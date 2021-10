Syndrome de Weaver: c'est quoi cette maladie qui touche la femme la plus grande du monde ?

Rumeysa Gelgi est une jeune femme turque de 24 ans qui mesure 2,15 mètres et est confirmée par le Livre Guinness des records comme étant la femme la plus grande du monde.

"Je suis très fière d'être spéciale. Je n'ai jamais pensé que cela m'arriverait quand j'étais enfant. C'est plus qu'un rêve devenu réalité et je suis si heureuse d'avoir fait de ma condition quelque chose dont je dois être reconnaissante", explique-t-elle.

Le syndrome de Weaver

"J'ai toujours voulu avoir une vie indépendante et avoir le plus de succès possible. Il est difficile d'être indépendante à cause de mon état, mais j'ai essayé de vivre de la manière la plus indépendante possible", dit-elle.