COP26 : une fuite de documents révèle que des pays font pression pour modifier un rapport clé sur le climat

Par Justin Rowlatt & Tom Gerken

il y a une heure



Une énorme fuite de documents, vus par BBC News, montre comment les pays tentent de modifier un rapport scientifique crucial sur la façon de lutter contre le changement climatique.

La fuite révèle que l'Arabie saoudite, le Japon et l'Australie font partie des pays qui demandent à l'ONU de minimiser la nécessité de s'éloigner rapidement des combustibles fossiles.

Elle montre également que certaines nations riches remettent en question le fait de payer davantage les États plus pauvres pour qu'ils adoptent des technologies plus vertes.

Ce "lobbying" soulève des questions pour le sommet sur le climat COP26 en novembre.

La fuite révèle que des pays font marche arrière sur les recommandations d'action de l'ONU et survient quelques jours seulement avant qu'il ne leur soit demandé, lors du sommet, de prendre des engagements significatifs pour ralentir le changement climatique et limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré.

Les documents qui ont fait l'objet de la fuite sont constitués de plus de 32 000 soumissions faites par des gouvernements, des entreprises et d'autres parties intéressées à l'équipe de scientifiques chargée de rédiger un rapport des Nations unies visant à rassembler les meilleures preuves scientifiques sur la manière de lutter contre le changement climatique.

Ces "rapports d'évaluation" sont produits tous les six à sept ans par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'organe des Nations unies chargé d'évaluer la science du changement climatique.

Ces rapports sont utilisés par les gouvernements pour décider des mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique, et le dernier en date sera une contribution essentielle aux négociations de la conférence de Glasgow.

L'autorité de ces rapports découle en partie du fait que pratiquement tous les gouvernements du monde participent au processus pour parvenir à un consensus.

Les commentaires des gouvernements que la BBC a lus sont en grande majorité conçus pour être constructifs et pour améliorer la qualité du rapport final.

Le recueil de commentaires et la dernière version du rapport ont été communiqués à l'équipe de journalistes d'investigation de Greenpeace UK, Unearthed, qui les a transmis à BBC News.

Les combustibles fossiles

La fuite montre qu'un certain nombre de pays et d'organisations soutiennent que le monde n'a pas besoin de réduire l'utilisation des combustibles fossiles aussi rapidement que le recommande la version actuelle du rapport.

Un conseiller du ministère saoudien du pétrole demande que "des phrases telles que 'la nécessité d'actions d'atténuation urgentes et accélérées à toutes les échelles...' soient éliminées du rapport".

Un haut responsable du gouvernement australien rejette la conclusion selon laquelle il est nécessaire de fermer les centrales électriques au charbon, alors que la fin de l'utilisation du charbon est l'un des objectifs déclarés de la conférence COP26.

L'Arabie saoudite est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et l'Australie est un grand exportateur de charbon.

Un scientifique de haut niveau de l'Institut central indien de recherche sur les mines et les combustibles, qui entretient des liens étroits avec le gouvernement indien, prévient que le charbon restera probablement le pilier de la production d'énergie pendant des décennies en raison de ce qu'il décrit comme les "énormes défis" que représente la fourniture d'une électricité abordable. L'Inde est déjà le deuxième plus gros consommateur de charbon au monde.

Un certain nombre de pays plaident en faveur des technologies émergentes et actuellement coûteuses destinées à capturer et à stocker de manière permanente le dioxyde de carbone dans le sous-sol. L'Arabie saoudite, la Chine, l'Australie et le Japon - tous gros producteurs ou utilisateurs de combustibles fossiles - ainsi que l'organisation des pays producteurs de pétrole, l'Opep, sont tous favorables au captage et au stockage du carbone (CSC).

Il est affirmé que ces technologies de CSC pourraient réduire considérablement les émissions de combustibles fossiles des centrales électriques et de certains secteurs industriels.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, demande aux scientifiques de l'ONU de supprimer leur conclusion selon laquelle "les efforts de décarbonisation dans le secteur des systèmes énergétiques doivent être axés sur le passage rapide à des sources sans carbone et sur l'élimination progressive des combustibles fossiles".

L'Argentine, la Norvège et l'OPEP s'opposent également à cette déclaration. La Norvège soutient que les scientifiques de l'ONU devraient admettre la possibilité du CSC comme outil potentiel de réduction des émissions provenant des combustibles fossiles.

Le projet de rapport reconnaît que le CSC pourrait jouer un rôle à l'avenir, mais indique qu'il existe des incertitudes quant à sa faisabilité. Il indique qu'" il existe une grande ambiguïté quant à la mesure dans laquelle les combustibles fossiles avec CSC seraient compatibles avec les objectifs de 2C et 1,5C" fixés par l'accord de Paris.

Le champ gazier offshore de Sleipner, en Norvège, utilise le CSC depuis 1996

L'Australie demande aux scientifiques du GIEC de supprimer une référence à l'analyse du rôle joué par les lobbyistes des combustibles fossiles dans l'affaiblissement de l'action sur le climat en Australie et aux États-Unis. L'Opep demande également au GIEC de supprimer "l'activisme des groupes de pression, la protection des modèles commerciaux d'extraction de rente, qui empêchent l'action politique".

Interrogé sur ses commentaires sur le projet de rapport, l'Opep affirme à la BBC : "le défi de la lutte contre les émissions comporte de nombreuses voies, comme le prouve le rapport du GIEC, et nous devons toutes les explorer. Nous devons utiliser toutes les énergies disponibles, ainsi que des solutions technologiques propres et plus efficaces pour aider à réduire les émissions, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte."

Le GIEC affirme que les commentaires des gouvernements sont au cœur de son processus d'examen scientifique et que ses auteurs n'ont aucune obligation de les intégrer dans leurs rapports.

"Nos processus sont conçus pour se prémunir contre le lobbying - de toutes parts", a déclaré le GIEC à la BBC. "Le processus d'examen est (et a toujours été) absolument fondamental pour le travail du GIEC et constitue une source majeure de la force et de la crédibilité de nos rapports.

Le professeur Corinne le Quéré, de l'université d'East Anglia, une éminente climatologue qui a participé à la rédaction de trois rapports majeurs pour le GIEC, ne doute pas de l'impartialité des rapports du GIEC.

Elle affirme que tous les commentaires sont jugés uniquement sur la base de preuves scientifiques, quelle que soit leur provenance.

"Il n'y a absolument aucune pression sur les scientifiques pour qu'ils acceptent les commentaires", dit-elle à la BBC. "Si les commentaires relèvent du lobbying, s'ils ne sont pas justifiés par la science, ils ne seront pas intégrés dans les rapports du GIEC", poursuit-elle.

Selon elle, il est important que les experts de toutes sortes - y compris les gouvernements - aient la possibilité d'examiner les données scientifiques.

"Plus les rapports sont examinés", dit le professeur le Quéré, "plus les preuves seront solides au final, car plus les arguments sont apportés et articulés de manière à s'appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles".

Christiana Figueres, la diplomate costaricienne qui a supervisé la conférence historique des Nations unies sur le climat à Paris en 2015, convient qu'il est crucial que les gouvernements fassent partie du processus du GIEC.

"La voix de tout le monde doit être présente. C'est là tout l'objectif. Il ne s'agit pas d'un fil unique. C'est une tapisserie tissée par de très nombreux fils", explique-t-elle.

Les Nations unies ont reçu un prix Nobel en 2007 pour le travail du GIEC sur la science du climat et le rôle crucial qu'il a joué dans l'effort de lutte contre le changement climatique.

Consommer moins de viande

Le Brésil et l'Argentine, deux des plus grands producteurs mondiaux de produits à base de viande bovine et de cultures destinées à l'alimentation animale, s'opposent fermement aux preuves contenues dans le projet de rapport selon lesquelles la réduction de la consommation de viande est nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet de rapport indique que "les régimes à base de plantes peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 50 % par rapport au régime occidental moyen à forte intensité d'émissions". Le Brésil affirme que cette affirmation est incorrecte.

Les deux pays demandent aux auteurs de supprimer ou de modifier certains passages du texte faisant référence aux "régimes à base de plantes" jouant un rôle dans la lutte contre le changement climatique, ou qui décrivent le bœuf comme un aliment "à forte teneur en carbone". L'Argentine a également demandé que les références aux taxes sur la viande rouge et à la campagne internationale "Meatless Monday", qui incite les gens à renoncer à la viande pendant une journée, soient supprimées du rapport.

La nation sud-américaine recommande d'"éviter toute généralisation sur les impacts des régimes à base de viande sur les options à faible émission de carbone", affirmant qu'il existe des preuves que les régimes à base de viande peuvent également réduire les émissions de carbone.

Sur le même thème, le Brésil affirme que "les régimes à base de plantes ne garantissent pas en soi la réduction ou le contrôle des émissions connexes" et soutient que le débat devrait se concentrer sur les niveaux d'émissions des différents systèmes de production, plutôt que sur les types d'aliments.

Le Brésil, qui a connu des augmentations significatives du taux de déforestation en Amazonie et dans d'autres zones forestières, conteste également une référence au fait que cela serait le résultat de changements dans les réglementations gouvernementales, affirmant que cela est incorrect.

L'argent pour les pays pauvres

Un grand nombre des commentaires de la Suisse visent à modifier les parties du rapport qui affirment que les pays en développement auront besoin du soutien, notamment financier, des pays riches pour atteindre les objectifs de réduction des émissions.

Lors de la conférence sur le climat qui s'est tenue à Copenhague en 2009, il a été convenu que les pays développés fourniraient 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour financer la lutte contre le changement climatique d'ici 2020, un objectif qui n'a pas encore été atteint.

L'Australie présente des arguments similaires à ceux de la Suisse. Elle affirme que les engagements des pays en développement en matière de climat ne dépendent pas tous de l'obtention d'un soutien financier extérieur. Elle qualifie également de "commentaire subjectif" la mention, dans le projet de rapport, de l'absence d'engagements publics crédibles en matière de financement.

L'Office fédéral suisse de l'environnement a déclaré à la BBC : "Si le financement climatique est un outil essentiel pour accroître l'ambition climatique, il n'est pas le seul outil pertinent.

"La Suisse est d'avis que toutes les Parties à l'Accord de Paris ayant la capacité de le faire devraient apporter leur soutien à ceux qui en ont besoin."

Transition vers le nucléaire

Un certain nombre de pays, principalement d'Europe de l'Est, estiment que le projet de rapport devrait être plus positif quant au rôle que l'énergie nucléaire peut jouer dans la réalisation des objectifs climatiques de l'ONU.

L'Inde va même plus loin en affirmant que "presque tous les chapitres contiennent un parti pris contre l'énergie nucléaire". Elle affirme qu'il s'agit d'une "technologie établie" qui bénéficie d'un "bon soutien politique, sauf dans quelques pays".

La République tchèque, la Pologne et la Slovaquie critiquent un tableau du rapport selon lequel l'énergie nucléaire ne joue qu'un rôle positif dans la réalisation d'un seul des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Ils affirment qu'elle peut jouer un rôle positif dans la réalisation de la plupart des objectifs de développement des Nations unies.