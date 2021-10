Intelligence artificielle: une brosse à dents pourrait-elle détecter que vous avez un cancer ?

Le big data et les ordinateurs ultra-rapides sont utilisés pour identifier les nouvelles tendances en matière de parfums et préparer les produits plus rapidement que jamais.

La révolution olfactive de l'IA s'accompagne du développement d'une technologie qui pourrait un jour détecter les maladies à leur stade initial, ce qui nous aiderait à rester en meilleure santé et à vivre plus longtemps.

Détecter les problèmes

La technologie pourrait jouer un rôle dans la surveillance des lieux où nous passons du temps, pour s'assurer qu'un environnement animé est agréable à vivre, ce à quoi les gens sont de plus en plus sensibilisés depuis la pandémie.

La science des odeurs

"Il est difficile d'être neutre sur le plan du genre", explique-t-elle, mais leurs recherches ont permis d'identifier 12 notes parfumées autant appréciées par les deux sexes, et elles ont été utilisées pour développer leur gamme Confessions d'une rebelle. Elle fait partie des 3 % de leurs parfums les plus vendus.

"J'appelle cela une victoire", déclare Mme Nurislamova, "parce que Confessions of a Rebel n'est pas une marque reconnue comme Gucci ou Versace, et qu'elle a connu un succès formidable - je l'attribue aux données qui ont servi à sa création."

Scentbird utilise les recherches pour développer encore plus de parfums, et deux nouvelles lignes ont été ajoutées cette année.

Impact émotionnel

Le travail de l'IFF va bien au-delà des parfums fins et s'étend aux odeurs plus quotidiennes que nous rencontrons - dans les poudres à laver, les assouplissants, les shampooings, etc. - et les attentes des gens ont changé au fur et à mesure de la pandémie de Covid.