Vivre avec les plus anciennes momies du monde

Les Chinchorros ont momifié des enfants, dans ce cas, un garçon âgé de six ou sept ans, ainsi que des adultes.

"Cela peut sembler étrange pour certaines personnes de vivre au sommet d'un cimetière, mais nous y sommes habitués", déclare Ana María Nieto, qui vit dans la ville portuaire chilienne d'Arica.

Arica, à la frontière avec le Pérou, est construite sur les dunes de sable du désert d'Atacama, le désert le plus sec du monde.

Mais bien avant la fondation de la ville côtière au XVIe siècle, cette région était habitée par le peuple Chinchorro.

Leur culture a fait parler d'elle en juillet lorsque l'organisation culturelle des Nations unies, l'Unesco, a ajouté des centaines de momies préservées par ce peuple à sa liste du patrimoine mondial.

Les momies Chinchorro ont été répertoriées pour la première fois en 1917 par l'archéologue allemand Max Uhle, qui avait trouvé certains des corps préservés sur une plage. Mais il a fallu des décennies de recherche pour déterminer leur âge.

La datation au radiocarbone a finalement montré que les momies avaient plus de 7 000 ans, soit plus de deux millénaires de plus que les momies égyptiennes, plus connues.

La culture chinchorro



La culture précéramique qui a duré de 7 000 à 1 500 avant J.-C.

Pêcheurs et chasseurs-cueilleurs sédentaires.

Ils vivaient dans ce qui est aujourd'hui le nord du Chili et le sud du Pérou.

Ils momifiaient leurs morts d'une manière sophistiquée et évocatrice.

On pense que la momification a commencé comme un moyen de conserver la mémoire des morts.

Cela fait des momies Chinchorro les plus anciennes preuves archéologiques connues de corps artificiellement momifiés.

L'anthropologue Bernardo Arriaza, spécialiste des Chinchorros, affirme qu'ils pratiquaient la momification intentionnelle. Cela signifie qu'ils utilisaient des pratiques mortuaires pour conserver les corps plutôt que de les laisser se momifier naturellement dans le climat sec, bien que certains corps momifiés naturellement aient également été trouvés sur les sites.

De petites incisions étaient pratiquées sur le corps, les organes étaient retirés et les cavités séchées tandis que la peau était arrachée, explique M. Arriaza.

Les Chinchorros bourraient ensuite le corps de fibres naturelles et de bâtons pour le maintenir droit avant de recoudre la peau à l'aide de roseaux.

Ils fixaient également d'épais cheveux noirs sur la tête de la momie et recouvraient son visage d'argile et d'un masque avec des ouvertures pour les yeux et la bouche.

Les Chinchorro ont momifié des enfants et des bébés ainsi que des adultes.

Ils ont couvert les visages des momies avec des masques d'argile.

D'épais cheveux noirs étaient attachés à la tête des momies.

Enfin, le corps était peint d'une couleur rouge ou noire distinctive à l'aide de pigments provenant de minéraux, d'ocre, de manganèse et d'oxyde de fer.

Selon M. Arriaza, les méthodes et l'approche de la momification des Chinchorros différaient nettement de celles des Égyptiens.

Non seulement les Égyptiens utilisaient de l'huile et des bandages, mais la momification était également réservée aux membres décédés de l'élite, alors que les Chinchorros momifiaient des hommes, des femmes, des enfants, des bébés et même des fœtus, quel que soit leur statut.

Vivre avec les morts

Avec les centaines de momies découvertes à Arica et dans d'autres sites au cours du siècle dernier, les habitants ont appris à vivre à côté, et souvent au-dessus, des restes.

Découvrir des restes humains lors de travaux de construction ou voir son chien renifler et déterrer des parties d'une momie est une expérience vécue par des générations d'habitants. Mais pendant longtemps, ils n'ont pas réalisé l'importance de ces vestiges.

"Parfois, les habitants nous racontent des histoires sur la façon dont les enfants utilisaient les crânes pour faire des ballons de football et enlevaient les vêtements des momies, mais maintenant ils savent qu'ils doivent nous informer lorsqu'ils trouvent quelque chose et qu'ils doivent laisser les choses tranquilles", explique l'archéologue Janinna Campos Fuentes.

Les habitants Ana María Nieto et Paola Pimentel sont ravis que l'Unesco ait reconnu l'importance de la culture Chinchorro.

Ana María Nieto (à gauche) et Paola Pimentel sont enthousiastes à l'idée que davantage de personnes puissent découvrir les momies.

Les femmes dirigent des associations de voisins près de deux des sites de fouilles et travaillent en étroite collaboration avec un groupe de scientifiques de l'université locale de Tarapacá pour aider la communauté à comprendre l'importance de la culture Chinchorro et s'assurer que les précieux sites sont préservés.

Il est prévu que le musée de quartier, où des rangées de vestiges chinchorros reposent sous des vitres renforcées pour que les visiteurs puissent les observer, reçoive une nouvelle extension interactive. L'idée est de former des guides locaux afin qu'ils puissent faire découvrir leur patrimoine aux autres.

Actuellement, seule une infime partie des quelque 300 momies Chinchorro est exposée. La plupart d'entre elles sont conservées au musée archéologique de San Miguel de Azapa.

Le musée, qui appartient à l'université de Tarapacá et est géré par elle, se trouve à 30 minutes de route d'Arica et présente des expositions impressionnantes sur le processus de momification.

Un musée plus grand est prévu sur le site afin d'accueillir davantage de momies, mais des fonds sont également nécessaires pour garantir leur bonne conservation afin qu'elles ne se détériorent pas.

M. Arriaza et l'archéologue Jannina Campos sont également convaincus qu'Arica et les collines environnantes recèlent encore de nombreux trésors qui n'ont pas encore été découverts. Mais il faut davantage de ressources pour les trouver.

Le maire, Gerardo Espindola Rojas, espère que l'inscription des momies sur la liste du patrimoine mondial stimulera le tourisme et attirera des fonds supplémentaires.

Gerardo Espindola Rojas veut que la communauté récolte les bénéfices d'un tourisme accru.

Mais il est conscient que tout développement doit être fait de la bonne manière, en travaillant avec la communauté et en sauvegardant les sites.

"Contrairement à Rome qui est assise sur des monuments, les habitants d'Arica vivent sur des restes humains et nous devons protéger les momies."

Des lois d'urbanisme sont en place et des archéologues sont présents chaque fois que des travaux de construction sont effectués, dit-il, pour s'assurer que les précieux vestiges ne sont pas perturbés.

Le maire Espindola est également catégorique : contrairement à d'autres régions du Chili, où les tour-opérateurs et les multinationales ont acheté des terrains pour tirer profit des sites touristiques, le patrimoine d'Arica doit rester entre les mains de ses habitants et profiter à la communauté locale.

La présidente de l'association de quartier, Ana Maria Prieto, est convaincue que la nouvelle renommée des momies sera bénéfique à tous.