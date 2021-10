Ching Xi : la Chinoise qui, de travailleuse du sexe, est devenue la reine des pirates

Crédit photo, INCONNU

Nous avons lu les histoires de nombreux empires de ce type qui se sont rendus dans d'autres pays et ont vaincu les empires qui s'y trouvaient. Mais il y a 200 ans, une femme pirate chinoise possédait plus de 1 800 navires.

Cette femme a commencé sa vie par la prostitution dans la région côtière de la Chine.

Connue pour sa violence, ses châtiments barbares et sa prostitution, cette femme a vécu jusqu'en 1844. Ching Xi avait l'habitude d'infliger des châtiments douloureux aux personnes qui tombaient sous son contrôle.

Ching Xi est née à Guangdong, Xinhui en 1775. Les historiens n'ont pas pu rassembler d'informations sur les membres de sa famille et son histoire. Mais sa vie a cimenté sa place dans l'histoire.

Au XVIIIe siècle, seuls les hommes participent à la navigation et au commerce maritime. La prostitution était courante parmi les navires stationnés dans les ports et les navires ancrés à terre.

Les historiens pensent que Ching Xi est devenue une travailleuse du sexe à l'âge de six ans.

À cette époque, Zheng Yi était un pirate et se battait contre les empires Ching et Gwen An.

Il se battait pour soutenir les héritiers des rois Suryavanshi du Vietnam et son parent Zheng Ki était le principal pirate de cette période.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une fédération a été formée pour coordonner les pirates afin de mettre fin à la domination des armées de Chine, du Portugal et de la France.

Mariée à un pirate

Au cours d'une de ses attaques, Zheng Yi a rencontré Ching Xi et les deux sont tombés amoureux. Ils se sont mariés en 1801.

Zheng Yi a promis qu'il aurait droit à la moitié des biens qu'il avait gagnés. Ching Xi a apprécié l'accord et a immédiatement dit oui au mariage. Elle avait 26 ans au moment du mariage.

Un an après le mariage, un parent de Zheng Yi, Zheng Qi, a été capturé par l'armée de l'Empire Gwen. Il a été capturé à Jiangping, près de la frontière vietnamienne, et tué sur place.

Profitant de cette opportunité, Zheng Yi a rejoint tous les bandits travaillant sous la direction de Zheng Qi et est devenu lui-même leur chef.

Zheng Yi a adopté Zhang Bao Sai, un garçon issu d'une famille de pêcheurs. Il n'avait que 15 ans lorsqu'il a été enlevé et livré aux pirates en 1798.

Zhang Bao avait l'habitude d'aider son père pendant les invasions.

Zheng Yi voulait rassembler tous les pirates opérant dans la mer de Chine sous un seul drapeau afin de pouvoir mettre en concurrence les Portugais, les Chinois, les Britanniques et les Français.

Crédit photo, Getty Images

Ching Xi est devenue le chef des bandits.

Ching Xi a joué un rôle important dans l'union des bandits. Il a parlé aux chefs des bandits. Les relations nouées dans le cadre du commerce du sexe l'ont également aidé.

Grâce aux efforts de Zheng et de Ching, tous les pirates opérant dans la mer de Chine se sont réunis en 1805. Ils étaient identifiés par des drapeaux de six couleurs différentes. Ces couleurs étaient le rouge, le noir, le bleu, le blanc, le jaune et le violet.

Ces bandits ont divisé la mer en leurs parties respectives. Ils ont tous accepté de se battre sous la direction de Zheng Yi.

Au début du 19e siècle, Zheng Yi est devenu un puissant chef pirate, avec plus de 70 000 pirates et plus de 1 200 navires. Derrière son pouvoir se trouvait Ching Xi.

Le groupe de navires à pavillon rouge était dirigé par Zheng Yi, suivi de son fils Bao.

Pendant ce temps, Ching Xi a donné naissance à deux fils. Zheng Yingxi en 1803 et Zheng Xiongshi en 1807. Bien que certains historiens affirment qu'elle n'a jamais donné naissance à un enfant.

On pense que Zheng Yi est mort quelques jours après la naissance de son deuxième fils. Il avait 42 ans à l'époque. Ching Xi voulait que le commandement des bandits ne soit pas confié à quelqu'un d'autre. Ainsi, avec l'aide de son fils adoptif, Zhang Bao, il a concentré son pouvoir.

Les relations illégales de Ching Xi

Les lois autoproclamées des bandits ne permettaient pas à une femme d'être chef. On croyait à l'époque que la présence d'une femme sur le navire pouvait apporter la malchance. Dans une telle situation, Ching Xi a fait de Zhang Bao le chef. Petit à petit, Ching Xi en a fait sa marionnette.

Certaines sources historiques non attestées affirment que Ching Xi avait également une relation intime avec Zhang Bao.

Zhang Bao n'était un chef que de nom. Le véritable pouvoir était entre les mains de Ching Xi. Ce groupe de bandits avait une discipline semblable à celle d'une armée. Le respect de l'ordre était obligatoire et la désobéissance était sévèrement punie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sous la direction de Ching Xi, la Fédération des pirates punissait brutalement les malfaiteurs.

Utilisé pour punir les barbares

Si un pirate se comportait mal avec une femme de la région côtière, on lui coupait les oreilles. On les faisait même déshabiller et tuer devant les autres bandits.

Il y avait un entrepôt pour les biens pillés et il était obligatoire de faire une liste des biens pillés avant de les déposer.

Il était convenu que les pirates qui entraient dans les villages pour le butin ne devaient ni blesser ni violer les femmes. En outre, un registre du nombre de femmes capturées était tenu et ceux qui se comportaient mal avec ces femmes étaient pendus.

Ces trois règles ont été établies par le fonctionnaire de la dynastie Qing, Yuan Yonglun, pour la Fédération des pirates. Bien que certains historiens pensent qu'il s'agissait de règles établies par Zhang Bao, qui ont été acceptées par Ching Xi.

Crédit photo, ALAMY Légende image, En augmentant son pouvoir, Ching Xi s'est également heurté à de grands empires

Guerre maritime et attaques offensives

En 1808, Zhang Bao, la marionnette de Ching Xi, attaque les navires du général Lin Guoliang de Humen pour piller les villages le long de la rivière des Perles. Jusqu'à cette époque, les pirates n'avaient pas attaqué les navires de guerre chinois de manière agressive. 35 navires de guerre chinois ont été détruits lors de cette attaque.

Les bandits ont ensuite attaqué la zone orientale de l'île de Weiyuan à Humen. Le lieutenant-colonel Lin Fa Wo a perdu la guerre. Ces deux attaques ont ouvert la voie aux pirates sur la rivière des Perles.

À cette époque, même en combattant l'armée, Ching Xi pensait que son parti était une armée et une force invincible en soi.

En 1809, Sun Quanmou, chef de l'armée provinciale de l'empire Qing, assiégea un groupe de pirates près de l'île de Dawanshan avec une flotte de 100 navires de combat. Les bandits avaient déjà envoyé un message d'urgence à Ching Xi.

Pour cette raison, les combattants des drapeaux rouge et blanc ont attaqué ensemble les navires de la Chine. A cause de cela, Sun Quanmou a dû battre en retraite.

Le chef du groupe du drapeau blanc, Liang, a été tué pendant cette attaque. Tous les navires sous son commandement ont été détruits. 25 navires chinois ont fait naufrage.

Enragés par la perte du groupe du drapeau blanc, les combattants du drapeau rouge et du drapeau noir dirigés par Zhang Bao ont détruit tous les navires près de la rivière des Perles.

Entre juillet et septembre, plus de 10 000 personnes sont mortes. Environ 2 000 civils autour de la rivière des Perles ont également été tués. Tout en détruisant les villages, ils les pillèrent férocement et capturèrent des centaines de villageois. Ching Xi a supervisé ces opérations de pillage avec une flotte de 500 navires.

À cette époque, Macao était sous le contrôle de l'Empire portugais. Dans une telle situation, l'Empire Qing a demandé son aide pour endiguer la vague des pirates. Ils avaient déjà conquis le territoire de Timor sous gouvernorat portugais. Les Portugais, enragés par cet incident, attendaient déjà de se venger.

Lorsqu'ils apprennent que Ching Xi est venue dans la baie de Tung Chung pour réparer ses navires, elle est encerclée.

93 navires menés par Sun Quanmou ont aidé dans cette victoire. Les pirates constituaient également une menace pour le commerce maritime de la colonie française. C'est pourquoi la France a également participé à cette lutte.

Les navires de Ching Xi n'ont pas fait naufrage, mais 43 pirates ont certainement été tués. Dans l'histoire chinoise, on l'appelle la "bataille de la gueule du tigre".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La dynastie Qing a jugé approprié de faire des compromis avec les pirates au lieu de les combattre pendant longtemps.

Emplois dans la marine pour les capitulants

Guo Podai, le chef du Pavillon Noir, a estimé qu'il était insensé de donner sa vie pour ce combat. Il a donc refusé de coopérer avec Ching Xi et Zhang Bao.

Podai s'est rendu au vice-roi de Liangguang en janvier 1810. Pour cela, il a reçu le grade de sous-lieutenant. Peu après avoir rejoint l'armée, il leur a expliqué en détail comment les pirates se fournissaient en nourriture, en carburant et en 'armes. Après cela, la "ligne d'approvisionnement" de tout ce qui était nécessaire à la vie des pirates a été coupée.

Pendant ce temps, l'Empire Qing a réalisé qu'il était néfaste de faire la guerre aux pirates, des négociations ont donc été prévues. Ching Xi fut contrainte d'accepter cette offre, car ses capacités étaient amoindries.

Le 20 avril 1810, Zhang Bao et Ching Xi se sont rendus avec plus de 17 000 pirates, 226 navires de guerre, 1 300 canons et 2 700 armes. La dynastie Qing a fait de Zhang Bao un lieutenant de 20 à 30 navires.

Mariage avec un fils adoptif

Ching Xi a demandé au gouvernement la permission d'épouser son fils adoptif, Zhang Bao.

Ching Xi et Zhang Bao ont donné naissance à un fils et une fille nommés Zhang Yulin. Zhang Bao est mort en 1822 à l'âge de 36 ans. Ching Xi est retourné à Guangdong. Elle y a établi une maison de jeu et un bordel.