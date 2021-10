Covid : Delta plus, la nouvelle mutation du coronavirus à l'origine d'un nombre croissant d'infections au Royaume-Uni

il y a 36 minutes

Delta est le variant dominant dans ce pays, mais les dernières données officielles révèlent que 6% des cas de covid qui sont séquencés génétiquement sont d'un nouveau type, appelé AY.4.2 ou Delta plus.

Le variant Delta plus, qui est confirmé pour la première fois au Royaume-Uni en juillet 2021, est déjà identifié dans au moins 44 pays, selon les données du portail outbreak.info, qui rassemble les données sur le covid.

Et, selon les experts, il contient des mutations qui pourraient donner au virus des avantages de survie.

Mais on pense qu'il est peu probable qu'il provoque un rebond accéléré ou qu'il échappe à la protection des vaccins actuels.

Il n'est pas encore considéré comme un variant préoccupant ou un variant en cours d'investigation, les catégories attribuées aux variants et leur niveau de risque.

Qu'est-ce que l'AY.4.2 ?

Le variant Delta originale est classée comme un variant préoccupant au Royaume-Uni en mai 2021 après avoir dépassé le variant Alpha et être devenu le type dominant de covid en circulation.

Le Delta plus comprend de nouvelles mutations affectant la protéine de pointe, que le virus utilise pour pénétrer dans nos cellules.

Jusqu'à présent, rien n'indique que la transmission de la maladie soit significativement plus importante en raison de ces changements, mais c'est un sujet que les experts étudient.

Depuis le début de la pandémie, les mutations delta plus - Y145H et A222V - ont été trouvées dans plusieurs autres lignées de coronavirus.

Analyse par Michelle Roberts,

La tâche difficile consiste à détecter, suivre et gérer ceux qui pourraient être importants.

Le Royaume-Uni est à l'avant-garde de ces tests de laboratoire essentiels et réalise jusqu'à présent plus d'un million de tests.

Ensuite, s'il y a une forte indication que les changements génétiques pourraient rendre le virus plus contagieux, il est classé comme un variant en cours d'investigation et des tests supplémentaires sont effectués.

S'il apparaît clairement que la mutation pourrait être plus transmissible et échapper à l'immunité construite par des infections ou des vaccins antérieurs, ou qu'elle pourrait provoquer une maladie plus grave, elle est placée dans la catégorie des variantes préoccupantes. Delta est actuellement dans cette catégorie.