Prof. Sarah Gilbert, créatrice du vaccin Covid : maintenant, attaquons 12 autres maladies

Par James Gallagher

Présentateur de Inside Health, BBC Radio 4

il y a 24 minutes

La science médicale a transformé la pandémie, et les technologies expérimentales qui ont permis de mettre au point des vaccins en un temps record ont donné un coup de fouet aux ambitions scientifiques. Pourrions-nous entrer dans l'âge d'or des nouveaux vaccins ?

Si vous vous rendez à la pointe de la vaccinologie, vous trouverez le professeur Dame Sarah Gilbert, de l'Institut Jenner et l'architecte du vaccin d'Oxford.

Grâce à une technologie révolutionnaire, l'équipe d'Oxford a mis au point un vaccin prêt à être soumis à des essais cliniques en seulement 65 jours. En partenariat avec le géant pharmaceutique AstraZeneca, plus de 1,5 milliard de doses ont été distribuées dans le monde.

On pourrait supposer qu'une fois que vous avez atteint le sommet de votre arbre professionnel, vous êtes libre d'avoir des pensées profondes qui repoussent les limites de la connaissance humaine. Pourtant, presque chaque fois que j'interroge le professeur Gilbert, j'ai l'impression qu'une grande partie de son temps est consacrée à l'achat de réfrigérateurs et de congélateurs. Après tout, si vous ne pouvez pas conserver au froid les échantillons viraux et les prototypes de vaccins, vous ne pouvez pas faire de recherche sur les vaccins.

"On me demande toujours plus", me dit le professeur Gilbert.

Mais la cuisine, où l'on trouve le plus souvent de tels appareils, n'est pas un mauvais endroit pour comprendre le bond en avant réalisé par le professeur Gilbert et ses contemporains dans la science des vaccins.

La nouvelle génération de vaccins est rapide à fabriquer et très flexible. "C'est comme décorer un gâteau", explique le professeur Gilbert.

La méthode traditionnelle de mise au point des vaccins signifie qu'il faut retourner aux matières premières et repartir de zéro pour chaque vaccin fabriqué. C'est comme si on partait d'un banc de farine, de sucre, d'œufs et de beurre. L'étape suivante consiste à prendre le virus en cause, ou d'autres microbes pathogènes, et à le tuer ou à l'affaiblir pour fabriquer un vaccin.

Prenez les deux vaccins contre la grippe saisonnière qui sont administrés chaque année. Le vaccin pour adultes est fabriqué en cultivant des virus de la grippe dans des œufs. Les virus sont ensuite purifiés et tués pour fabriquer le vaccin. Le spray nasal pour les enfants contient des virus vivants, mais ceux-ci sont rendus faibles et instables afin qu'ils puissent se développer dans les températures plus fraîches du nez, mais pas dans la chaleur des poumons.

Mais il faut beaucoup de travail pour repartir de zéro pour chaque nouvelle maladie et beaucoup de choses peuvent mal tourner. Vous pouvez vous retrouver avec l'équivalent vaccinal d'un fond détrempé.

Le développement du vaccin contre le coronavirus d'Oxford a fait appel à une approche totalement différente, dite "plug-and-play" ("prêts à l'emploi").

Avec ce type de vaccin, la majeure partie du travail a déjà été effectuée - le gâteau a été précuit, il ne reste plus qu'à le "décorer" pour qu'il corresponde à sa cible.

"Nous avons le gâteau et nous pouvons mettre une cerise sur le dessus, ou nous pouvons mettre des pistaches sur le dessus si nous voulons un vaccin différent, nous ajoutons juste la dernière partie et nous sommes prêts à partir", explique le professeur Gilbert à Inside Health.

Le "gâteau" - ou la plate-forme, pour employer le terme scientifique - du vaccin d'Oxford est un virus qui provoque le rhume chez les chimpanzés. Il a été génétiquement modifié pour le rendre sûr, de sorte qu'il ne puisse pas provoquer d'infection chez l'homme. La "décoration" est le plan génétique nécessaire pour entraîner le système immunitaire à l'attaquer. Ce modèle est ajouté au gâteau et le tour est joué.

Ce sont ces travaux, appliqués au coronavirus Sars-Cov-2, qui ont valu au professeur Gilbert de nombreuses distinctions, allant d'un titre de dame à une poupée Barbie fabriquée à son image. "Barbie est confortablement installée dans mon bureau, mais oui, je pense envoyer Barbie comme doublure.

"Il serait utile d'avoir un double qui pourrait aller faire des interviews à ma place", dit-elle.

Deux des autres grands vaccins Covid - l'un fabriqué par Pfizer-BioNTech et l'autre par Moderna - utilisent un autre type de technologie vaccinale "plug-and-play" hautement adaptable. Et toutes ces technologies devraient permettre de développer plus rapidement et plus facilement les vaccins du futur.

"Il y a beaucoup de développement de vaccins à faire maintenant que nous pouvons le faire", déclare le professeur Gilbert.

Les "agents pathogènes prioritaires" officiels figurent en tête de sa liste de cibles. Si le Covid a été une surprise, il s'agit des menaces mortelles connues qui font des bulles. Ils ont le potentiel de provoquer de grandes épidémies et pourraient être les pandémies du futur. Des vaccins contre eux permettraient de sauver des vies.

Ils comprennent :

Mers

Lassa

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Nipah

Zika

Ebola

Fièvre de la vallée du Rift

Chikungunya

Dengue

Hantavirus

La peste

Marbourg

Fièvre Q

Certains de ces travaux sont déjà en cours. Oxford a commencé les essais cliniques d'un vaccin contre la peste en utilisant sa technologie "plug-and-play". La peste est à l'origine de la pandémie de peste noire qui a tué des centaines de millions de personnes. Par ailleurs, Moderna envisage déjà d'utiliser sa propre technologie ARNm pour fabriquer un vaccin contre le Nipah. Ce virus tue jusqu'à trois quarts des personnes infectées.

Pourtant, le principal obstacle à la lutte contre ces maladies sera le même qu'auparavant : l'argent. Elles touchent certaines des régions les plus pauvres du monde et l'on craint que, même en cas de pandémie, la recherche ne soit pas financée.

Et, bien que la technologie des vaccins ait fait des bonds en avant, les vieux ennemis sont toujours les mêmes et certains ont des particularités qui font qu'ils posent des défis monumentaux.

Tous les vaccins ont besoin d'une cible - appelée antigène - qu'ils entraînent le système immunitaire à attaquer.

Malgré tous les problèmes que Covid a causés, le virus était une bête assez simple et l'antigène cible était manifestement évident. La surface extérieure du virus est couverte de protéines de pointe. Tout ce que les chercheurs avaient à faire, c'était d'introduire les plans génétiques de la protéine spike, d'entraîner l'organisme à la reconnaître et d'avoir la certitude que le vaccin allait fonctionner.

Cependant, l'antigène cible n'est pas évident dans d'autres microbes plus complexes, comme les trois grands tueurs que sont la malaria, le VIH et la tuberculose. Le VIH est une cible en perpétuel mouvement. C'est un métamorphe qui mute rapidement afin de modifier son apparence et de déjouer notre système immunitaire. Il est difficile de savoir comment le cerner.

Nous disposons déjà de vaccins contre le paludisme et la tuberculose, mais ils sont loin d'être parfaits.

Le prochain grand bond

Le monde a célébré, à juste titre, le lancement du premier vaccin contre le paludisme en Afrique, ce mois-ci, mais son efficacité dans la prévention de la maladie grave n'est que de 30 % environ. La raison en est que le parasite du paludisme a un cycle de vie complexe, au cours duquel il se transforme en une variété de formes, à travers deux espèces. Une bactérie de la tuberculose est également beaucoup plus complexe qu'un coronavirus.

Il existe une longue liste d'antigènes parmi lesquels choisir pour la tuberculose et le paludisme, et le bon est resté frustrant et insaisissable.

"Il y a un tel éventail de choix, et il n'est pas évident de savoir ce que nous devrions utiliser", me dit le professeur Gilbert. "Il faut beaucoup de temps pour trouver le bon antigène, donc c'est beaucoup plus difficile. Ils sont beaucoup plus difficiles qu'avec ces pathogènes d'épidémie, qui sont des virus assez simples."

Cependant, BioNTech utilise sa technologie pour tenter de développer un vaccin contre le VIH.

Alors, si le prêt à l'emploi est la révolution qui a fait ses preuves pendant la pandémie, quelle est la prochaine étape à l'horizon ?

"Je pense que le prochain grand saut dans le domaine des vaccins, plutôt que d'utiliser des technologies totalement nouvelles, consistera à rendre plus stables les technologies dont nous disposons, ce qui sera formidable", déclare le professeur Gilbert.

Les vaccins sont un peu comme une Boucle d'or : ils doivent être maintenus à la bonne température entre le moment où ils sont fabriqués et celui où ils sont administrés. Cela signifie qu'il existe un réseau mondial de congélateurs, de réfrigérateurs, de boîtes froides et ainsi de suite, connu sous le nom de chaîne du froid. Mais il est difficile d'acheminer les vaccins dans certaines des régions les plus reculées et les plus pauvres du monde, notamment là où il n'y a pas d'électricité.

Elle dit aussi que ce serait "vraiment bien" si nous pouvions avoir des vaccins qui ne nécessitent pas d'aiguilles.

Il serait peut-être préférable de ne plus administrer certains vaccins sous forme d'injections. On peut obtenir une meilleure réponse immunitaire à certaines infections pulmonaires (comme le Covid) en les administrant sous forme de spray. "Parce que c'est là que le virus lui-même devrait normalement aller, c'est différent si vous avez une infection transmise par le sang comme la dengue."