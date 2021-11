L'éco-anxiété : Nous sommes jeunes et le changement climatique ruine nos vies

Légende image, Les jeunes du monde entier ressentent une éco-anxiété

Une récente enquête mondiale portant sur 10 000 personnes interrogées dans dix pays révéèle que de nombreux jeunes sont profondément préoccupés par le changement climatique.

Près de 60 % des personnes interrogées, âgées de 16 à 25 ans, disent être "très ou extrêmement inquiètes".

Les trois quarts d'entre eux estiment que "l'avenir est effrayant".

Plus de la moitié (56 %) pensent que l'humanité est "condamnée".

Depuis 1995, les dirigeants du monde se réunissent pour des sommets sur le climat, appelés COPS (Conference of the Parties).

À l'approche du 26e sommet prévu début novembre à Glasgow, nous avons parlé à cinq femmes qui sont toutes nées après 1995.

Ce sont toutes des femmes vivant dans les parties sud de la planète, et elles ont toutes une chose en commun : une réelle crainte pour leur avenir.

Sokoita Sirom Ngoitoi, 20 ans

Arusha, Tanzanie

Je fais partie de la communauté Maasai - un groupe ethnique indigène en Afrique. Nous avons un mode de vie semi-nomade. Nous vivons de l'élevage de bovins, de chèvres et de moutons.

Crédit photo, Sokoita Sirom Ngoitoi Légende image, Sokoita affirme que sa culture est menacée par le changement climatique.

Je pense que les Masaïs ont une culture extraordinaire, et nous chérissons nos traditions.

Mais notre peuple et notre bétail sont infectés par de nouvelles maladies.

Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de boire le lait directement de la vache, sans le faire bouillir. C'était une pratique courante.

Maintenant, nos enfants tombent malades quand ils boivent du lait qui n'a pas été bouilli.

De plus, la production alimentaire a diminué.

Le temps devient plus chaud. Les précipitations sont imprévisibles et sporadiques.

Les femmes masaïs doivent maintenant parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau pour leur famille et leur bétail.

Le vent transporte beaucoup de poussière dans nos campements. La sécheresse a obligé certaines familles masaïs à se déplacer à la recherche de meilleurs pâturages et d'eau.

L'avenir me semble sans espoir. Je crains que les choses n'empirent au cours des prochaines décennies.

Le changement climatique nous oblige à modifier notre mode de vie. Moins de précipitations signifie plus de faim. Notre identité et notre survie sont en danger.

Le déplacement vers les villes sera désastreux pour notre communauté. Comme d'autres tribus, les filles Masaï finiront par se prostituer ou devenir des domestiques dans les villes. Les jeunes hommes se tourneront vers la drogue.

Il est très effrayant de penser à un scénario aussi sombre, à la disparition de nos chants et de nos danses et à l'incapacité de la prochaine génération à parler la langue Maa.

Pour l'instant, la compréhension du changement climatique est faible dans ma communauté, seul un petit nombre de personnes se rend compte des conséquences dévastatrices.

Certaines ONG tentent de créer une prise de conscience et enseignent des stratégies pour faire face au réchauffement de la planète.

On conseille aux gens de ne pas garder beaucoup de bétail car, en cas de sécheresse, ils risquent tous de mourir. Les familles sont encouragées à garder un petit nombre de vaches faciles à gérer.

On leur apprend également à éviter la déforestation.

Ma communauté utilise l'énergie solaire. Et je plante des arbres et j'essaie d'inciter les autres à faire de même.

Mais au niveau mondial, nous avons besoin de nouvelles règles pour régir les principales activités comme l'exploitation minière, l'agriculture, la déforestation et la gestion des déchets.

Opeyemi Kazeem-Jimoh, 26 ans

Nigeria

Je suis née à Lagos en 1995, lorsque le premier sommet sur le climat s'est tenu à Berlin.

Crédit photo, Opeyemi Kazeem-Jimoh Légende image, Les inondations à Lagos ont rendu difficile l'investissement dans l'immobilier

Je suis furieuse que les dirigeants du monde en soient encore à parler.

Le Nigeria, et la majeure partie de l'Afrique, n'ont pas fait grand-chose pour contribuer aux causes du changement climatique.

Pourtant, malheureusement, nous devons vivre avec la plupart de ses pires effets.

Un plan d'action collectif est nécessaire à l'échelle mondiale. Mais chacun doit s'adapter localement.

Quand j'étais enfant, une de mes tantes a perdu sa maison lors d'inondations. Certains de mes amis ont également perdu leur maison à cause des inondations à cette époque.

Les conditions météorologiques ont changé. La saison des pluies n'arrive plus au moment habituel de l'année.

Et quand elle arrive, elle est plus intense, provoquant de nombreuses inondations.

De tels événements étaient beaucoup plus rares dans le passé, peut-être une fois par décennie. Mais maintenant, les inondations sont beaucoup plus fréquentes.

Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à faire du bénévolat pour quelques ONG qui s'occupent du changement climatique, en particulier de la mise à jour des cartes d'inondation.

Lagos est très plate, il n'y a donc pas beaucoup de zones qui sont à l'abri des inondations.

Imaginez-vous en train d'acheter une maison. C'est une décision à long terme, dans laquelle vous investissez beaucoup d'argent, et cela devient de plus en plus difficile.

Comment pouvez-vous investir, alors que vous ne savez pas si elle sera submergée par les eaux dans dix ou vingt ans ?

J'ai comparé le plan actuel de la ville avec des images satellites d'il y a dix ans.

On y voit que le terrain entre les zones habitées et la mer se rétrécit. L'eau de mer se rapproche de plus en plus.

Je ne sais pas comment nous pourrons vivre ici dans une décennie.

A l'extérieur de la ville, les agriculteurs ne parviennent pas à obtenir le même niveau de rendement. Je crains que nous ne trouvions pas assez de nourriture à l'avenir.

Nous avons besoin de plus de sensibilisation et de plus d'actions de la part des gouvernements pour arrêter la destruction.

Ameera Latheef, 23 ans,

Male, Les Maldives

J'ai été élevée sur une île au nord de Malé, la capitale. Lorsque je sors de chez moi, je peux littéralement voir la plage et la mer.

Crédit photo, Ameera Latheef Légende image, Le lieu d'enfance préféré d'Ameera sur la plage a disparu sous la montée du niveau de la mer.

Chaque fois que je suis heureuse, triste, en colère ou d'humeur à faire la fête, je me dirige vers la plage. La mer est mon thérapeute. Elle m'a toujours calmée et rendue plus heureuse.

Le vendredi, la plupart des familles sont sur la plage ici, comme si c'était une tradition. On peut y voir des gens de tous âges.

Quand j'avais 16 ans, on m'a diagnostiqué un cancer et j'ai dû partir en Inde pour me faire soigner. Après y avoir passé 32 mois, je suis retournée sur mon île.

Lorsque je suis allée à la plage, l'endroit habituel où j'avais l'habitude de m'asseoir et d'écouter les histoires de ma grand-mère, n'était plus là.

L'endroit où je jouais avec mes amis était sous l'eau. Le palmier près du rivage avait disparu.

C'était dévastateur. J'avais le cœur brisé. C'était comme si une partie de mon identité s'était envolée.

De plus, le blanchiment du corail est si fréquent aujourd'hui. À cause du réchauffement climatique, nos récifs coralliens sont en train de mourir.

Nous ne sommes pas équipés pour faire face à l'impact du changement climatique.

Parfois, je vois des gens qui essaient d'arrêter l'érosion en plaçant des rochers et des pierres sur le littoral.

Si l'élévation du niveau de la mer se poursuit comme elle le fait actuellement, 80 % des Maldives auront disparu d'ici 2100.

C'est un scénario apocalyptique pour nous. Il est douloureux de penser qu'un jour toute la population du pays pourrait avoir à partir.

Les Maldives et de nombreuses autres nations insulaires sont à l'avant-garde du changement climatique.

Mais les dégâts ne s'arrêteront pas là. Tôt ou tard, les pays développés seront également touchés.

J'ai commencé à étudier pour obtenir une licence en gestion de l'environnement - un sujet qui me tient à cœur.

Je pense que les pays du G20 ont une responsabilité majeure dans la lutte contre le changement climatique.

Nous avons assez parlé ; il est temps d'agir maintenant.

Fithriyyah Iskandar, 24 ans

Bornéo Ouest,Indonésie

J'ai grandi à Pontianak, une ville qui se trouve sur l'équateur.

Le réchauffement de la planète rend la vie beaucoup plus difficile.

Crédit photo, Fithriyyah Iskandar Légende image, Fithriyyah Iskandar, jeune médecin, a de nombreux patients atteints d'infections respiratoires.

Le temps est de plus en plus chaud et imprévisible. Pendant trois jours, il peut faire très sec et chaud, puis il y a de fortes pluies.

L'ouest de Bornéo est constitué d'un sol tourbeux. Il peut facilement prendre feu pendant la saison sèche.

Le feu peut se propager rapidement et il est difficile à éteindre. Il brûle et se propage même sous le sol.

La tourbe est un réservoir de carbone. Une fois en feu, les gaz de carbone sont libérés dans l'atmosphère.

Les activités humaines, comme le défrichement commercial de la forêt pour la culture de l'huile de palme, ne font qu'aggraver la situation.

En 2015, nous avons connu les plus grands feux de forêt. Le smog a atteint l'Asie du Sud.

En 2019, j'étais sur un vol qui revenait dans ma ville. L'avion a dû être dérouté, car la visibilité était très faible.

Habituellement, au début du mois de mars, nous commençons à avoir des problèmes de smog (brouillard de pollution). Cela peut durer jusqu'à trois mois chaque année.

J'ai terminé mon diplôme de médecine de premier cycle et je fais maintenant un stage. La plupart des patients que je traite souffrent d'infections des voies respiratoires supérieures.

Nous mesurons régulièrement la qualité de l'air. Lorsqu'elle s'aggrave, les gens ont mal à la gorge, de la fièvre, de la toux et d'autres problèmes respiratoires.

Lorsque nous sortons dans la rue, nous devons porter des masques.

Les gens apprennent à faire face aux perturbations annuelles.

Je vis avec ma grand-mère. Je suis très inquiète pour la santé de ma famille.

En tant que médecin, je sais que si la qualité de l'air continue à se dégrader, davantage de personnes tomberont malades et mourront.

Sabrina Oliveira, 19 ans

Pesqueira, Nordeste du Brésil

J'ai passé mon enfance dans une zone rurale près de Pesqueira, une ville de la région aride de l'État de Pernambuco, dans le nord-est du Brésil.

Maintenant, je vis dans la ville d'Areia, dans l'État voisin de Paraíba, où j'étudie la biologie à l'université.

Crédit photo, Sabrina Oliveira Légende image, Sabrina a observé un déclin dans la population des oiseaux.

La sécheresse rend la végétation plus sèche ici. Les arbres disparaissent, les oiseaux se font rares et les vaches sont de plus en plus maigres.

Octobre est le mois où nos réservoirs devraient être remplis d'eau, mais ces derniers temps, il n'a pas plu suffisamment.

Notre ville a dû rationner l'eau.

La plupart des gens ici vivent de l'agriculture et de la vente de lait et de fromage. Ils possèdent généralement entre cinq à vingt vaches. Certaines personnes relâchent maintenant les vaches dans la nature pour voir si elles peuvent y trouver de la nourriture.

J'ai vu des agriculteurs payer environ 250 reais (45 $) pour acheter de l'eau à des camions citernes.

Il y a beaucoup d'anxiété quant à notre avenir. Je le ressens et les autres autour de moi aussi. Nous nous demandons s'il y aura de l'eau à l'avenir.

Nous craignons pour notre nature.

Je suis bénévole dans une organisation qui aide les agriculteurs à mettre en œuvre des solutions technologiques pour rendre l'agriculture durable.

Certains d'entre eux adoptent les nouvelles technologies, mais d'autres continuent à pratiquer la culture sur brûlis pour ouvrir les zones forestières à la culture.

Personnellement, je perds espoir, car les données environnementales ne sont pas de bon augure.

Il est très alarmant de voir le nombre d'incendies de forêt augmenter.

Nous devons faire notre part en contrôlant notre consommation d'eau, en recyclant et en réduisant notre consommation de viande.

Mais à l'échelle mondiale, les grandes entreprises sont les principales coupables. Le gouvernement privilégie les intérêts des grandes entreprises et nous devons nous attaquer à la racine du problème.