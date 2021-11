La Chine : Les blogueurs patriotes "ziganwu" qui attaquent l'Occident

Par Tessa Wong et BBC Chinese

BBC News

il y a 58 minutes

Crédit photo, Davies Surya Légende image, L'augmentation de la notoriété des blogueurs sur les médias sociaux chinois est liée à la montée du nationalisme chinois.

Avec son sourire rassurant, la blogueuse chinoise Guyanmuchan fait figure d'amie sur Weibo.

La jeune femme compte 6,4 millions de fans sur la plateforme chinoise de type Twitter, où elle publie des prises de position et des vidéos sur des sujets d'actualité.

Mais l'esthétique mignonne de sa marque - sa page comporte une photo de rêve d'une fille posant dans les bois - dément son ton souvent acide.

L'Union européenne est "en laisse" vis-à-vis de l'Amérique, selon un récent post. L'augmentation du taux de Covid dans l'État américain du Texas est la preuve d'une "guerre civile" où "les Américains s'entretuent actuellement au moyen de la guerre biologique", affirme un autre.

Guyanmuchan fait partie d'une nouvelle génération de blogueurs connus sous le nom de "ziganwu", dont la notoriété croissante sur les réseaux sociaux chinois est inextricablement liée à l'ascension du nationalisme chinois.

Leur nom fait référence à la tristement célèbre armée de trolls "wumao" qui sont payés pour diffuser la propagande de l'État, mais la différence est que les "ziganwu" le font gratuitement.

Leurs messages et vidéos cinglants, partagés par des dizaines de milliers de fans, critiquent souvent les pays et les médias occidentaux. Des sujets tels que le féminisme, les droits de l'homme, le multiculturalisme et la démocratie, qui sont considérés comme une influence occidentale "corrompant" la société chinoise, sont également passés au crible.

Les personnes considérées comme promouvant le "séparatisme", telles que les défenseurs de la démocratie à Taïwan et à Hong Kong, ainsi que les activistes, les intellectuels et les experts, se retrouvent également souvent dans leur ligne de mire.

Ils ont notamment pris pour cible l'écrivain Fang Fang, connu pour son récit virulent des premiers stades de l'épidémie de Wuhan, qui a attiré l'attention du monde entier. Dans un article devenu viral l'année dernière, le blogueur "ziganwu" Shangdizhiying l'a accusée d'avoir "porté le plus grand coup de poignard dans notre dos" et d'avoir créé "l'une des plus grandes armes utilisées par les forces anti-chinoises pour nous salir".

Plus récemment, Zhang Wenhong, expert médical de premier plan, est devenu une cible après avoir suggéré que la Chine devrait apprendre à vivre avec le Covid, ce qui est considéré comme une contradiction avec la politique officielle.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, " Il aurait pu comme beaucoup, président ou pas président, jouir de la vie ... ".

Plusieurs blogueurs ont rapidement déterré une ancienne dissertation et l'ont accusé de plagiat, une allégation dont son université l'a ensuite disculpé. Une suggestion selon laquelle les enfants devraient boire du lait au petit-déjeuner a été perçue comme un signe de rejet du petit-déjeuner traditionnel chinois - et de ses valeurs. "N'est-ce pas trop vénérer l'Occident et se pâmer devant les étrangers ?" écrit Pingminwangxiaoshi.

Ces messages, qui peuvent être publiés par dizaines chaque jour, sont souvent brefs et émouvants, ce qui explique en partie pourquoi ils deviennent viraux, selon les experts.

"C'est du nationalisme de fast-food", explique Manya Koetse, analyste des réseaux sociaux chinois. "Les gens en prennent une bouchée, la partagent, puis l'oublient".

Un mélange explosif

Beaucoup voient la montée du sentiment patriotique chinois comme un résultat des tensions croissantes entre la Chine et l'Occident - mais ce n'est que la moitié de l'histoire.

Si le nationalisme est en hausse dans de nombreux endroits dans un monde de plus en plus globalisé, en Chine, il a coïncidé avec la forte promotion d'une identité chinoise par le président Xi Jinping et l'omniprésence rapide des réseaux sociaux.

Beaucoup de "ziganwu" sont "souvent jeunes, ont grandi avec une éducation remplie de patriotisme et de fierté de la Chine, et ont été nourris de ces souvenirs historiques d'humiliation nationale", explique Mme Koetse. "Vous avez donc un mélange explosif de sentiments anti-étrangers et pro-chinois, avec un accent sur la culture et l'identité chinoises."

Crédit photo, Davies Surya

Leur montée en puissance est d'autant plus frappante que la Chine applique de plus en plus des règles strictes en matière d'expression en ligne, ce qui se traduit par une forte censure des activistes et des citoyens ordinaires. Les messages "sensibles" sont régulièrement supprimés des plateformes telles que Weibo et WeChat.

À l'inverse, les voix qui tendent à promouvoir la ligne officielle du gouvernement chinois semblent être plus libres, disent les observateurs, et dans certains cas, elles sont même amplifiées par les médias d'État qui reprennent leur contenu sur les réseaux sociaux ou reproduisent leurs essais.

On ignore si ces "ziganwu" ont des liens directs avec l'État, mais certains ont été invités à participer à des événements ou ont reçu des titres honorifiques des gouvernements provinciaux.

Guyanmuchan, de son vrai nom Shu Chang, s'est fait remarquer pour la première fois en 2014 avec un essai intitulé "Vous êtes une personne chinoise" qui a été largement repris dans les médias grand public. Depuis, elle est apparue lors d'un événement pour les blogueurs organisé par le gouvernement de la ville de Yantai, a donné une conférence organisée par le média d'État Youth.cn et a été l'un des nombreux blogueurs nommés "ambassadeurs de l'Internet" par la province de Guangdong en juillet.

Elle n'a pas répondu à une demande de commentaire de la BBC.

Une relation symbiotique

Les "ziganwu" ne sont qu'un élément d'un écosystème complexe.

Une grande partie du discours patriotique sur les réseaux sociaux chinois, en particulier sur Weibo, est encore alimentée par les médias d'État qui peuvent orienter les discussions en créant et en promouvant un seul hashtag, comme ils l'ont fait lors de la crise du coton au Xinjiang.

Mais il existe de nombreux petits groupes d'influenceurs qui alimentent également la machine à scandales, notamment des artistes numériques, de petites entreprises médiatiques, des professeurs d'université respectés et même des vlogueurs étrangers.

La réglementation de l'Internet en Chine encourage les utilisateurs à promouvoir activement la propagande du parti, donc beaucoup de ces influenceurs ne font qu'exploiter ce système, note Harpre Ke, un analyste du groupe de réflexion Doublethink Lab.

"Vous pouvez être un opportuniste. Si je veux faire carrière en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux, c'est ainsi que je peux devenir célèbre dans cet environnement nationaliste toxique qui est en train de se créer", souligne-t-il.

Même s'ils ne sont pas directement rémunérés par l'État, ces influenceurs bénéficient d'un renforcement de leur profil dans les médias nationaux et utilisent cette reconnaissance pour développer leur marque personnelle, estiment les analystes.

Avec un lectorat accru, ils peuvent gagner des sommes importantes grâce aux publicités ou au contenu payant. Le Dr Fang Kecheng, universitaire en journalisme et communication, estime qu'un compte de réseaux sociaux comptant plus d'un million d'abonnés pourrait gagner l'équivalent de quelques centaines de milliers de dollars par an.

L'État en profite en retour. Par exemple, en invitant les "ziganwu" à faire des conférences, l'État "les invite à faire leur travail d'idéologie pour eux, de sorte que ces blogueurs deviennent des icônes et des modèles à succès [de propagande]", explique M. Ke.

Les plateformes de réseaux sociaux telles que Weibo et Wechat jouent un rôle en recommandant et en promouvant des messages qui encouragent la loyauté envers le Parti communiste, explique M. Fang, et elles en tirent également des avantages commerciaux. "Cela augmente l'engagement et l'activité des utilisateurs, c'est donc une très bonne stratégie pour eux", dit-il.

Mais les influenceurs sont sur la corde raide et ont parfois été trop loin dans leur ferveur.

Crédit photo, Weibo Légende image, Guyanmuchan publie souvent un déluge quotidien de prises de position et de commentaires vidéo.

Au cours des derniers mois, certains messages de "ziganwu" spéculant sur une fuite de Covid depuis un laboratoire américain et d'autres attaquant Zhang Wenhong ont été supprimés. Un essai passionné qui appelait à des réformes communistes radicales est devenu viral et a été repris par les médias d'État, mais a ensuite été brièvement censuré à la suite d'une controverse en lig

"Parfois, les règles sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas dire sont très floues", explique Mme Koetse. "Il peut suffire d'un seul post Weibo pour que ces influenceurs disparaissent.

"Ils peuvent être utiles au discours officiel tant que leurs convictions personnelles sont en accord avec la position officielle, mais dès qu'ils ne sont plus utiles, ou perçus comme allant à l'encontre du discours [du gouvernement], ils disparaissent."

Mais beaucoup sont prêts à jouer ce jeu à enjeux élevés.

Fin septembre, Guyanmuchan s'est soudainement vu interdire de poster du nouveau contenu sur sa page Weibo pendant 15 jours, la plateforme déclarant qu'elle avait "violé les directives de la communauté".

Elle a immédiatement fait la promotion d'un ancien message dirigeant les lecteurs vers une autre page, où elle a continué à publier son torrent quotidien de messages stridents.