échelons des puissantes agences d'espionnage de la Corée du Nord.

"Ces agences étaient "les yeux, les oreilles et le cerveau du chef suprême", dit-il.

Il affirme avoir gardé leurs secrets, envoyé des assassins pour tuer leurs détracteurs et même construit un laboratoire illégal de fabrication de drogues pour aider à réunir des fonds "révolutionnaires".

Aujourd'hui, l'ancien colonel en chef a décidé de raconter son histoire à la BBC.

C'est la première fois qu'un officier militaire de haut rang de Pyongyang accorde une interview à un grand media.

M. Kim était le "plus rouge des rouges", dit-il dans une interview exclusive. Un loyal serviteur communiste.

Mais le rang et la loyauté ne garantissent pas votre sécurité en Corée du Nord.

Il a dû fuir pour sauver sa peau en 2014, et depuis, il vit à Séoul et travaille pour les services de renseignement sud-coréens.

Il dépeint la Corée du Nord comme étant prête à tout pour gagner de l'argent par tous les moyens possibles, du trafic de drogue aux ventes d'armes au Moyen-Orient et en Afrique.

Il nous a parlé de la stratégie qui sous-tend les décisions prises à Pyongyang, des attaques du régime contre la Corée du Sud et des affirmations selon lesquelles les réseaux d'espionnage et les cyber-réseaux de ce pays secret peuvent atteindre le monde entier.

La BBC ne peut pas vérifier ses affirmations de manière indépendante, mais nous avons réussi à vérifier son identité et, dans la mesure du possible, à trouver des preuves corroborant ses allégations.

Nous avons contacté l'ambassade de Corée du Nord à Londres et la mission à New York pour une déclaration, mais nous n'avons reçu aucune réponse jusqu'à présent.

Un "groupe de travail sur la terreur"

Les dernières années de M. Kim au sein de la principale unité de renseignement de la Corée du Nord permettent de mieux comprendre les débuts de la carrière du dirigeant actuel, Kim Jong-un.

Il brosse le portrait d'un jeune homme désireux de faire ses preuves en tant que "guerrier".

La Corée du Nord a créé une nouvelle agence d'espionnage, le Bureau général de reconnaissance, en 2009, au moment où Kim Jong-un était préparé à succéder à son père, victime d'une attaque cérébrale.

Le chef du bureau était Kim Yong-chol, qui reste l'un des plus fidèles collaborateurs du dirigeant nord-coréen.

Le colonel a déclaré qu'en mai 2009, la chaîne de commandement a reçu l'ordre de former un "groupe de travail sur la terreur" pour tuer un ancien fonctionnaire nord-coréen qui avait fait défection au Sud.

"Pour Kim Jong-un, il s'agissait d'un acte visant à satisfaire le chef suprême (son père)", explique M. Kim.

"Une 'Terror Force' a été formée pour assassiner Hwang Jang-yop en secret. J'ai personnellement dirigé et exécuté le travail."

Crédit photo, Reuters Légende image, L'ancien dirigeant suprême nord-coréen Kim Jong-il avec son fils, Kim Jong-un, en arrière-plan

Hwang Jang-yop était autrefois l'un des fonctionnaires les plus puissants du pays.

Il a été l'un des principaux architectes de la politique nord-coréenne. Sa défection vers le Sud en 1997 n'a jamais été pardonnée.

Une fois à Séoul, il s'est montré extrêmement critique à l'égard du régime, et la famille Kim voulait se venger.

Mais la tentative d'assassinat a mal tourné. Deux majors de l'armée nord-coréenne purgent toujours une peine de 10 ans de prison à Séoul pour ce complot.

Pyongyang a toujours nié son implication et affirmé que la Corée du Sud avait mis en scène la tentative.

Le témoignage de M. Kim semble indiquer le contraire.

"En Corée du Nord, le terrorisme est un outil politique qui protège la plus haute dignité de Kim Jong-il et Kim Jong-un", dit-il.

"C'était un cadeau pour démontrer la loyauté du successeur envers son grand leader".

Ce n'est pas tout. Un an plus tard, en 2010, un navire de la marine sud-coréenne, le Cheonan, a coulé après avoir été touché par une torpille.

Quarante-six personnes ont perdu la vie. Pyongyang a toujours nié son implication.

Puis, en novembre de la même année, des dizaines d'obus d'artillerie nord-coréens ont touché l'île sud-coréenne de Yeongpyeong. Deux soldats et deux civils ont été tués.

La question de savoir qui a donné l'ordre de cette attaque a fait l'objet de nombreux débats.

M. Kim affirme qu'il n'est "pas directement impliqué dans les opérations sur l'île du Cheonan ou de Yeonpyeong", mais qu'elles "n'étaient pas un secret pour les officiers du RGB, elles étaient traitées avec fierté, quelque chose dont on pouvait se vanter".

Et ces opérations n'auraient pas eu lieu sans ordres venant d'en haut, dit-il.

"En Corée du Nord, même lorsqu'une route est construite, elle ne peut l'être sans l'approbation directe du chef suprême. Le naufrage du Cheonan et le bombardement de l'île de Yeongpyeong ne peuvent être réalisés par des subalternes".

"Ce type d'activité militaire est conçu et mis en œuvre par les ordres spéciaux de Kim Jong-un. C'est un exploit."

L'espion de la Maison Bleue

M. Kim affirme que l'une de ses responsabilités au Nord était de développer des stratégies pour traiter avec la Corée du Sud. L'objectif était la "subordination politique".

Cela impliquait d'avoir des yeux et des oreilles sur le terrain.

"Il y a de nombreux cas où j'ai demandé à des espions de se rendre en Corée du Sud et où j'ai effectué des missions opérationnelles par leur intermédiaire. De nombreux cas", affirme-t-il.

Il ne s'étend pas sur le sujet, mais il nous donne un exemple intriguant.

"Il y a eu un cas où un agent nord-coréen a été envoyé et a travaillé au bureau présidentiel en Corée du Sud et est retourné en Corée du Nord sain et sauf. C'était au début des années 1990. Après avoir travaillé pour la Maison bleue (le bureau présidentiel de la Corée du Sud) pendant cinq à six ans, il est revenu sain et sauf et a travaillé au 314e bureau de liaison du parti travailliste.

"Je peux vous dire que des agents nord-coréens jouent un rôle actif dans diverses organisations de la société civile ainsi que dans des institutions importantes en Corée du Sud."

La BBC n'a aucun moyen de vérifier cette affirmation.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le leader suprême nord-coréen, Kim Jong-un. "Tout l'argent en Corée du Nord appartient au leader", a déclaré Kim Kuk-song.

J'ai rencontré plusieurs espions nord-coréens condamnés en Corée du Sud et, comme le souligne Chad O'Carroll, fondateur de NK News, dans un article récent, les prisons sud-coréennes étaient autrefois remplies de dizaines d'espions nord-coréens arrêtés au fil des décennies pour divers types de travaux d'espionnage.

Une poignée d'incidents ont continué à se produire et au moins un d'entre eux impliquait un espion envoyé directement par le Nord.

Mais les données de NK News suggèrent que beaucoup moins de personnes ont été arrêtées en Corée du Sud pour des infractions liées à l'espionnage depuis 2017, car le Nord se tourne vers les nouvelles technologies, plutôt que vers les espions à l'ancienne, pour la collecte de renseignements.

La Corée du Nord est peut-être l'un des pays les plus pauvres et les plus isolés du monde, mais d'anciens membres du régime ont averti que Pyongyang a créé une armée de 6 000 hackers qualifiés.

Selon M. Kim, le précédent dirigeant nord-coréen, Kim Jong-il, a ordonné la formation de nouveaux personnels dans les années 1980 "pour se préparer à la cyberguerre".

"L'université Moranbong choisissait les étudiants les plus brillants dans tout le pays et leur faisait suivre six ans d'enseignement spécial", dit-il.

Les responsables de la sécurité britannique pensent qu'une unité nord-coréenne connue sous le nom de Lazarus Group est à l'origine d'une cyberattaque qui a paralysé une partie du NHS et d'autres organisations dans le monde en 2017. Le même groupe est soupçonné d'avoir ciblé Sony Pictures lors d'un piratage très médiatisé en 2014.

M. Kim affirme que le bureau était connu sous le nom de 414 Liaison Office.

"En interne, on le surnommait "le centre d'information de Kim Jong-il"."

Il affirme qu'il disposait d'une ligne téléphonique directe avec le dirigeant nord-coréen.

"Les gens disent que ces agents sont en Chine, en Russie et dans les pays d'Asie du Sud-Est, mais ils opèrent aussi en Corée du Nord même. Le bureau protège également la communication entre les agents d'espionnage nord-coréens."

De la drogue contre des dollars

Kim Jong-un a récemment annoncé que le pays était à nouveau confronté à une "crise" et, en avril, il a appelé son peuple à se préparer à une nouvelle "marche ardue" - une expression qui en est venue à décrire une famine désastreuse dans les années 1990, sous Kim Jong-il.

À l'époque, M. Kim faisait partie du département des opérations et avait pour mission de collecter des "fonds révolutionnaires" pour le chef suprême. Cela signifiait, dit-il, qu'il fallait vendre des drogues illégales.

"La production de drogue dans la Corée du Nord de Kim Jong-il a atteint son apogée pendant la Marche laborieuse", dit-il.

"A cette époque, le département opérationnel était à court de fonds révolutionnaires pour le chef suprême. Après avoir été affecté à cette tâche, j'ai fait venir trois étrangers en Corée du Nord, j'ai construit une base de production dans le centre de formation du bureau de liaison 715 du Parti du travail et j'ai produit de la drogue".

"C'était de l'ICE (crystal meth). Nous pouvions ensuite l'encaisser en dollars pour Kim Jong-il."

Son récit du trafic de drogue à cette époque est plausible. La Corée du Nord a une longue histoire de production de drogue - principalement de l'héroïne et de l'opium. Un ancien diplomate nord-coréen au Royaume-Uni, Thae Yong-ho, qui a également fait défection, a déclaré au Forum sur la liberté d'Oslo en 2019 que le pays s'était engagé dans un trafic de drogue parrainé par l'État et tentait de régler une épidémie de toxicomanie domestique généralisée.

Je demande à M. Kim où est allé l'argent de la drogue. A-t-il été converti en argent liquide pour le peuple ?

"Pour vous aider à comprendre, tout l'argent en Corée du Nord appartient au leader nord-coréen", répond-il. "Avec cet argent, il construit des villas, achète des voitures, de la nourriture, des vêtements et profite du luxe."

Les estimations du nombre de morts dues aux pénuries alimentaires prolongées de la Corée du Nord dans les années 1990 vont de quelques centaines de milliers à un million de personnes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme nord-coréenne ramasse des herbes pour manger dans un champ dans la province du Hamgyong du Nord, mai 2010

Une autre source de revenus, selon M. Kim, provenait des ventes illégales d'armes à l'Iran, gérées par le département des opérations.

"Il y avait des sous-marins nains spéciaux, des semi-submersibles. La Corée du Nord était très douée pour construire des équipements de pointe comme ceux-là", dit-il.

Il s'agit peut-être d'un peu de propagande nord-coréenne, car les sous-marins du pays sont équipés de moteurs diesel bruyants.

Mais M. Kim affirme que les transactions étaient si fructueuses que le directeur adjoint de la Corée du Nord en Iran se vantait de convoquer les Iraniens dans sa piscine pour faire des affaires.

Les contrats d'armement entre la Corée du Nord et l'Iran sont un secret de polichinelle depuis les années 1980 et comprennent même des missiles balistiques, selon le professeur Andrei Lankov, l'une des principales autorités mondiales sur la Corée du Nord.

La Corée du Nord a continué à faire progresser le développement d'armes de destruction massive, bien qu'elle soit soumise à des sanctions internationales strictes. En septembre, le pays a testé quatre nouveaux systèmes d'armes, dont un nouveau missile de croisière à longue portée, un système de lancement de train pour un missile balistique, un missile hypersonique et un missile anti-aérien.

La technologie est de plus en plus sophistiquée.

Selon M. Kim, Pyongyang a également vendu des armes et des technologies à des pays en proie à de longues guerres civiles. Ces dernières années, les Nations unies ont accusé la Corée du Nord de fournir des armes à la Syrie, au Myanmar, à la Libye et au Soudan.

L'ONU prévient que les armes développées à Pyongyang pourraient se retrouver dans de nombreux coins troublés du monde.

Un serviteur loyal trahi

M. Kim a mené une vie privilégiée en Corée du Nord. Il affirme que la tante de Kim Jong-un lui a donné l'usage d'une voiture Mercedes-Benz et l'a autorisé à voyager librement à l'étranger pour collecter des fonds pour le dirigeant nord-coréen. Il dit avoir vendu des métaux rares et du charbon pour récolter des millions en espèces, qu'il ramenait dans le pays dans une valise.

Dans un pays appauvri où des millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires, c'est une vie que peu de gens peuvent imaginer, et encore moins vivre.

Les puissantes relations politiques de M. Kim, issues de son mariage, lui ont permis de passer d'une agence de renseignement à l'autre, dit-il. Mais ces mêmes relations l'ont également mis en danger, lui et sa famille.

Peu après son accession au trône politique en 2011, Kim Jong-un a décidé de purger ceux qu'il percevait comme une menace, y compris son propre oncle, Jang Song-thaek. Il a longtemps été suggéré que M. Jang était le dirigeant de facto de la Corée du Nord, la santé de Kim Jong-il déclinant.

Selon M. Kim, le nom de Jang Song-thaek était devenu plus répandu que celui de Kim Jong-un.

"C'est à ce moment-là que j'ai senti que Jang Song-thaek ne ferait pas long feu. Je pensais qu'il serait banni à la campagne", dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des personnes s'inclinent devant les statues des défunts dirigeants nord-coréens Kim Il-sung et Kim Jong-il, février 2021

Mais les médias d'État nord-coréens ont ensuite annoncé en décembre 2013 que M. Jang avait été exécuté.

"J'ai été plus que surpris, c'était un coup fatal et j'étais consterné", dit M. Kim. "J'ai immédiatement ressenti un danger pour ma vie. Je savais que je ne pouvais plus exister en Corée du Nord."

M. Kim était à l'étranger lorsqu'il a lu la nouvelle de l'exécution dans un journal. Il a décidé d'élaborer un plan pour fuir avec sa famille en Corée du Sud.

"Abandonner mon pays, où se trouvent la tombe de mon ancêtre et ma famille, et fuir en Corée du Sud, qui était à l'époque pour moi un pays étranger, a été la pire décision de détresse émotionnelle, dit-il.

Même derrière ses lunettes noires, je peux voir que ce souvenir est difficile pour lui.

La seule question que je n'ai cessé de lui poser au cours de nos nombreuses rencontres, pendant de nombreuses heures, est de savoir pourquoi il a décidé de parler maintenant.

"C'est le seul devoir que je puisse faire", dit-il. "Je serai plus actif à partir de maintenant pour libérer mes frères du Nord de l'emprise de la dictature et pour qu'ils jouissent de la vraie liberté."

Il y a plus de 30 000 dissidents en Corée du Sud. Seuls quelques-uns décident de parler aux médias. Plus vous êtes connu, plus le risque pour vous et votre famille est élevé.

Nombreux sont également ceux qui, en Corée du Sud, doutent de l'authenticité de ces récits. Après tout, comment peut-on vraiment vérifier leurs histoires ?

M. Kim a eu une vie très inhabituelle. Son récit doit être considéré comme une partie de l'histoire de la Corée du Nord, et non comme un tout. Mais son histoire nous offre une vue de l'intérieur d'un régime auquel peu de gens peuvent échapper, et nous dit quelque chose sur ce qu'il faut pour que le régime survive.

"La société politique de la Corée du Nord, son jugement, ses processus de pensée, tous suivent la conviction de l'obéissance ultime au chef suprême", dit-il. Au fil des générations, cela produit un "noyau loyal".

Le moment choisi pour cette interview est également intéressant. Kim Jong-un a laissé entendre qu'il pourrait être disposé à parler à la Corée du Sud dans un avenir proche, si certaines conditions sont remplies.

Mais là encore, M. Kim lance un avertissement.

"Cela fait des années que je suis venu ici, mais la Corée du Nord n'a pas du tout changé", déclare-t-il.