Tariq Bitar: Qui est le juge libanais au cœur des divisions ayant conduit à des affrontements à Beyrouth ?

La zone adjacente au palais de justice de la capitale libanaise, Beyrouth, s'est transformée en une arène pour des affrontements armés qui ont fait au moins six morts et des dizaines de blessés.

Les affrontements, au cours desquels des grenades propulsées par fusée ont été utilisées, ont coïncidé avec une veillée organisée par des partisans du Hezbollah et du mouvement Amal pour exiger la démission du juge d'instruction dans l'affaire de l'explosion du port de Beyrouth, Tariq Bitar.

Qui est Bitar, et comment les divisions autour de lui ont-elles atteint le point d'affrontements armés ?

Personalité mystérieuse

Après des mois d'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth en 2020, qui a fait plus de deux cents morts et plus de six mille blessés, Bitar s'est retrouvé au centre d'une violente bataille entre les différentes forces politiques au Liban.

Bitar a été nommé juge pour enquêter sur l'explosion en février 2021, succédant à Fadi Sawan, qui a été dessaisi du dossier par la Cour pénale de cassation , après avoir accepté un recours en justice déposé par l'ancien Premier ministre libanais Hassan Diab et trois anciens ministres.

Bitar, qui enquête sur la plus grande affaire du pays depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri en 2005, est une figure quelque peu mystérieuse pour les Libanais, car il ne parle pas beaucoup à la presse et n'apparaît pas dans les événements publics.

Il est né, selon les médias libanais, dans la ville d'Aidmon dans le gouvernorat du Akkar en 1974, et a rejoint l'Institut d'études judiciaires en 1999.

Des peines sctrictes

Bitar a été juge pénal à Tripoli entre 2004 et 2010, traitant des affaires de criminalité financière. Il a ensuite été nommé procureur d'appel dans le nord du Liban jusqu'en 2017, et a pris en charge les enquêtes sur les crimes contre certaines personnalités politiques et médiatiques.

En plus de son rôle d'enquêteur médico-légal dans l'explosion du port de Beyrouth, Bitar occupe le poste de président du tribunal pénal de Beyrouth depuis 2017.

Au cours de son mandat en tant que président du tribunal, il a examiné un certain nombre d'affaires pénales majeures qui ont occupé l'opinion publique, notamment des meurtres, le trafic de drogue et la traite des êtres humains, et certaines des décisions rendues par son tribunal ont été qualifiées de strictes.

En mai de cette année, le nom d'Al-Bitar a été largement diffusé au Liban après qu'il a rendu une décision dans le cas d'une fille libanaise amputée des doigts à la suite d'une erreur médicale. Il a sommé les parties ayant causé les dommages de payer une somme d'un milliard de livres syriennes (environ 650 000 $) à la famille de la jeune fille, en plus d'une allocation mensuelle pour la victime.

Accusations de politisation

Bitar a passé les cinq premiers mois après sa nomination en tant que juge à enquêter sur l'explosion dans le port de Beyrouth, à étudier le dossier et à écouter les témoins. Il a également rendu des décisions de libération de certaines personnes détenues dans le cadre de l'affaire.

Pourtant, depuis juillet dernier, il est entré en confrontation avec la classe politique après avoir demandé la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien ministre et député Nohad Al-Machnouk, en plus du député Ghazi Zuaiter, en vue des poursuites à leur encontre. Il a également demandé l'interrogatoire d'un certain nombre de responsables, dont des responsables actuels et anciens de la sécurité.

Puis, en août, il a délivré une assignation à comparaître contre le Premier ministre par intérim de l'époque, Hassan Diab, avant la date de son interrogatoire, qu'il avait fixée à l'époque au 20 septembre.

Mais, comme son prédécesseur, il a rencontré des obstacles apparents, dont certains sont juridiques et constitutionnels, tournant autour de l'immunité dont jouissent les politiciens et des articles constitutionnels qui limitent l'examen de toute accusation à laquelle ils sont confrontés dans le soi-disant Conseil de première instance des présidents et des ministres. Beaucoup y voient un contournement de la justice et de la possibilité de rendre des comptes.

Alors que Bitar n'a pu interroger aucune des personnes qu'il a convoquées, il a commencé à faire face à des campagnes l'accusant de politiser le dossier et de cibler des personnalités appartenant à certains courants politiques et non à d'autres, et exigeant sa destitution.

Soutien des familles des victimes

Face aux pressions politiques subies par Bitar, les familles des victimes de l'explosion du port ont lancé une campagne pour le soutenir en organisant des manifestations appelant à la poursuite des enquêtes et à la justice et accusant la classe politique de tenter d'y faire obstacle.

Parmi ces veillées figurait un sit-in organisé par un certain nombre de familles de victimes à Marfa devant les domiciles des représentants Nohad Al-Machnouk et Ghazi Zuaiter, au cours duquel ils ont lancé des slogans contre les deux hommes.

Les familles organisent également une veillée le quatre de chaque mois, au cours de laquelle les familles portent des photos de personnes portées disparues et restent assises en silence, rappelant leur cas, qui, selon elles, suivra de nombreux autres cas dans le pays, dans lesquels l'enquête n'a pas parvenir à un résultat et personne n'en a été tenu responsable.

Suspension des enquêtes

Fin septembre dernier, Bitar attendait le début des interrogatoires d'un certain nombre d'accusés. En effet, il a convoqué l'ancien député et ministre Nohad al-Mashnouq (Mouvement du futur), et les deux anciens députés et ministres affiliés au mouvement Amal, Ali Hassan Khalil et Ghazi Zuaiter, pour un interrogatoire en tant qu'accusés du crime de négligence et de possible intention qui a conduit au meurtre.

Mais le mois attendu s'est transformé en date de suspension de l'instruction de l'affaire, pour la première fois depuis que Bitar a reçu le dossier et la seconde depuis le début de l'enquête, après que l'ancien ministre Nohad al-Mashnouq a déposé une plainte demandant l'exemption de Bitar.

La cour d'appel a rejeté le recours le 4 octobre, ce qui a conduit à la reprise des enquêtes et au retour des pressions politiques.

Au cours des derniers jours, les pressions sur Bitar se sont intensifiées et les divisions politiques sur son sort se sont aggravées.

Bien que l'enquête n'ait inclus aucun de ses membres, le Hezbollah a intensifié ses critiques à l'encontre de l'enquêteur judiciaire par l'intermédiaire de son secrétaire général, Hassan Nasrallah, qui a durement critiqué Bitar, l'accusant à nouveau d'être partial et politisé.

L'enquête a de nouveau été suspendue le 12 octobre après que les anciens ministres Ali Hassan Khalil et Ghazi Zuaiter ont déposé une nouvelle plainte appelant à la destitution de Bitar. Le lendemain, des informations ont émergé concernant le Hezbollah et ses alliés dans le mouvement Amal et le mouvement Marada avançcant que celui-ci menaçerait de se retirer du gouvernement si Bitar n'était pas destitué.

Le 14 de ce mois, alors que la Cour de cassation rendait sa décision de non-lieu et de poursuite par Bitar de la mission qui lui avait été confiée, des centaines de sympathisants du Hezbollah, du Mouvement Amal et du Mouvement Marada se rassemblaient devant du Palais de Justice de Beyrouth pour le dénoncer et exiger sa destitution.

Peu de temps après, des bruits de coups de feu ont été entendus près de l'endroit, qui s'est transformé en une arène pour des affrontements sanglants qui ont pris fin après l'intervention de l'armée et son déploiement dans la région.

Après cela, le Hezbollah et le mouvement Amal ont sortis des communiqué accusant les "Forces libanaises" d'"attaque armée" contre les manifestants de leurs partisans, et de leur tirer dessus par des tireurs embusqués, une accusation rejetée par le parti "Forces", accusant le Hezbollah d'avoir "charger" la rue.

Alors que les partis politiques échangent des accusations sur la responsabilité morale et réelle des affrontements et du climat de tension qui les a précédés, les Libanais retiennent leur souffle par crainte d'une éventuelle escalade.