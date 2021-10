Google : comment était la vie avant le moteur de recherche ?

Crédit photo, Reuters

Mon chat peut-il être végétalien ? Quelle est cette odeur fraîche des bébés ? Qu'est-ce que l'amour ?

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, Google a répondu à toutes sortes de questions.

Certains emplois, en particulier ceux axés sur la recherche, ont été fortement modifiés par son invention, à tel point qu'il est difficile d'imaginer comment ils étaient effectués auparavant.

En voici quelques-uns.

Les journalistes

Gareth Hughes a été reporter pour le journal Daily Post dans le nord du Pays de Galles entre 1974 et 2006 (il est le père de l'auteur de cet article).

Gareth Hughes et la machine à écrire : c'est comme les ordinateurs, mais en plus bruyant

"J'ai dû écrire sur beaucoup de choses et personne n'attendait de moi que je sache tout", souligne-t-il. "J'avais une encyclopédie, la bibliothèque locale, mais l'important était de savoir qui connaissait les faits et de savoir qui connaissait ces personnes. J'aimais penser que je connaissais quelqu'un dans chaque village", poursuit-il.

"Nous avions également une bibliothèque à notre siège social de Liverpool et ils conservaient tous les journaux, toutes les coupures de chaque histoire. Si vous vouliez quelque chose sur un sujet particulier, les bibliothécaires allaient le chercher et vous le faxaient. Ils ont été fantastiques".

"J'ai tout gardé aussi. Je me souviens de l'histoire d'un petit bébé qui est né à des kilomètres au milieu de nulle part, en plein hiver, et qui pesait le poids d'un sac de sucre. Elle a été enveloppée dans du coton dans l'ambulance, qui se déplaçait lentement sur les landes couvertes de neige et de glace, et ne devrait pas survivre", se rappelle-t-il.

"J'ai fait l'histoire six mois plus tard, quand elle a quitté l'hôpital, puis des années plus tard. Je viens de fouiller dans mes coupures de presse et j'ai trouvé son histoire. J'ai vu qu'elle avait eu 21 ans, j'ai donc contacté le bureau de poste local, et il s'est avéré qu'elle vivait à quelques minutes de mon bureau", se souvient-il.

"Avoir Google est certainement utile. Mais rien n'est comparable à ce contact personnel."

Les avocats

Hilary Heilbron QC a commencé à travailler en tant qu'avocat en 1972. Elle est maintenant membre de Brick Court Chambers à Londres - l'un des principaux cabinets d'avocats du Royaume-Uni - et pratique le droit commercial et l'arbitrage international.

"En tant qu'avocat junior, vous étiez instruit et deviez faire vos propres recherches (rapports de droit, manuels) et descendre dans les bibliothèques. Pour d'autres recherches, vous deviez vous rendre au Middle Temple - une institution équivalente à un barreau - pour trouver une affaire qui mènerait à une autre affaire".

"Maintenant, les recueils de jurisprudence sont disponibles sur internet : j'ai sur mon étagère un ensemble de recueils de jurisprudence qui ont l'air bien, mais qui n'ont pas de réelle utilité.

Hilary Heilbron (à droite) avec son père et sa mère Rose Heilbron, que l'on voit ici en train de prêter serment en tant que juge en 1974

"C'est une bénédiction car on gagne beaucoup de temps et c'est plus pratique, mais on ne gagne pas autant de temps, car il y a du matériel disponible comme jamais auparavant, il faut donc le vérifier. Vous devez être prudent".

Les bibliothécaires

Il y a plusieurs dizaines d'années, le personnel de la bibliothèque publique de New York jouait le rôle d'une sorte de Google humain, répondant aux questions du public et tentant d'y répondre à l'aide des vastes ressources dont il disposait.

Ces dernières années, le personnel découvre une boîte pleine de cartes contenant des questions du public et les partage sur le compte Instagram de la bibliothèque.

"Où puis-je trouver toutes les statistiques disponibles sur le chiffre d'affaires, l'argent impliqué, etc. dans la vente de cadavres ?", demande une personne en 1948.

En 2018, Google a proposé une enquête de Reuters sur le commerce de cadavres aux États-Unis.

"Est-ce que les souris peuvent vomir ?" Quelqu'un d'autre en 1949 voulait savoir, pour des raisons inconnues.

On lui a dit que oui, les souris peuvent vomir.

"Si un serpent venimeux se mord, va-t-il mourir ?"

En 1949, les gens avaient d'étranges doutes sur les animaux. Google dit : personne n'en est sûr.

"Pourquoi les tableaux anglais du 18e siècle ont-ils tant d'écureuils, et comment les apprivoisait-on pour qu'ils ne mordent pas le peintre ?"

Google suggère que les femmes avaient l'habitude de garder des écureuils comme animaux de compagnie à l'époque, alors peut-être est-ce la réponse.

Les universitaires

Janice Yellin a obtenu son doctorat en études de la Nubie ancienne au Brandeis College de Boston au début des années 1970. Elle est aujourd'hui professeur d'histoire de l'art au Babson College, dans le Massachusetts.

Janice Yellin à l'intérieur d'une pyramide nubienne datant d'au moins 2 400 ans avant Jésus-Christ (avant Google)

"Google a tout changé. Cela signifie que je peux accéder à des documents sans devoir perdre une journée à aller au musée ou à la bibliothèque, et que je peux faire mon travail beaucoup plus efficacement. Cela a réduit de 80 % le temps que je dois consacrer à la recherche."

"C'était une façon totalement différente de travailler à l'époque. Maintenant, je peux m'asseoir à mon bureau au lieu de devoir planifier ma journée. Il m'arrivait de travailler sur un sujet et de ne pas avoir assez d'informations, alors je devais le mettre de côté et aller à la bibliothèque pour le rechercher."

"Mais il y avait une relation communautaire dans les bibliothèques, et dans le contexte du développement professionnel de quelqu'un, cela avait une grande valeur. Le travail en ligne est beaucoup plus isolant."

"Il y a quelque chose d'agréable à passer une journée avec des livres et avec d'autres personnes. Les jeunes étudiants ne construisent pas ces réseaux."

* Si vous voulez les réponses aux questions posées en haut de l'article :

(a) Les avis sont contradictoires quant à l'opportunité d'un régime végétalien pour votre chat. Aucun conseil ne peut être donné dans un sens ou dans l'autre.

b) Personne ne sait avec certitude pourquoi la tête des bébés sent si bon, mais il pourrait s'agir de substances chimiques sécrétées par leurs glandes sudoripares.

c) Vous devez le découvrir par vous-même

