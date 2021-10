Otoniel : qui est Dairo Antonio Úsuga, le trafiquant de drogue le plus recherché de Colombie?

Légende image, Il existe plus d'une centaine de procédures judiciaires ouvertes contre Dairo Antonio Úsuga David

La tête de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, avait deux prix : le gouvernement américain offrait 5 millions de dollars (2 817 406 900 FCFA) pour toute information menant à sa capture et le gouvernement colombien 800 000 dollars (450 785 100 FCFA).

Malgré cela, l'opération visant à mettre derrière les barreaux le baron de la drogue le plus recherché de Colombie et chef du puissant clan du Golfe vient seulement de s'achever samedi, après près d'une décennie de recherches intenses.

Otoniel, 50 ans, est arrêté dans la municipalité de Necoclí, dans le nord-ouest de la Colombie, lors d'une opération conjointe à laquelle ont participé plus de 300 personnes en uniforme de l'armée, de l'armée de l'air et de la police nationale dans plus de 20 hélicoptères.

"C'est le coup le plus dur qui ait été porté au trafic de drogue au cours de ce siècle dans notre pays. Ce coup n'est comparable qu'à la chute de Pablo Escobar dans les années 1990", explique le président colombien Iván Duque en célébrant la nouvelle.

En 2015, les autorités colombiennes ont lancé une opération pour capturer Otoniel, à laquelle ont participé quelque 1 200 soldats issus des groupes d'élite les mieux entraînés du pays, soit plus du double des 500 qui traquaient autrefois Escobar.

Légende image, La capture d'Otoniel a nécessité une opération de sécurité massive

"Alias Otoniel était le trafiquant de drogue le plus redouté au monde, un assassin de policiers, de soldats, de leaders sociaux, un recruteur de mineurs", souligne Duque.

Quant au Clan du Golfe, le ministre colombien de la défense, Diego Molano, affirme samedi qu'il est devenu "la plus grande menace" de ces dernières années car "le plus grand nombre de tonnes de cocaïne que la Colombie expédie vers les marchés des États-Unis et d'Europe est géré et articulé" par cette organisation criminelle.

Selon la presse colombienne, Otoniel fait l'objet d'une notice rouge émise par Interpol pour homicides multiples, enlèvements multiples et association de malfaiteurs, entre autres infractions.

Il fait également l'objet de plus de 120 procédures judiciaires ouvertes pour toutes sortes de délits.

Une histoire de violence

La vie d'Otoniel peut être considérée comme une accumulation de couches géologiques de l'histoire de la violence en Colombie au cours des dernières décennies.

Né à Antioquia au début des années 1970, il rejoint à l'âge de 16 ans, avec son frère, les rangs du mouvement de guérilla de l'Armée populaire de libération (EPL), aujourd'hui disparu.

Puis, avec son frère Juan de Dios Úsuga David, alias "Giovanni", il rejoint les FARC et plus tard, dans ce qui semble être un revirement, les forces paramilitaires des Autodéfenses unies de Colombie (AUC).

En 2005, ce groupe se démobilise (dépose les armes), mais les frères rejoignent les rangs du baron de la drogue Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario".

Légende image, La capture de Don Mario a laissé les frères Úsuga David à la tête du clan du Golfe

Lorsqu'il est capturé en 2009, Otoniel et Giovanni sont laissés à la tête de l'organisation.

Otoniel est devenu chef de file lorsque son frère a été tué par la police nationale lors d'un raid sur une "narco-party" du Nouvel An, le 1er janvier 2012.

De la famille au cartel

Considéré comme un cartel important, le Clan del Golfo était initialement connu sous le nom d'Urabeños, du nom de la région d'Urabá où il opère, bien que ses tentacules s'étendent sur une grande partie du pays et au-delà (des membres du groupe ont été capturés au Brésil, en Argentine, au Pérou, en Espagne et au Honduras).

Au cœur de l'entreprise se trouve un clan familial, l'Úsuga, auquel ont appartenu non seulement Otoniel et Giovanni, mais aussi plusieurs cousins et autres parents proches.

Légende image, La police colombienne distribuant des brochures depuis des hélicoptères, demandant l'aide des citoyens pour capturer les chefs du Clan del Golfo

Par exemple, Francisco José Morelo Peñata, alias "El Negro Sarley" (tué lors d'une opération de police en avril 2013), entretenait une relation amoureuse avec l'une des sœurs d'Otoniel, selon la police, et était le commandant en second de l'organisation après la mort de Giovanni.

En charge des finances du groupe, la partenaire d'Otoniel, Blanca Senobia Madrid Benjumea, alias "La Flaca", est capturée en 2015.

Et celui qui est identifié par la police comme le contact avec les cartels mexicains et chargé de coordonner le trafic de drogue vers l'Amérique centrale est un neveu d'Otoniel et beau-fils d'El Negro Sarley, Harlison Úsuga, alias "Pedro Arias", également arrêté en 2015.

En août dernier, le gouvernement colombien a autorisé l'extradition vers les États-Unis d'Alexander Montoya Úsuga, alias "El Flaco", un cousin d'Otoniel qui a été capturé en 2012 au Honduras.

Le ministère américain de la justice décrit le clan du Golfe comme "l'une des plus importantes organisations criminelles transnationales" menaçant les États-Unis.

En outre, depuis l'époque où ils étaient connus sous le nom d'Urabeños, le Clan du Golfe distribue des brochures dans lesquelles il se fait appeler Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ce qui est considéré par la presse colombienne comme un stratagème pour cacher son véritable objectif.

Évasion permanente

Les liens familiaux étroits, ainsi que son ancrage dans une région de Colombie qu'ils connaissent bien, sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les autorités ont eu tant de mal à capturer Otoniel.

Légende image, L'arrestation d'Otoniel a nécessité la participation conjointe de plusieurs forces de sécurité de l'État

Cela s'explique en partie par les relations étroites de sa famille avec Urabá.

Ils sont originaires de la région, que les membres du clan connaissent bien.

Ils connaissent le terrain et ont le pouvoir sur sa population.

Après la mort de Giovanni, le clan déclenche une grève armée qui paralyse la région pendant quelques jours.

Mais Otoniel avait aussi plusieurs astuces pour échapper à ses poursuivants.

Parmi elles, l'utilisation de chiens créoles dressés pour l'avertir de l'approche d'un étranger, à temps pour qu'il puisse s'échapper.

Légende image, Le gouvernement d'Iván Duque compare l'arrestation d'Otonial à celle de Pablo Escobar

Lors d'une de ces évasions, il a dû laisser derrière lui l'un de ces animaux, un fin limier colombien.

La police le prend, lui donne le nom d'Oto, l'entraîne et l'utilise lors de l'opération de 2015 pour l'aider à rechercher son ancien maître, dont l'odeur est inimitable.

En outre, selon la presse colombienne, Otoniel n'utilisait pas de dispositifs technologiques tels que les téléphones portables pour éviter d'être suivi, il communiquait donc avec les membres de son organisation en envoyant des messages vocaux qui étaient distribués sur des enregistreurs et des clés USB par des coursiers humains.

La peur d'être capturé l'a également conduit à changer constamment de lieu pour passer ses nuits, généralement dans la jungle et souvent dans des huttes en bois.

Ces habitations rurales contrastaient avec les téléviseurs à grand écran, les boissons coûteuses et les parfums de luxe que les autorités trouvaient souvent lorsqu'elles le traquaient.

Une autre caractéristique de ses repaires était les matelas spéciaux coûteux, qui permettaient de soulager l'inconfort d'une hernie discale.

Maintenant qu'il est arrêté, on ne sait pas s'il pourra persuader les autorités de l'autoriser à dormir sur un tel matelas en prison.

