Santé : combien de pas de marche vous faut-il pour prévenir le risque de décès prématuré ?

Serena Gocke

BBC News

il y a 22 minutes

Crédit photo, RuslanDashinsky Légende image, Selon des chercheurs de l'université du Massachusetts, 7 000 pas par jour, à un âge moyen, peuvent réduire le risque de décès prématuré de 70 %.

La marche est peut-être le seul sport qui ne provoque pas d'effets secondaires et, selon de nombreuses études, elle ne cause pas souvent de dommages au système musculo-squelettique et n'exerce pas de pression sur les articulations, comme peut le faire le jogging, par exemple.

Par conséquent, les grands avantages de la marche restent une motivation, au fil des ans, pour poursuivre les recherches et les études afin d'explorer davantage ses bienfaits.

Des chercheurs américains de l'université du Massachusetts ont récemment conclu que marcher 7 000 pas par jour à un âge moyen peut réduire le risque de décès prématuré de 70 %.

Ce pourcentage peut sembler relativement élevé, mais le docteur William Beard, médecin généraliste britannique, estime que "ce pourcentage n'est pas exagéré comme certains le croient, lorsque l'on connaît les grands avantages de la marche et les nombreuses maladies qu'elle contribue à éviter, il n'y a plus de place pour le doute".

Légende image, La marche aide à promouvoir la santé mentale et physique.

Le docteur Beard précise les grands avantages de la marche en disant que "la marche rapide entraîne la production d'un plus grand nombre de cellules tueuses naturelles, qui constituent un élément important de notre système immunitaire en tant que première ligne de défense contre les corps étrangers et les virus qui pénètrent dans notre organisme par la bouche ou le nez".

Les avantages de la marche ne se limitent pas au seul système immunitaire, puisqu'elle contribue à promouvoir la santé mentale et physique ; elle prévient les maladies cardiaques et le diabète de type 2, stimule la circulation sanguine, améliore le sommeil et soulage le stress et les tensions psychologiques...

Crédit photo, LOUAI BESHARA Légende image, De nombreux Syriens sont contraints de parcourir de longues distances à pied, en raison du manque de carburant et de l'aggravation de la crise économique.

Selon le docteur Beard, la marche, quelle qu'elle soit, est globalement bénéfique pour la santé et reste préférable à l'absence de marche, mais la vitesse de marche joue un rôle important pour éviter les décès précoces et les maladies chroniques, selon l'étude.

Pour savoir si votre foulée est suffisamment rapide pour obtenir ces avantages, le docteur Beard conseille : "Essayez de chanter pendant que vous marchez. Si vous y arrivez, c'est que vous ne marchez pas assez vite." Pendant une marche rapide, vous pourrez peut-être parler mais pas chanter.

Certes, la marche est bénéfique pour tous les groupes d'âge, mais diverses études mettent l'accent sur son importance dans la vie des personnes d'âge moyen, en particulier ; car les maladies liées à la pression artérielle ou au diabète commencent souvent à apparaître à cet âge.

Grâce aux progrès de la technologie, vous pouvez marcher et laisser les différentes applications de votre smartphone enregistrer des données sur votre parcours, qu'il s'agisse du nombre de calories brûlées, de la mesure de votre fréquence cardiaque ou du niveau de stress.

La marche forcée

Au cours des dernières décennies, la marche est devenue une culture dans les pays développés, où des lieux d'exercice sont disponibles, mais la marche peut être une forme de luxe dans d'autres régions. En raison du manque de lieux et de rues adaptés, et de l'absence de moyens de transport, dans certains pays arabes tels que la Syrie, le Liban et d'autres, de nombreuses personnes sont contraintes de marcher sur de longues distances, surtout avec l'exacerbation des crises économiques et le manque de carburant dans ces pays.

"Aujourd'hui, au Liban, les gens marchent beaucoup, non pas pour des raisons de santé, mais pour économiser un peu d'argent", explique le citoyen libanais Theodore Abi Nasser, alors qu'il déambule dans une rue bondée de Beyrouth.

En Syrie, la situation n'est pas très différente. Selon Sia Daghmoush, qui, elle, est consciente de l'importance de la marche pour la santé publique, "les Syriens sont obligés de marcher à cause du manque de carburant, notamment d'essence et de diesel pour les différents moyens de transport, ce qui n'est pas normal à mon avis".

Loin d'être forcés ou facultatifs, les chercheurs s'accordent à dire que cela ne diminuera pas les avantages de la marche.

"Marcher dans des rues bondées, qui peuvent présenter des niveaux élevés de pollution de l'air, reste moins risqué que les problèmes de santé qu'un manque de marche et de mouvement peut entraîner", explique le docteur Beard.

Le développement technique et le recours accru aux technologies modernes dans de nombreux secteurs ont conduit à la création d'emplois nécessitant de rester assis pendant de longues périodes devant des écrans, ce qui augmente le risque de maladies physiques et psychologiques. L'homme moderne s'est adapté, à son tour, à ce développement technologique, comme il l'était, autrefois. Il est obligé de passer la majeure partie de sa journée à se déplacer à la recherche de nourriture.