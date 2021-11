Emploi : comment les heures non rémunérées sont devenues partie intégrante du travail ?

Crédit photo, Per-Anders Pettersson

Nous faisons plus d'heures que jamais, qu'il s'agisse d'un courriel envoyé tard dans la nuit ou d'un appel passé tôt. Comment toutes ces heures non rémunérées sont-elles devenues partie intégrante du travail ?

Lorsqu'Erik a accepté son premier emploi en tant que jeune juriste dans un cabinet d'avocats international, il savait que les règles normales du "neuf à cinq" ne s'appliquaient pas. Basé à Hong Kong, son employeur était aussi prestigieux qu'il était connu pour mener les nouvelles recrues à la baguette. Les charges de travail monstrueuses et les nuits blanches ne sont pas négociables.

"C'est tout simplement une évidence dans le secteur juridique", explique Erik. "En général, les avocats ne sont pas payés en heures supplémentaires. Très occasionnellement, il m'arrivait de faire une nuit blanche."

Travaillant désormais à Pékin, Erik a gravi les échelons de l'entreprise. Plus il avance dans sa carrière, moins il y a de journées de travail qui se prolongent le lendemain matin. Une semaine de travail conventionnelle reste cependant difficile à atteindre. "Travailler 40 heures par semaine serait pour moi une semaine légère", dit-il. "Mes horaires dépendent des besoins de mes clients - je n'ai pas la possibilité de travailler moins."

Les journées interminables au bureau s'accumulent rapidement. Au Royaume-Uni, avant la pandémie, plus de cinq millions de travailleurs travaillaient en moyenne 7,6 heures de plus par semaine, ce qui représentait 35 milliards de livres sterling d'heures supplémentaires non rémunérées. Aujourd'hui, selon les chiffres globaux de l'Institut de recherche ADP, une personne sur dix déclare travailler au moins 20 heures par semaine gratuitement. En moyenne, les travailleurs effectuent 9,2 heures supplémentaires non rémunérées chaque semaine. Dans le monde entier, les chiffres du surmenage ont fortement augmenté à la suite de l'affaire Covid-19, les heures gratuites ayant plus que doublé en Amérique du Nord, notamment.

Le travail à distance a intensifié le problème. La journée de travail moyenne dans le monde s'est allongée de près de deux heures, et des recherches ont montré que la plupart des employeurs britanniques reconnaissent que leurs employés font des heures supplémentaires non rémunérées chaque jour. Les travailleurs peuvent attribuer l'augmentation des heures supplémentaires à la disparition des frontières entre vie professionnelle et vie privée : les trajets, les bureaux et les pauses déjeuner ont disparu pour de nombreux travailleurs intellectuels, tout comme la ligne de démarcation entre le travail et la vie privée. Les boîtes de réception se remplissent pendant le petit-déjeuner. Les échéances se prolongent le soir. Les réunions Zoom se prolongent jusqu'au petit matin.

Pour de nombreux travailleurs, rester connecté après les heures de travail est devenu une attente plutôt qu'une exception. Mais c'est rarement explicitement énoncé verbalement, et encore moins par écrit. Il s'agit plutôt d'un accord tacite entre l'employeur et l'employé : oubliez les heures contractuelles, vous ne pouvez vous déconnecter que lorsque vous avez terminé votre journée.

Mais comment en est-on arrivé là - et que se passe-t-il ensuite ?

Crédit photo, Robert Nickelsberg

La racine du problème

Covid-19 a peut-être exacerbé le problème, mais les heures supplémentaires non rémunérées font partie de nombreux emplois depuis des décennies. À l'époque industrielle, les employés avaient des horaires hebdomadaires fixes ; travailler au-delà des heures de bureaux signifiait être remboursé. Mais au milieu du 20e siècle, la culture des bureaux a connu un essor considérable, faisant gonfler les rangs des professionnels salariés de la classe moyenne. Le nombre d'emplois mesurés en termes de production tangible a diminué. Dans le lieu de travail moderne, les tâches ne peuvent plus être délimitées avec précision comme dans les usines ; l'ambiguïté quant au moment où le travail est "terminé" donne lieu à des heures supplémentaires non rémunérées.

Le fait que les entreprises basent leurs horaires de bureau sur la journée de travail de huit heures de l'industrie signifie que les travailleurs du savoir passaient déjà trop de temps à leur bureau. "Le type de travail que beaucoup d'entre nous effectuent aujourd'hui, à savoir un travail intensif devant un ordinateur, ne peut pas, sur le plan cognitif, être effectué plus de cinq heures par jour", explique Abigail Marks, professeur chargé de l'avenir du travail à la Newcastle University Business School, au Royaume-Uni. Pourtant, malgré cela, les journées de travail se sont progressivement allongées.

Grace Lordan, professeur associé en sciences comportementales à la London School of Economics, souligne que les années 1980 ont marqué un tournant. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, le thatchérisme et Wall Street ont popularisé l'idée d'horaires de plus en plus longs. Si vous vouliez cette grande promotion, vous deviez vous consacrer à votre lieu de travail - faire des heures supplémentaires est devenu un symbole de statut.

"Fondamentalement, cela revient à un mélange de signaux selon lesquels les heures plus longues sont liées à la productivité", explique Lordan. "Dans les années 1950, les employés de bureau voyaient leur famille pour dîner. Dans les années 1990, ils avaient de la chance de les voir le week-end."

Avec la mondialisation des économies, les heures de travail n'allaient que dans un sens. Mais la technologie a ensuite donné un coup d'accélérateur. Dans les années 2010, chacun disposait d'un lien numérique qui le reliait à son travail matin, midi et soir. Les boîtes de réception étaient omniprésentes ; les appels et les messages liés au travail envahissaient les mêmes outils de communication que ceux utilisés pour la vie sociale. "Le smartphone a sonné le glas des heures de travail", déclare Marks. "Dès que vous mettez des e-mails professionnels sur votre téléphone, les gens en profitent. Ensuite, vous prenez l'habitude d'être toujours disponible."

Depuis que la pandémie a frappé, le présentéisme au bureau s'est encore plus numérisé. Le travail à distance a créé un environnement dans lequel les managers peuvent faire appel au personnel 24 heures sur 24. "On attend de moi que je réponde aux demandes des clients", explique Erik. Si cela ne nécessite plus de faire des nuits blanches, le travail au petit matin continue. "La plupart du temps, je parviens à me coordonner avec des clients situés dans des fuseaux horaires différents. Mais si nous devons conclure une transaction, il se peut que je doive rester tard."

Crédit photo, Getty Images

Dans certains pays, les attentes culturelles se traduisent par des heures de bureau excessives. Au Japon, par exemple, le surmenage est une monnaie professionnelle importante. "Ici, travailler dur montre que vous êtes un employé loyal", explique Jeff Kingston, directeur du département d'études asiatiques du campus de Tokyo de l'université Temple. "Et cela signifie que votre patron est plus susceptible d'accélérer votre ascension dans l'échelle de l'entreprise. Travailler dur, et passer de longues heures pour impressionner son patron, est considéré comme une véritable vertu."

Ailleurs, travailler de longues heures peut être le produit de la pression des pairs, du désir de prendre de l'avance ou de la réaction à notre environnement. "Nous aimons suivre les autres", déclare Lordan. "Le premier jour de votre nouvel emploi, vous cherchez des indices sociaux non verbaux pour vous intégrer. S'il y a des gens qui travaillent tard ou pendant le week-end, vous êtes plus susceptible de copier ce comportement."

Nous détestons aussi dire non. Si le patron envoie un e-mail en dehors des heures de travail, nous répondons. S'il y a un appel Zoom à 6 heures, nous y participons. Si nous devons travailler tard, nous préférons le faire plutôt que de faire des histoires - même si cet engagement ne se reflète pas dans notre salaire. "C'est ancré dans les employés", dit M. Marks. "Les gens ont toujours peur de perdre leur emploi, et que quelqu'un fasse un meilleur travail qu'eux. Si tout le monde le fait, vous devez le faire aussi."

Il existe également des pressions spécifiques au secteur. Dans certains emplois créatifs, les employés sont censés se sentir "chanceux", et il est donc normal de travailler quelques heures de plus. Dans la finance, faire une nuit blanche est un rite de passage pour devenir associé. Remettre en question ces normes sociales sur le lieu de travail est considéré comme un tabou. "En tant qu'êtres humains, nous voulons être perçus comme étant gentils et accommodants", explique Mme Lordan. "Tout cela s'inscrit dans notre discours selon lequel nous sommes des travailleurs acharnés et collaboratifs. Les longues heures de travail mesurent traditionnellement le travail acharné et la productivité - et nous faisons donc des heures supplémentaires non rémunérées."

Pourquoi le changement n'est pas si facile

Pourtant, certains signes montrent que la population active en a assez des longues semaines de travail et des appels de minuit. Des millions de personnes dans le monde quittent leur emploi dans le cadre de ce que l'on appelle la grande démission. Les optimistes pourraient suggérer que, le marché du travail étant florissant, les employés peuvent enfin prendre les choses en main et exiger la fin des heures supplémentaires non rémunérées.

La réalité, cependant, est différente. "Le groupe qui vote avec ses pieds est généralement celui qui est en fin de carrière - celui qui peut se permettre de partir", explique Lordan. "Les jeunes générations n'ont pas ce luxe. La concurrence pour les emplois dans les entreprises qui exigent de longues heures de travail reste féroce. Les gens veulent s'intégrer à une culture de travail établie bien avant qu'ils ne franchissent les portes du bureau - il est très difficile de s'en défaire."

Crédit photo, TONY KARUMBA

Les heures de travail prolongées sont également tellement ancrées dans la culture du bureau que de nombreuses entreprises ont recours aux heures supplémentaires. C'est pourquoi, même en cas de pandémie, des pratiques familières sont réapparues : de grandes sociétés financières connues pour leur culture de travail prolongé ont déjà exigé que leur personnel retourne au bureau cinq jours par semaine. Si les patrons imposent de longues journées de travail au bureau et des heures supplémentaires non rémunérées, il est difficile pour les employés de prendre position et de dire non. "Ce sont ceux qui sont au sommet qui sont les gardiens des opportunités et des promotions", dit Lordan. "S'ils croient au présentéisme, ceux qui sont en dessous d'eux auront du mal à ne pas travailler cette heure supplémentaire."

Une législation gouvernementale robuste pourrait contribuer à faire évoluer les choses, estime M. Marks. La tendance actuelle est aux semaines de travail de quatre jours, avec des essais en Islande, en Espagne et en Irlande. Elle a des doutes quant à la réussite de cette idée.

"Les organisations se portent très bien grâce à la main-d'œuvre gratuite. Mais de nombreux employeurs ne sont pas en mesure de réduire soudainement la charge de travail, de sorte que les employés devront probablement entasser cinq jours de travail en quatre." Et même lorsque les gouvernements publient des directives sur les heures de travail, ce sont les patrons - et non les ministres - qui donnent finalement le ton. Au Japon et en Corée du Sud, par exemple, il est clair que les pressions culturelles l'emportent encore sur les efforts législatifs dans de nombreuses entreprises.

Il existe, bien sûr, un ensemble de recherches montrant que la réduction du nombre d'heures de travail accroît la productivité. Mais pour le travail intellectuel, la difficulté réside dans la manière dont nous mesurons la production. Il est clair que ce marqueur ne devrait pas être le temps. Selon M. Lordan, il doit être fondé sur les tâches à accomplir, car c'est la seule façon de limiter les heures supplémentaires non rémunérées.

Mais cela nécessitera une nouvelle perspective de la part des hauts dirigeants. "En fin de compte, les managers doivent définir ce qui doit être fait et permettre à leurs employés de le faire. Si vous voulez un changement positif, il faut que davantage de managers, qui ne sont pas aussi contrôlants, occupent des rôles clés."

Même si les heures supplémentaires sont difficiles à éradiquer, la pandémie a amplifié les conversations autour de la culture du travail. Elle conduit de plus en plus à l'activisme des employés. Lordan cite le cas récent de Goldman Sachs : de jeunes banquiers ont obtenu une augmentation de salaire après s'être plaints de travailler 95 heures par semaine. Cela pourrait peut-être être le début d'un changement.