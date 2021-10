Alec Baldwin tire mortellement sur une femme avec un faux pistolet sur un plateau de tournage

il y a une heure

Une femme est décédée et un homme blessé après que l'acteur Alec Baldwin a tiré avec une arme factice sur un plateau de tournage du Nouveau-Mexique.

La police enquête toujours sur l'incident survenu au Bonanza Creek Ranch, un lieu de tournage populaire, et aucune charge n'a été retenue.

"Il est venu de son plein gré et il a quitté le bâtiment après avoir terminé ses entretiens", dit le porte-parole.

Selon son site Internet personnel, Mme Hutchins était originaire d'Ukraine et a grandi sur une base militaire soviétique dans le cercle polaire.

Elle a étudié le journalisme à Kiev, et le cinéma à Los Angeles, et a été nommée "étoile montante" par le magazine American Cinematographer en 2019.

"Je suis tellement triste de perdre Halyna. Et tellement furieux que cela puisse arriver sur un plateau", écrit M. Mortimer dans un tweet.

Dans un communiqué, l'International Cinematographer's Guild soutient que la mort de Mme Hutchins est "une nouvelle dévastatrice" et "une perte terrible".

"Les détails ne sont pas clairs pour le moment, mais nous nous efforçons d'en savoir plus et nous soutenons une enquête complète sur cet événement tragique", déclarent le président de la guilde, John Lindley, et la directrice exécutive, Rebecca Rhine.