Alec Baldwin : à quoi ressemblent les faux pistolets utilisés sur les plateaux de tournage et pourquoi ils sont dangereux

il y a une heure

"Mon cœur est brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui connaissaient et aimaient Halyna", a déclaré vendredi M. Baldwin, précisant qu'il "coopère pleinement" avec l'enquête des autorités.

Ce type d'incident s'est-il déjà produit auparavant ?

"On ne pointe jamais une arme sur quelqu'un, même si ce n'est pas une vraie arme à feu. Je ne sais pas comment cela a pu arriver et comment cela a pu faire autant de dégâts", dit-il.

Un plan courant dans un film est celui d'un personnage qui tire sur la caméra. Steven Hall, qui a travaillé sur des films tels que Fury ("Hearts of Steel") et The Imitation Game ("The Enigma Code"), affirme que cela ne se fait qu'avec des garde-fous.