L'algorithme de Twitter favorise les politiques de droite, selon une étude.

il y a 21 minutes

Twitter amplifie davantage les tweets des partis politiques et des organes d'information de droite que ceux de la gauche, selon ses propres recherches.

Il admet toutefois qu'il ne sait pas pourquoi, affirmant qu'il s'agit d'une "question plus difficile à résoudre".

L'étude de Twitter a examiné les tweets des partis politiques et des utilisateurs partageant du contenu provenant de médias dans sept pays du monde : le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Elle a analysé des millions de tweets envoyés entre le 1er avril et le 15 août 2020.

Les chercheurs ont ensuite utilisé les données pour déterminer quels tweets étaient les plus amplifiés sur un fil ordonné de manière algorithmique par rapport à un fil chronologique inversé, que les utilisateurs ont la possibilité d'utiliser.

Ils ont constaté que les partis et les médias traditionnels de la droite politique bénéficiaient d'un niveau d'"amplification algorithmique" plus élevé que leurs homologues de la gauche.

Rumman Chowdhury, directeur de l'équipe Meta (machine-learning, ethics, transparency, and accountability) de Twitter, affirme que la prochaine étape de l'entreprise est de trouver la raison de ce phénomène.

"Dans six pays sur sept, les tweets postés par des élus de la droite politique sont algorithmiquement plus amplifiés que ceux de la gauche politique. Les organes d'information de droite... voient une plus grande amplification par rapport à ceux de gauche", explique-t-elle.