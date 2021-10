Amazon, Ikea et Unilever s'engagent à expédier leurs marchandises sans émission de carbone d'ici 2040.

il y a 19 minutes

Neuf grandes entreprises, dont Amazon, Ikea et Unilever, se sont engagées à ne transporter leurs marchandises que sur des navires utilisant un carburant sans carbone d'ici à 2040.

Elles espèrent que cet objectif "agressif" poussera le secteur du transport maritime, très polluant, à se décarboniser plus rapidement.

L'Aspen Institute, l'organisation non gouvernementale qui coordonne la campagne, s'attend à ce que d'autres détaillants et fabricants qui dépendent du transport maritime s'engagent.

"Le transport maritime, comme tous les secteurs de l'économie mondiale, doit se décarboniser rapidement si nous voulons résoudre la crise climatique, et les multinationales seront des acteurs clés pour catalyser une transition énergétique propre", affirme le président Dan Porterfield.

"Nous exhortons les autres propriétaires de cargaisons, les acteurs de la chaîne de valeur et les gouvernements à joindre leurs forces aux nôtres."

C es entreprises s'engagent à ne pas émettre de CO2 d'ici 2040

Le secteur produit également 10 à 15 % des émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde nitreux manufacturées dans le monde, qui peuvent provoquer des maladies respiratoires.

Conformément aux objectifs de l'accord de Paris, le secteur du transport maritime doit utiliser des carburants sans carbone à grande échelle d'ici à 2030 et être entièrement décarbonisé d'ici à 2050.

L'Aspen Institute indique que l'écologisation du secteur ne sera pas facile, compte tenu de la longue durée de vie des cargos maritimes et de la nécessité d'accroître la production d'énergie renouvelable. Mais il a ajouté que l'industrie du transport maritime n'avait pas non plus suffisamment investi dans sa transition.