Addiction au téléphone : "il n'y a pas beaucoup de différences entre la dépendance à la drogue et la dépendance au téléphone portable"

il y a 8 minutes

Lorsque nous avons épuisé Facebook, WhatsApp et Instagram, vous vous êtes empressés de sortir sur Twitter pour comparer les technologies à l'héroïne et nous souhaiter ironiquement un "heureux syndrome de sevrage." Beaucoup peuvent considérer que cette comparaison est exagérée. Pourquoi argumenter ?

Parce que c'était fou et là, on se rend compte de l'importance qu'on lui accorde.

Les gens ont paniqué alors qu'en réalité il ne se passait rien. Nous sommes tous un peu perdus. Les dépendances sont toutes des dépendances et il n'y a pas beaucoup de différence entre la dépendance à la drogue et la dépendance au téléphone portable.

Lorsque l'héroïne était consommée, on ne savait pas à quel point elle était nocive et, au final, beaucoup de gens sont morts. J'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a des gens qui meurent parce qu'ils utilisent leur téléphone portable même lorsqu'ils conduisent.

Avec l'héroïne, il y avait deux issues : on mourait d'une overdose ou on était envoyé dans une clinique de désintoxication. Qu'en est-il de la dépendance aux technologies ?

Nous voyons comment les jeunes communiquent à travers l'écran rapidement, facilement et confortablement, mais ensuite dans le face à face, ils sont lâches et n'ont pas assez d'outils pour faire preuve d'empathie, regarder ou faire un câlin.

Avec les technologies, c'est plus difficile, car il ne s'agit pas d'arrêter de les utiliser. Ce que vous devez faire, c'est rééduquer pour qu'elles soient mieux utilisées. Et ce n'est pas facile quand tout le monde autour de vous l'utilise de la même manière.

Cela me rappelle la situation à laquelle sont confrontés de nombreux parents, lorsqu'ils décident d'éloigner leurs enfants les plus jeunes de la technologie, mais qu'ils ne peuvent empêcher tout le monde autour d'eux de l'utiliser. Au final, beaucoup finissent par céder parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants se sentent exclus.

Nous pensons que nos enfants n'auront pas d'amis s'ils n'ont pas de téléphone et de réseaux sociaux, mais c'est un mensonge. Les enfants qui ont un téléphone peuvent ou non avoir des amis, et les enfants sans téléphone peuvent ou non avoir des amis. Cela est davantage lié à la personnalité et à l'environnement familial et scolaire.