Cinq choses prouvent que les Néandertaliens n'étaient pas simplement des "hommes-singes"

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie centrale et du Sud-Ouest.

Les Néandertaliens étaient décrits comme des créatures stupides et brutales, comme des hommes vivant dans des cavernes et des hommes-singes primitifs, plus proches des gorilles que des humains modernes...

"C'étaient en fait des humains très intelligents et accomplis. Ce n'étaient pas des 'hommes-singes'. Il est donc injuste pour eux que le mot Néandertal soit utilisé comme une insulte aujourd'hui", rapporte le Musée d'histoire naturelle du Royaume-Uni, qui consacre un espace à l'Homo neanderthalensis.

Ces hommes disparus il y a quarante mille ans et reconnus comme une espèce humaine il y a seulement cent soixante ans, les Néandertaliens ont été sous-estimés par la science pendant des décennies.

Durant ces dernières années, cependant, la recherche a montré une image beaucoup plus complexe de nos cousins éloignés.

Voici cinq exemples récents de découvertes qui montrent pourquoi cette espèce disparue était bien plus avancée qu'on ne le pensait à l'origine.

1. Nos ancêtres se sont croisés avec eux

Les humains des XIXe et XXe siècles ont peut-être pensé que les Néandertaliens étaient une espèce très différente et inférieure à l'Homo sapiens, mais certains parmi les premiers hommes modernes ne le pensaient pas.

Les Néandertaliens et les humains ont non seulement vécu ensemble en Eurasie, mais ont également eu des rapports sexuels et une progéniture ensemble.

Selon l'analyse génétique des fossiles de Néandertal, l'Homo sapiens s'est accouplé à plusieurs reprises avec les Néandertaliens pendant des dizaines de milliers d'années.

Par conséquent, il existe aujourd'hui des personnes ayant jusqu'à 2 % d'ADN néandertalien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est possible que jusqu'à 2 % de votre ADN soit celui de Neandertal.

Si l'on ne sait pas exactement pourquoi, après avoir survécu pendant trois cent cinquante mille ans, les Néandertaliens ont disparu, il est certain que ce n'est pas dû à la plus grande capacité cognitive des sapiens, comme on le prétend depuis des décennies.

Certaines des théories actuelles prétendent qu'ils ne pouvaient pas se reproduire assez vite, que les humains modernes leur ont pris des ressources et les ont infectés avec de nouvelles maladies.

Certains pointent également le changement climatique comme un facteur influent dans leur disparition.

Dans une étude publiée l'année dernière dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Science, des chercheurs ont reconstitué le climat de l'Europe centrale préhistorique en analysant des stalagmites provenant de deux grottes de Roumanie.

Ils ont découvert que la région a connu deux périodes de températures extrêmement froides au moment où les populations néandertaliennes ont décliné puis disparu.

Au cours de cette période glaciaire, les Sapiens ont peut-être mieux survécu grâce à un régime alimentaire plus varié, comprenant une plus grande proportion de plantes et de poissons, que les Néandertaliens, qui dépendaient davantage des grands mammifères morts à cause du climat.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le régime alimentaire des Néandertaliens, plus dépendant des grands mammifères, rendait leur survie difficile.

Selon Rick Potts, spécialiste des origines de l'homme au Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian, aux États-Unis, notre espèce n'était probablement pas plus rusée que les Néandertaliens : nous leur avons simplement survécu.

2. Ils pouvaient chasser et tuer à distance

Selon une étude menée par l'University College of London et publiée en 2019, les Néandertaliens ont créé des armes suffisamment perfectionnées pour pouvoir tuer à distance.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené une étude en utilisant des lances en bois qui ont été excavées à Schöningen, en Allemagne, dans les années 1990. Des lances dont l'âge est estimé à environ trois cent mille ans.

L'équipe a testé les performances de ces armes en créant des répliques, avec lesquelles un groupe de javeliniers a tenté d'atteindre une cible à différentes distances.

Les lances pouvaient atteindre avec précision une cible située jusqu'à 20 mètres de distance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La précision des Néandertaliens dans la chasse à distance est une autre preuve de l'intelligence des Néandertaliens.

Annemieke Milks, la chercheuse qui a dirigé l'enquête, a déclaré à la BBC que cette découverte prouve une fois de plus l'intelligence des Néandertaliens.

3. Les Néandertaliens enterraient les morts

L'un des sites néandertaliens les plus célèbres est celui du vieil homme de La Chapelle-aux-Saints, découvert en 1908, qui contient les restes d'un homme présentant des déformations de la colonne vertébrale.

Les compagnons de ce Néandertalien lui ont creusé une tombe et ont protégé son corps des charognards, selon une analyse du site publiée dans la revue Proceedings of National Academy of Sciences en 2014.

Mais ce n'est pas le seul exemple d'une sépulture néandertalienne.

Dans la grotte de Teshik-Tash (Ouzbékistan), un enfant néandertalien a été retrouvé enterré et entouré de cornes de chèvre, tandis qu'à Regourdou (France), des os d'ours étaient placés autour d'un corps.

Les scientifiques s'accordent à dire que nos parents les plus proches dans l'évolution ont enterré leurs morts intentionnellement pendant au moins une partie de leur existence.

Crédit photo, AFP Légende image, Les Néandertaliens avaient un cerveau de 1 200 à 1 750 centimètres cubes, mesuraient de 1,50 à 1,75 mètre et pesaient de 64 à 82 kilos.

4. Ils ont peut-être pris soin de leurs aînés et des invalides.

Les experts affirment également que les Néandertaliens étaient plus empathiques qu'on ne le pensait à l'origine.

En 1957, des archéologues ont trouvé dans la grotte de Shanidar, au Kurdistan irakien, les restes d'un Néandertalien présentant de multiples blessures.

Selon une étude réalisée en 2017 par les anthropologues Erik Trinkaus, de l'université de Washington à Saint-Louis, et Sébastien Villotte, du Centre national de la recherche scientifique français, cet être était sourd.

Et malgré ce handicap, il a vécu jusqu'à 40 ans, un âge assez avancé, selon les normes du paléolithique.

Selon les anthropologues, il n'aurait pu vivre jusqu'à un âge aussi avancé qu'avec l'aide d'autres personnes.

Le vieil homme de La Chapelle-aux-Saints semble également avoir été pris en charge par ses compagnons.

Selon l'équipe de chercheurs qui a analysé le site, ses blessures et son manque de dents, combinés à son âge avancé, montrent qu'il a été soigné par la communauté et qu'elle l'a maintenu en vie contre vents et marées.

5. Ils étaient aussi des artistes

Il y a quarante-deux mille ans ans, les Néandertaliens étaient déjà capables de fabriquer de petits bijoux à partir de dents d'animaux, de coquillages et d'ivoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Néandertaliens, les premiers artistes de l'histoire, ont créé, par exemple, des figures géométriques.

Une étude publiée par la revue Science en 2018 affirme qu'ils ont même fait des dessins dans des grottes en Espagne, quelque vingt mille ans avant l'arrivée des humains modernes en Europe.

Réalisées avec du pigment rouge, les peintures rupestres comprennent des pochoirs à main et des formes géométriques.

Historiquement, les œuvres d'art et la pensée symbolique ont été présentées comme la preuve de la supériorité cognitive de l'homme moderne, comme quelque chose d'unique à notre espèce.

"À mon avis, cette découverte clôt le débat sur les Néandertaliens", a déclaré en 2018 João Zilhão, un chercheur de l'équipe de l'université de Barcelone qui a découvert les peintures.

"Ils n'étaient pas cognitivement différents ou moins doués en termes d'intelligence. Ils ne sont qu'une variante de l'humanité qui n'existe plus."