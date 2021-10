COP26 : qu'est-ce que la conférence de Glasgow sur le climat et pourquoi est-elle importante ?

il y a 7 minutes

Qu'est-ce que la COP26 et pourquoi se déroule-t-elle ?

Les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique - notamment les vagues de chaleur, les inondations et les feux de forêt - s'intensifient.

La dernière décennie est la plus chaude jamais enregistrée, et les gouvernements s'accordent à dire qu'une action collective urgente est nécessaire.

Ils ont tous accepté en 2015 de procéder à des changements pour maintenir le réchauffement de la planète "bien en deçà" de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels - et d'essayer de viser 1,5°C - afin d'éviter une catastrophe climatique.

C'est ce que l'on appelle l'accord de Paris, et cela signifie que les pays doivent continuer à réduire leurs émissions de manière plus importante jusqu'à atteindre un niveau net zéro en 2050.

Que décidera-t-on à la COP26 ?

Jusqu'à 25 000 personnes sont attendues à Glasgow, dont des dirigeants mondiaux, des négociateurs et des journalistes.

Des dizaines de milliers de militants et d'entreprises seront également présents pour organiser des événements, créer des réseaux et manifester.

À la fin de la conférence, une forme de déclaration est attendue. Chaque pays devra la signer et elle pourrait comporter des engagements spécifiques.

Y a-t-il des points de friction ?

Attendez-vous à ce que l'on parle beaucoup d'argent et de justice climatique.

Les pays en développement ont tendance à moins polluer par tête d'habitant et ne sont pas responsables de la plupart des émissions du passé.

Ils ont besoin d'argent pour réduire leurs émissions et faire face au changement climatique. Cela pourrait signifier plus de panneaux solaires dans les pays qui dépendent de l'énergie du charbon et des systèmes de défense contre les inondations.