Maouloud : que disent les doctrines islamiques de la célébration de l'anniversaire du prophète Mohamed ?

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Célébrations de l'anniversaire du Prophète dans la capitale égyptienne, Le Caire, en 2019

Décorations et lumières, friandises et mets populaires, séances de louange et de commémoration, drapeaux et processions aux chandelles... Dans de nombreuses villes et villages arabes, du Maroc à l'orient, on célébrait chaque année l'anniversaire du Prophète, de plusieurs manières.

La fête s'enracinant dans les traditions populaires comme un moment agréable, la question se renouvelle chaque année sur l'opinion des écoles de pensée juridiques à son sujet, entre aacceptation et interdiction.

Comme pour de nombreuses questions islamiques, les spécialistes de la jurisprudence ne s'entendent pas sur une seule direction pour aborder la célébration de l'anniversaire du Prophète. Même la date de naissance du prophète Mohamed est un point de désaccord entre sunnites et chiites.

Il est vrai que la plupart des références disent qu'il est né au mois de Rabi' al-Awwal selon le calendrier Hijri, mais les sunnites célèbrent l'anniversaire le 12 de Rabi' al-Awwal, tandis que les chiites le célèbrent le 17. Par conséquent, tout le mois de Rabi` al-Awwal est considéré comme un mois de célébration.

Ce désaccord dans l'histoire a été la raison de l'appel de Ruhollah Khomeini à partir de 1981 pour ce qu'on a appelé la Semaine de l'unité islamique, entre les deux dates de la célébration,, comme moyen de rapprocher les sunnites et les chiites.

Crédit photo, SAFIN HAMED/AFP Légende image, Une célébration soufie dans la ville kurde d'Aqra en Irak, à l'occasion du Mawlid, en 2020

La littérature biographique fait référence à divers détails sur la naissance du Prophète, dont la preuve est qu'il est né un lundi, car lorsqu'on lui a demandé la raison de son jeûne le lundi, il a dit que c'était le jour de sa naissance.

Les références tendent également à dire qu'il est né l'année de l'éléphant, c'est-à-dire entre 570 et 571 après JC, l'année qui porte le nom du souverain du Yémen, de l'attaque d'Abraha al-Habashi sur la Mecque et de sa tentative de détruire la Kaaba. , dans une campagne dans laquelle les éléphants ont été utilisés, selon le récit dominant.

On sait également que le Prophète a vécu une enfance orpheline, car il est né après la mort de son père, Abdullah bin Abdul Muttalib, puis sa mère, Amna bint Wahb, est décédée quand il était jeune. Il a grandi sous la tutelle de son grand-père, Abd al-Muttalib, qui l'avait parrainé, puis sous la tutelle de son oncle, Abu Talib, après la mort de son grand-père.

Les récits dominants disent également qu'Abdul Muttalib était celui qui appelait son petit-fils Muhammad, et ce n'était pas un nom commun parmi les Arabes, et le grand-père le voulait dans le sens de l'éloge, et parce qu'il souhaitait que son petit-fils soit loué dans le ciel et la terre.

Les références religieuses disent que la célébration de l'anniversaire du Prophète n'était pas une chose courante dans les premières années de l'Islam, et qu'elle ne s'est transformée en une tradition qu'au IVe siècle de l'hégire.

Le début de la célébration de l'anniversaire de la naissance du Prophète est attribué au calife fatimide Al-Mu'izz Li-Din Allah après son entrée en Égypte en l'an 969 après JC. Selon les références historiques, le lancement de célébrations organisées de la naissance du Prophète et d'un certain nombre de sa famille, était un moyen pour ce Calife de se rapprocher des Égyptiens, à travers des occasions publiques dominées par lles réjouissnces.

Avec le changement de gouvernement, et la succession des disputes islamiques, la célébration du Maouloud s'estompait puis revenait, selon les priorités de l'autorité. Ainsi, les Ayyoubides l'ont empêchée, puis les Mamelouks l'ont permis, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle devienne une tradition soufie.

Les ordres soufis sont les écoles islamiques les plus soucieuses de faire revivre l'anniversaire du Prophète et les naissances des saints en général. Ces célébrations font partie des traditions bien établies en Égypte, où les courants soufis se sont largement répandus, avec une variété de méthodes d'expression entre chants, cercles de zhikr et processions.

Malgré les différents ordres soufis, ils attachent une grande importance au souvenir de la naissance et de la mort, comme moyen de glorifier le Prophète et ses saints, de demander leur intercession et de les remercier pour leurs bénédictions. Exprimer des sentiments de joie et de tristesse dans la prière et le souvenir est un moyen d'atteindre un état de sérénité spirituelle que recherchent les disciples soufis.

Crédit photo, Ali Atmaca/Anadolu Agency/Getty Images) Légende image, Célébrations de l'anniversaire du Prophète dans la ville turque de Bursa en 2016

Contrairement au soufisme, les érudits salafistes, dirigés par le savant religieux saoudien Abd al-Aziz bin Baz (1912-1999), adoptent le point de vue selon lequel célébrer l'anniversaire du Prophète est une innovation blâmable ou bida'a.

Ibn Baz estime que la charia n'a pas indiqué ce qui permettrait la célébration du Maouloud, car ni le Prophète ni ses Compagnons ne l'ont célébré, et c'est donc une innovation. À son avis, Dieu a récompensé les musulmans pour toutes les occasions avec deux jours fériés, qui sont l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, et au cours desquels il y a suffisamment de célébrations.

La question de la célébration de l'anniversaire du Prophète est l'un des différends jurisprudentiels courants entre salafistes et soufis.

D'autre part, l'autorité d'al Azhar prend une position positive sur la célébration de l'anniversaire du Prophète, dans plusieurs fatwas émises au fil des ans. Il est vrai que le Coran et les hadiths ne faisaient pas explicitement référence à la célébration de l'anniversaire, et cette tradition a retardé son apparition jusqu'au IVe siècle de l'hégire, mais c'est l'une des manifestations de la glorification du Messager et de la manifestation de son amour, selon à ces fatwas.

Cette opinion prévaut chez la plupart des commentateurs sunnites, parce que les célébrations d'anniversaire, bien que non obligatoires, ne sont pas rejetées à leur avis, parce que l'anniversaire du Prophète est une manifestation de la miséricorde divine sur les êtres humains, et parce que c'est une expression de joie et d'amour. , et une rencontre sur la récitation du Coran, la vie du Prophète et des poèmes de louange.

Parmi les savants et les commentateurs figurent ceux qui décrivent la célébration de l'anniversaire du Prophète comme une "bonne innovation", et c'est l'opinion du savant Ibn Hajar Al-Asqalani (1371-1449). C'est aussi l'avis du savant Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti (1445-1505), qui estime qu'il s'agit "d'une bonne innovation pour laquelle celui qui l'accomplit sera récompensé".

Crédit photo, Anadolu Agency Légende image, Lumières de célébration dans la ville soudanaise d'Omdurman en 2019

Pour les autorités chiites, la célébration de l'anniversaire du Prophète est une expression d'amour, d'honneur et de promotion du Prophète, et ainsi nefait pas partie des innovations blâmables..

La querelle doctrinale prend parfois aujourd'hui des dimensions politiques, comme elle l'était dans l'histoire islamique. Avec la montée des Houthis au Yémen, la célébration de l'anniversaire du Prophète y est devenue plus courante. D'autre part, l'État islamique empêchait la célébration du Maouloud dans les zones qu'il contrôlait en Syrie et en Irak.

Indépendamment de l'opinion des érudits religieux, la célébration de la naissance de Mohamed reste une pratique bien établie de la culture populaire arabe, en raison des traditions sociales qui lui sont associées d'une part, et des œuvres poétiques et artistiques qui l'ont accompagnée comme une sorte d'honneur.