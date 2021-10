Manifestation d'Endsars au Nigéria : un an après, qu'est-ce qui a changé ?

"Ils ont mis le feu à mon entreprise, un bâtiment de deux étages, et ont tout brûlé. J'ai perdu plus de 1,7 milliard de naira".

Cette histoire est celle d'un homme d'affaires de Lagos, Okey Adibe, dont le grand magasin a été incendié par un groupe de gens lors de la manifestation contre la fin des brutalités policières (EndSARS), il y a exactement un an.

Mon magasin vendait des produits céramiques et des tuiles. Selon son témoignage fait à BBC Pidgin, jusqu'à présent, il essaie toujours de relancer son activité.

Okey n'est qu'un parmi des centaines de personnes dont la manifestation contre Endsars a eu un impact négatif sur leurs vies et leurs affaires.

Qu'est-ce que c'est, Endsars ?

#Endsars est le hashtag qui a fait sensation lorsque les jeunes ont envahi les rues en octobre 2020 pour protester contre les brutalités policières et les mauvais traitements infligés par la Special Anti-robbery Squad (SARS), la Brigade spéciale anti-vol.

La manifestation a démarré le 8 octobre de manière pacifique et s'est poursuivie pendant plusieurs jours, mais elle est ensuite devenue sanglante lorsque des voyous ont pris le contrôle de la manifestation et ont commencé à détruire des biens publics et privés dans tout le pays.