Crime en Inde : quand un cobra devient une arme

Par Soutik Biswas et Ashraf Padanna

il y a 3 minutes

Légende image, Suraj Kumar a été condamné pour avoir tué sa femme Uthra, avec une morsure de cobra

Un Indien est condamné à une double peine de prison à vie pour avoir tué sa femme en la faisant mordre par un cobra.

Soutik Biswas et Ashraf Padanna reconstituent les événements qui ont conduit à ce meurtre sordide.

En avril dernier, Suraj Kumar, 28 ans, paie 7 000 roupies (92 dollars) pour un cobra à lunettes, l'un des reptiles les plus venimeux au monde.

Le commerce des serpents étant illégal en Inde, Suraj a fait cet achat clandestin auprès d'un attrapeur de serpents, Suresh Kumar, dans l'État méridional du Kerala.

Il perce un trou dans un récipient en plastique pour permettre à l'air de circuler, met le cobra à l'intérieur et le ramène chez lui.

Treize jours plus tard, Suraj met le récipient dans un sac et se rend à pied chez ses beaux-parents, à quelque 44 km de là, où sa femme Uthra se remet d'une mystérieuse morsure de serpent.

Une vipère de Russell - un serpent de couleur terre très venimeux responsable de milliers de décès en Inde chaque année - l'avait mordue à la jambe alors qu'elle était à la maison. Uthra avait subi trois opérations chirurgicales pour guérir sa jambe affectée pendant un séjour de 52 jours à l'hôpital.

Dans la nuit du 6 mai, selon les enquêteurs, Suraj offre à Uthra un verre de jus de fruits mélangé à des sédatifs.

Elle le boit et s'endort peu après. Suraj sort alors le récipient contenant le serpent, l'a renversé et a laissé tomber le cobra de 152 cm de long sur sa femme endormie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cobra à lunettes est l'un des serpents les plus venimeux au monde

Le serpent s'est éloigné en rampant. Suraj le ramasse et le jette sur Uthra.

Il glisse sur elle à nouveau. Suraj essaie une troisième fois - il tient le reptile par son capuchon et presse sa tête contre le bras gauche d'Uthra.

Le cobra agité, utilisant les crocs à l'avant de la bouche, la mordit deux fois. Puis il se glisse sur une étagère de la pièce et y reste toute la nuit.

"Les cobras ne mordent pas à moins que vous ne les provoquiez. Suraj a dû l'attraper par son capuchon et le forcer à mordre sa femme", explique Mavish Kumar, un herpétologiste.

Suraj lave ensuite le verre de jus de fruits, détruit le bâton qu'il avait utilisé pour manipuler le serpent et supprime les enregistrements d'appels sur son téléphone portable, selon les enquêteurs.

Lorsque la mère d'Uthra est entrée dans la chambre le lendemain matin, elle raconte à la police qu'elle a vu sa fille allongée sur le lit, "la bouche ouverte et la main gauche pendante sur le côté".

Elle dit que Suraj était également dans la chambre.

Crédit photo, Sreedhar Lal Légende image, Uthra dormait sur le lit de gauche dans cette pièce où elle a été tuée

"Pourquoi n'as-tu pas vérifié si elle était réveillée ?" demande Manimekhala Vijayan à son gendre.

"Je ne voulais pas perturber son sommeil", lui répond Suraj.

La famille emmène Uthra à l'hôpital, où les médecins la déclarent morte par empoisonnement, et appellent la police.

Le rapport d'autopsie révèle deux paires de plaies perforantes, distantes de moins d'un pouce, sur son avant-bras gauche. Les échantillons de sang et de viscères révèlent la présence de venin de cobra et de médicaments sédatifs. Le venin de cobra peut tuer en quelques heures en paralysant les muscles respiratoires.

Sur la base d'une plainte déposée par les parents d'Uthra, la police arrête Suraj le 24 mai en relation avec la mort inhabituelle de sa femme. Après 78 jours d'enquête et plus de 1 000 pages d'accusations, le procès commence.

Plus de 90 personnes, dont des herpétologistes et des médecins, témoignent. L'accusation construit son dossier à partir des relevés d'appels de Suraj, de son historique Internet, du cobra mort exhumé du jardin, d'une cachette de sédatifs dans la voiture familiale et de preuves qu'il avait acheté non pas un mais deux serpents. Les enquêteurs découvrent que Suraj avait également acheté la vipère de Russell qui avait mordu Uthra quelques mois avant sa mort.

Suresh, l'attrapeur de serpent, devenu approbateur avoue avoir vendu les deux serpents à Suraj.

Un herpétologiste affirme à la cour qu'il est très improbable que le cobra soit entré dans la chambre à coucher du couple par une fenêtre surélevée. La scène du crime a été recréée, en utilisant un cobra vivant, un manipulateur de serpent et un mannequin de la victime sur un lit.

Crédit photo, Sreedhar Lal Légende image, La police a trouvé le récipient en plastique dans lequel Suraj gardait le cobra qui a tué sa femme

"Les cobras ne sont pas très actifs la nuit. Chaque fois que nous avons lâché un cobra sur le mannequin couché, il s'est glissé sur le sol et est allé dans un coin sombre de la pièce", dit Mavish Kumar. "Même lorsque nous provoquions le cobra, il n'essayait pas de mordre".

Il attrape ensuite le cou d'un cobra et "provoque" la morsure sur un morceau de poulet attaché à la main en plastique du mannequin. La distance entre les morsures était la même sur Uthra.

"C'est un cas d'uxoricide (le meurtre de sa femme) diabolique et épouvantable", fait remarquer le juge M Manoj, qui condamne Suraj à la prison à vie au début du mois. Il dit que Suraj avait prévu de tuer Uthra sans "éveiller les soupçons" et de "déguiser le meurtre en une mort due à une morsure de cobra accidentelle".

La morsure de cobra, découvrent les enquêteurs, était la troisième tentative de Suraj en quatre mois pour tuer Uthra.

Suraj, qui travaillait comme agent de recouvrement pour une banque locale, avait rencontré l'attrapeur de serpent Suresh en février de l'année dernière, et lui achète la vipère pour 10 000 roupies (133 $). Il avait ramené le serpent chez lui dans un récipient en plastique et l'avait caché sous un tas de bois de chauffage dans une remise.

Le 27 février, Suraj relâche le serpent sur le palier du premier étage de sa maison et demande à sa femme de monter à l'étage pour aller chercher son téléphone portable.

Uthra a vu la vipère enroulée sur le sol en marbre et a donné l'alerte, a raconté sa mère à la police. Suraj est monté, a ramassé le serpent avec un bâton et a quitté la maison. Il l'a ensuite remis dans le récipient.

La nuit du 2 mars, Suraj a essayé à nouveau. Il ajoute des sédatifs au dessert de sa femme et libère la vipère dans la chambre pendant qu'elle dort.

Crédit photo, Sreedhar lal Légende image, Le meurtre a eu lieu au rez-de-chaussée de cette maison dans le district de Kollam

Quelques minutes plus tard, disent les enquêteurs, Uthra s'est réveillée en hurlant de douleur. Le serpent l'avait mordue à la jambe droite, après quoi Suraj l'avait jetée par la fenêtre. "Les cas de morsures de serpent sont fréquents au Kerala, nous ne soupçonnions donc pas de jeu déloyal", indique Vijayasenan Vidhyadharan, le père d'Uthra. (Chaque année, quelque 60 000 personnes meurent de morsures de serpent en Inde).

Il a fallu plus de deux heures cette nuit-là pour trouver un hôpital offrant des soins intensifs. Uthra souffrait de gonflements et d'une hémorragie. Trois opérations de greffe de peau plus tard, elle est rentrée se reposer dans la maison à deux étages de ses parents, dans un village verdoyant de Kollam.

Suraj est resté avec son fils et ses parents dans sa maison à Pathanamthitta.

"Pendant que sa femme était à l'hôpital, Suraj parcourait Internet pour apprendre à manipuler les serpents et se renseigner sur le venin des serpents", explique Anoop Krishna, l'un des enquêteurs.

Suraj demande également à Suresh Kumar de le contacter lorsqu'il attrape un autre serpent venimeux.

Selon les enquêteurs, Suraj préparait ce meurtre depuis la naissance de son fils, Dhruv, en 2019.

Son historique Internet révèle qu'il a googlé des serpents venimeux et regardé des vidéos de serpents sur YouTube, notamment une chaîne d'un manipulateur de serpents bien connu localement. L'une de ses vidéos les plus populaires porte sur la "dangereuse et agressive vipère de Russell". Suraj raconte également à ses amis que sa femme était "hantée par la malédiction d'un serpent" dans ses rêves, dans lesquels "elle était destinée à mourir d'une morsure de serpent".

Crédit photo, Sreedhar Lal Légende image, Suraj (au milieu) avait prévu de tuer sa femme depuis plus d'un an, selon la police

Le père de Suraj était conducteur d'auto-rickshaw et sa mère, femme au foyer. Il y a deux ans, en utilisant les services d'un courtier matrimonial, il a rencontré et épousé Uthra, qui avait trois ans de moins que lui. Il a accepté une dot de 768 grammes d'or, une berline Suzuki et 400 000 roupies (301 814 FCFA) en espèces. Il a également reçu 8 000 roupies (83 152 FCFA) par mois de la part de ses parents "pour s'occuper de leur fille" qui avait des difficultés d'apprentissage.

Selon les enquêteurs, Suraj a commencé à la harceler pour obtenir davantage d'argent de ses parents (le père d'Uthra est un négociant en caoutchouc et sa mère, une directrice d'école à la retraite) afin de payer une amélioration de sa maison et de financer les études de sa sœur.

"Il était déterminé à la tuer, à prendre son argent et à épouser une autre femme. Il a tout planifié méticuleusement et a réussi à la troisième tentative", souligne Apukuttan Ashok, l'officier de police chargé de l'enquête.

Lorsque le juge lui a signifié sa condamnation à perpétuité la semaine dernière, Suraj n'a apparemment "montré aucun remords", explique le procureur Mohanraj Gopalakrishnan.

"Il s'agit d'une étape importante dans les enquêtes policières en Inde, lorsque les procureurs ont pu prouver de manière décisive qu'un animal avait été utilisé comme arme de crime."

