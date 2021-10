La théorie des cordes : comment comprendre l'univers à partir des "mathématiques de la musique" de Pythagore

Depuis que l'homme existe, nous regardons les étoiles et nous nous demandons comment elles sont arrivées là et ce qui se trouve au-delà.

Kaku a passé des décennies à s'attaquer - et à essayer de répondre - à certaines des questions les plus importantes qui se posent.

"S'il vibre dans un sens, on l'appelle un électron, s'il vibre dans un autre sens, on l'appelle un neutrino. S'il vibre d'une manière différente, on l'appelle un quark, mais c'est le même élastique".

"Nous pensons que la matière noire pourrait être la prochaine octave de la corde"

"Je pense que les gens devraient comprendre que la physique au niveau fondamental devient de plus en plus simple mais aussi de plus en plus puissante à mesure que l'on s'enfonce".