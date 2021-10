Smartphone : le téléphone portable présente un risque d'espionnage, que l'on peut l'éviter

Les smartphones sont comme une ruche dans laquelle n'importe quel tiers peut facilement s'introduire et faire un mauvais usage des données.

"Vous devez avoir un smartphone et éviter de l'espionner, ces deux choses ne sont pas possibles ensemble, et les gens doivent comprendre cela."

M. Donkers compare les téléphones intelligents (smartphones) à une ruche dans laquelle n'importe quel tiers peut facilement s'introduire et faire un mauvais usage des données, voire les vendre.

Le ton monte entre Washington et Pekin au sujet de Huawei

En juillet, il a été révélé que le logiciel d'espionnage Pegasus peut être installé sur un Android ou un iPhone, et qu'avec son aide, les messages, photos et emails peuvent être extraits du mobile.

Il peut également enregistrer des appels et, avec son aide, le microphone et l'appareil de photo peuvent être actionnés, de sorte que les paroles de l'utilisateur de l'appareil puissent être entendues, et ses photos ou vidéos dévoilées.