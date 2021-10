Henry Com Tennant : l'histoire de l'espion devenu moine après une mission à Bagdad

Neil Prieur

BBC News

il y a 16 minutes

Crédit photo, COOMBE-TENNANT FAMILY Légende image, Henry Com Tennant a fréquenté l'Eton School et l'Université de Cambridge

Avez-vous vu le nouveau film de James Bond et pensé que ses événements étaient irréels ?

Eh bien, lisez l'histoire de la vie d'Henry Com Tennant et détrompez-vous.

Né à Neith en 1913, Henry Com Tennant était un héros de la Seconde Guerre mondiale qui a participé à des opérations spéciales et, après la guerre, a effectué des missions pour le service de renseignement britannique MI6.

Plus tard dans sa vie, il se détache considérablement de la figure d'espion traditionnelle et devient moine.

A lire par BBC Afrique :

L'historien et auteur Bernard Lewis retrace son histoire remarquable dans une nouvelle autobiographie intitulée The Unsung Hero of Wales: Soldier, Spy, Monk - The Life of Henry Com Tennant (Le héros méconnu du Pays de Galles : soldat, espion, moine - La vie de Henry Com Tennant).

Henry Com Tennant est né dans une riche famille Tennant qui a construit le canal Tennant pour expédier du charbon et des minéraux manufacturés des vallées du sud du Pays de Galles à Swansea au XIXe siècle, et une région de Swansea porte le nom de famille, Port Tennant.

Il fréquente l'Eton School et l'Université de Cambridge, et obtient également la première place dans les sciences morales, et lorsqu'il atteint l'âge adulte en 1934, sa valeur nette est estimée à 50 000 £ (38 908 011 FCFA), soit environ 3 millions de £ (2 334 480 700 FCFA), selon les estimations actuelles avec une allocation annuelle de 4 000 £ (3 112 640 FCFA).

Le prochain messie

Crédit photo, COOMBE-TENNANT FAMILY Légende image, La mère de Kom avait des aspirations religieuses pour son fils

Cependant, Lewis dit que rien de tout cela n'était en aucun cas l'aspect le plus inhabituel de la jeunesse d'Henry.

"Sa famille était une amie du Premier ministre David Lloyd George", souligne Lewis.

"Sa mère, Winifred, était une militante politique et médium spirituelle bien connue, et Henry était le fruit d'une liaison extraconjugale avec Gerald, frère de l'ancien Premier ministre Arthur Balfour", révèle-t-il.

"Mais ce n'était pas une relation ordinaire, les deux amants ont délibérément décidé d'avoir un enfant sur la base de la foi, avec l'aide du monde des esprits, qu'Henry deviendrait le prochain Messie."

Lewis ajoute qu'Henry et son père n'apprennent le plan de sa mère que dans les années 1940.

Soldat grincheux

En 1936, Henry rejoint la Garde galloise et était apparemment un "soldat à rude épreuve", et la Seconde Guerre mondiale est arrivée à lui "juste à temps".

"Le gamin Henry n'était pas physiquement un grand garçon. Il n'a jamais excellé dans le sport et était un garçon calme et maigre, mais avait une volonté de fer et un désir de travailler", témoigne Lewis.

Il avait envisagé de quitter l'armée à la fin des années 1930, mais lorsque la guerre éclate en 1939, il se retrouve à servir aux Pays-Bas et dans la région de Boulogne en France.

Crédit photo, COOMBE-TENNANT FAMILY Légende image, Capturé et emmené dans un camp de prisonniers de guerre à Warburg, dans le centre de l'Allemagne

La grande fuite

En mai 1940, Henry Kom Tennant aide à maintenir ouverte une route vitale vers le Crochet de Hollande, permettant à la famille royale et au gouvernement néerlandais de s'échapper avant que les nazis ne les atteignent.

Deux semaines plus tard, il était engagé dans une opération désespérée pour stopper l'avancée de l'armée allemande dans les forêts françaises de Boulogne et aider des centaines de milliers de soldats alliés à s'échapper à Dunkerque.

Là, il a été capturé et emmené dans un camp de prisonniers de guerre à Warburg, dans le centre de l'Allemagne, dont il s'est évadé deux ans plus tard.

"Henry et ses compagnons de captivité découvrent que l'électricité dans la hutte des prisonniers provenait des projecteurs dans l'océan, alors lui et 20 ou 30 de ses compagnons de captivité coupent le courant pour allumer le cordon d'alimentation sur le chemin de la liberté", explique Lewis.

Sur les trente qui ont fui Warburg, Henry et deux autres sont retournés en Grande-Bretagne via les Pays-Bas, puis en train via la Belgique, la France, l'Espagne neutre et enfin à Gibraltar où ils ont été emmenés en Grande-Bretagne.

"Une progression naturelle vers l'espionnage"

Après un bref répit qui comprenait une chance de rencontrer la princesse Elizabeth et de prendre le thé avec le roi et la reine à Sandringham, Henry quitte la garde galloise.

Son expérience d'évasion de captivité derrière les lignes ennemies l'amène à être enrôlé dans les opérations spéciales (SOE), qui ont mené des missions en soutien à la Résistance française.

Dans les mois qui suivent le débarquement de Normandie, il opère des centaines de kilomètres dans le territoire occupé par les Allemands, aidant à perturber les lignes de train et les positions ennemies.

"Après la guerre, c'était une progression naturelle pour Henry de passer des opérations spéciales et de l'armée à devenir un espion du MI6", explique Lewis.

"Au début, il a peut-être travaillé pour faire face aux activités des agents russes à La Haye aux Pays-Bas, et a également tenté d'exploiter ses contacts avec l'establishment militaire néerlandais afin de ne pas prendre de décision d'envoyer des troupes à l'océan Pacifique en réponse à un différend territorial dans cette région", ajoute-t-il.

Bien qu'une grande partie de son profil d'après-guerre reste confidentiel, on sait qu'il a travaillé en dehors de la Palestine à l'époque de la création d'Israël à la fin des années 1940, avant de déménager en Irak en 1959.

Cependant, quelque chose lui est arrivé à Bagdad qui a radicalement changé la vision du monde d'Henry.

Crédit photo, COOMBE-TENNANT FAMILY Légende image, La famille d'Henry s'était liée d'amitié avec le Premier ministre David Lloyd George

Commandements du Seigneur

Ayant été un non-croyant pendant la majeure partie de sa vie, Henry a rejoint l'Église catholique à son retour en Grande-Bretagne en 1960 et est devenu moine bénédictin à Downside Abbey près de Bath.

"Tous ses fichiers sont toujours dans une boîte scellée dans les archives du MI6", explique Lewis.

"Il donne une conférence en 1965, dans laquelle il dit qu'à Bagdad en 1959, il était soumis à des souffrances physiques et psychologiques qui l'avaient amené à recevoir les ordres sacrés. Etait-il arrêté et peut-être torturé par les forces de police irakiennes ou des agents d'un autre pays ? La Russie était très active en Irak à l'époque. Malheureusement, nous ne savons tout simplement pas", poursuit-il.

Bien qu'Henry ait été un moine actif jusqu'à sa mort en 1989, il n'a plus jamais parlé de sa vie d'espion.

Il faudra encore 40 ans pour que son dossier soit déclassifié, et d'ici là, nous saurons probablement avec certitude ce qui est arrivé à Henry Com Tennant.