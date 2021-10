Des déchets de toilettes d'avion peuvent-ils tomber du ciel, et quelle est la probabilité que nous soyons touchés ?

S'adressant au forum de l'aviation du Royal Borough of Windsor & Maidenhead, la conseillère Karen Davies a déclaré qu'elle avait été contactée par un électeur et qu'elle avait été "horrifiée" d'apprendre cet incident "épouvantable".

Elle a expliqué comment "tout son jardin, ses parasols et lui étaient couverts" d'excréments.

Alors comment cela est-il arrivé, et devons-nous tous surveiller le ciel ?

Que s'est-il passé ?

L'homme vit à Windsor, une ville célèbre pour son château appartenant à la reine, mais aussi située sur la piste d'approche d'Heathrow, le plus grand des cinq aéroports qui desservent Londres.

"Je sais qu'un certain nombre d'incidents se produisent chaque année avec les eaux usées gelées des avions", a déclaré Mme Davies, "mais celui-ci n'était pas gelé et tout son jardin a été éclaboussé d'une manière très désagréable".

"Il était dans le jardin à ce moment-là, donc une expérience vraiment horrible, horrible. Espérons que cela ne se reproduira plus jamais pour aucun de nos résidents", a-t-elle ajouté.

Il a suggéré que le temps chaud signifiait que les excréments auraient pu "sortir comme un élément plus 'fluide'".

"Les avions modernes sont équipés de toilettes à dépression, donc ils sont plutôt sûrs et assez bien étanches. Le problème est la jonction sous vide entre le mécanisme des toilettes et le réservoir de stockage", a déclaré Bray.

"Ce qui semble s'être passé ici, c'est que lorsque l'avion est en train d'atterrir, il arrive à environ 6 000 pieds (1 800 m), et la pression change. Il y a une fuite et malheureusement, le monsieur dans ce jardin - sans oublier ses deux parapluies - est recouvert de cette substance."

Mais à quel point est-ce fréquent ?

"Heureusement, c'est un événement très rare. Cela arrivait souvent dans le passé et il en sortait une chose appelée glace bleue", a déclaré M. Bray.

On l'appelle glace bleue plutôt que toute autre couleur simplement parce que c'est un mélange d'urine et de désinfectant, a-t-il expliqué.

"Je sortais de l'hôpital Princess Margaret et un jet d'Air Canada est passé à très basse altitude, bien sûr, à l'approche de Heathrow", explique Paul, "et de la glace de toilette est tombée du train d'atterrissage de l'avion et a tranché deux ou trois branches d'un sapin à environ 3,6 m devant moi".