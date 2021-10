Internet : la dépendance et l'addiction sont-elles un problème croissant ?

il y a 15 minutes

Crédit photo, Deepak Kanda Légende image, Cam Adair donne maintenant des conférences dans le monde entier sur les dangers de la dépendance à Internet.

Cam Adair a finalement réalisé que sa dépendance aux jeux vidéo était hors de contrôle lorsqu'elle lui a fait envisager de mettre fin à ses jours.

"J'ai lutté contre cette dépendance pendant dix ans", dit-il. "J'ai abandonné le lycée, je ne suis jamais allé à l'université et j'ai fait semblant d'avoir un emploi pour tromper ma famille.

"J'ai fini par écrire une lettre de suicide, et c'est cette nuit-là que j'ai compris que j'avais besoin d'aide. Je suis maintenant libéré depuis 3 860 jours de ma dépendance aux jeux."

M. Adair, un Canadien de 32 ans, est ensuite devenu le fondateur de Game Quitters, un groupe de soutien en ligne pour les personnes luttant contre la dépendance aux jeux. Il compte aujourd'hui plus de 75 000 membres dans le monde entier.

Si la technologie, et plus particulièrement l'internet, a permis au monde de continuer à fonctionner pendant la période de confinement due au coronavirus, il affirme que cela a été difficile pour les personnes comme lui.

"La pandémie m'a amené à passer plus de temps que d'habitude à regarder Twitch [un service de diffusion en direct qui se concentre sur les personnes jouant à des jeux vidéo] et YouTube", explique M. Adair.

"Une grande partie de ce contenu [YouTube] concernait des streamers de jeux et des jeux aussi, deux éléments qui peuvent être de puissants déclencheurs de rechute et de jeu. Heureusement, j'ai pu rester à l'écart d'une rechute, mais je connais de nombreuses personnes dans la communauté des Game Quitters qui ont malheureusement rechuté pendant le Covid."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les jeunes adultes peuvent passer des heures et des heures à jouer à des jeux vidéo.

La National Library of Medicine des États-Unis classe désormais la dépendance aux jeux dans le cadre plus large de la dépendance à Internet. Elle la définit comme "des préoccupations, des pulsions ou des comportements excessifs ou mal contrôlés concernant l'utilisation d'un ordinateur et l'accès à Internet, qui entraînent une déficience ou une détresse".

Si beaucoup estiment que cette dépendance n'est pas aussi grave que l'alcoolisme ou la toxicomanie, elle peut néanmoins être débilitante pour les personnes qui en souffrent. Le Dr Andrew Doan, neuroscientifique et expert en dépendance numérique, reconnaît que les mesures de verrouillage ont exacerbé le problème.

"Le stress de la vie entraîne des envies de comportements et de mécanismes de fuite", explique-t-il. "La pandémie a augmenté le stress dans la vie des gens, et un moyen pratique de s'échapper est d'utiliser les médias numériques de divertissement, comme les jeux et les médias sociaux.

"L'utilisation excessive pour échapper au stress est un facteur de risque pour le développement de comportements de dépendance."

Pour aider à combattre la dépendance à Internet, un certain nombre d'entreprises technologiques ont produit des outils qui peuvent être utilisés pour aider à bloquer ou à limiter l'accès au web, ou aux sites de jeux.

Linewize est l'un de ces produits destinés aux enfants ou, plus précisément, à leurs parents.

Le site Web et l'application permettent aux parents et aux personnes en charge de limiter et de contrôler à distance le temps que les enfants peuvent passer sur des sites de jeux ou sur l'internet en général, que ce soit via les smartphones ou les ordinateurs portables des enfants.

Linewize contient également les habituels "verrous parentaux" qui empêchent l'accès à la pornographie ou aux contenus violents.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour la plupart des gens qui ont des enfants, c'est un spectacle familier.

Teodora Pavkvic, psychologue diplômée et experte en bien-être numérique chez Linewise, à San Diego, affirme que les jeunes sont particulièrement susceptibles de passer trop de temps en ligne. Les parents d'adolescents ne peuvent qu'être d'accord avec cette affirmation.

"Gérer le temps en ligne d'une manière numériquement saine et équilibrée nécessite des compétences cognitives très sophistiquées qui ne se développent pas complètement avant l'âge de 25 ans."

Elle ajoute : "Les plateformes en ligne sont construites pour extraire et maximiser notre temps, notre attention et nos données, et donc cela - combiné aux nombreux dangers sournois qui se cachent en ligne - rend exceptionnellement difficile pour les enfants de s'engager dans le monde en ligne d'une manière mesurée, sûre et responsable."

Pour les adultes, la dépendance à Internet peut également se confondre avec la dépendance au jeu, les applications et sites web de paris alimentant cette dernière.

BetBlocker est une application qui permet aux personnes de bloquer leur accès à des dizaines de milliers de sites et d'applications de jeux d'argent pendant une période déterminée par l'utilisateur.

Une fois la restriction activée, la personne ne peut plus accéder aux plateformes de jeux d'argent jusqu'à l'expiration de la restriction.

L'application BetBlocker - qui est gratuite - peut également être contrôlée par le partenaire, un ami ou les parents d'une personne.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Betblocker empêche l'accès à des dizaines de milliers de sites de jeux d'argent

"La facilité d'accès aux jeux d'argent à distance est sans conteste le plus grand défi que toute personne souffrant d'une dépendance au jeu devra relever aujourd'hui", déclare Duncan Garvie, fondateur de BetBlocker.

"Tout le monde se promène avec un casino, ou un bookmaker, dans sa poche, et il est très facile de jouer discrètement."

Les utilisateurs peuvent bloquer les sites de jeux d'argent pour des heures, des jours ou des semaines. Et les gens peuvent également utiliser l'application pour bloquer d'autres sites web, comme ceux de jeux.

"Cela a pour but d'aider les utilisateurs, en créant une restriction pendant les périodes connues de vulnérabilité", ajoute M. Garvie, qui est basé à Édimbourg.

GamBlock est une autre application qui peut être utilisée de manière similaire pour empêcher l'accès aux sites de jeux d'argent. Le directeur général de la société australienne, David Warr, affirme que "nous ne sommes pas contre les jeux d'argent". L'objectif est plutôt d'aider les joueurs à problèmes.

L'expertise du Dr Doan en matière de dépendance aux jeux vidéo a été acquise en partie à la dure - il était lui-même dépendant.

"Pendant mes études de médecine à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins [à Baltimore], et pendant mon internat, j'ai joué 80 à 100 heures par semaine à des jeux vidéo, pendant environ 10 ans", explique-t-il.

L'auteur d'un livre intitulé Hooked On Games : The Lure And Cost Of Video Games And Internet Addiction, il affirme que l'internet doit être considéré comme deux parties distinctes.

"Je divise les médias numériques en deux grandes catégories : le sucre numérique et les légumes numériques. Les légumes numériques, tels que les thérapies en ligne, peuvent être utilisés pour aider les gens à gérer leur stress et à réduire leur risque de comportements addictifs.

"En revanche, l'utilisation excessive de sucres numériques tels que les jeux, la pornographie et les médias sociaux non liés au travail peut augmenter le risque de comportements de dépendance, en particulier lorsque ces activités sont utilisées pour échapper aux facteurs de stress quotidiens."

Le Dr Doan craint qu'étant donné le temps que nous passons tous désormais en ligne, nous assistions à une augmentation des addictions aux jeux et à Internet.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les fermetures ont poussé les adultes et les enfants encore plus sur Internet.

Cam Adair espère toutefois que des entreprises technologiques telles que Linewize, BetBlocker et GamBlock pourront jouer un rôle important dans l'atténuation du problème. Et il est important de souligner que toute personne préoccupée par une quelconque forme de dépendance doit contacter son médecin.

Les travaux de M. Adair ont été publiés dans Psychiatry Research, et il est désormais un orateur international qui parle de la dépendance.

"Demander de l'aide m'a sauvé la vie", dit-il. "J'étais trompeur, renfermé, isolé, hostile et inaccessible pendant ma dépendance. Maintenant, je suis heureux, satisfait et capable de faire face aux stress de la vie normale."