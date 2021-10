Colin Powell : qui était l'ancien vétéran du Vietnam et secrétaire d'État américain ?

Il est devenu un conseiller militaire de confiance pour un certain nombre de politiciens américains de premier plan. Et, malgré ses propres réticences, il a contribué à faire pencher l'opinion internationale en faveur de l'invasion de l'Irak en 2003.

Powell l'a décrit plus tard comme l'une des expériences les plus heureuses de sa vie. "Non seulement j'aimais ça", a-t-il dit plus tard, "mais j'étais plutôt bon dans ce domaine".