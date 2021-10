Squid Game : 6 choses que la série Netflix montre sur la réalité de la Corée du Sud

il y a une heure

" Squid Game ", un drame gore sud-coréen, est devenu l'une des séries les plus populaires de Netflix.

Début octobre, c'était la série la plus regardée dans 90 pays et son succès donne au monde l'idée que la nation asiatique a une société complexe.

Mais outre le fait qu'il s'agit d'une histoire à fort suspense, où des candidats en difficulté participent à des jeux de vie et de mort en échange d'argent, la série a été applaudie pour sa description des difficultés réelles qui touchent le peuple coréen. Sud.

1. La misogynie

La Corée du Sud occupe un modeste 102e rang sur la liste des pays les plus égalitaires entre les sexes, selon l'édition 2021 du Global Gender Gap du Forum économique mondial.

Cho Sang-woo, le banquier d'affaires, tente plus d'une fois d'empêcher les femmes de participer à des tâches collectives.

Plus précisément, une controverse est née autour du personnage de Mi-nyeo, qui s'engage dans des relations sexuelles avec le gangster Deok-su pour rejoindre son équipe.

Le scénariste et réalisateur de "Squid Game", Hwang Dong-hyuk, a rejeté les accusations de misogynie formulées sur les médias sociaux.

2. La difficile réalité des déserteurs du Nord

Avant la pandémie, plus de 1 000 Nord-Coréens se réfugiaient en Corée du Sud chaque année.

Bien que Séoul dispose d'un certain nombre de plans d'adaptation et d'avantages, les transfuges peuvent être confrontés aux mauvais traitements, à la discrimination et à la suspicion des Sud-Coréens.