Mohammed bin Salman accusé d'avoir voulu assassiner le roi Abdallah avec une "bague empoisonnée"

il y a une heure

M. Jabri a accordé une interview à l'émission 60 Minutes de CBS, dans laquelle il souligne que le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, fils du roi Salman et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, est "un psychopathe, un meurtrier aux ressources illimitées au Moyen-Orient, une menace pour son propre peuple, pour les Américains et pour la planète entière".

"Il lui a dit : je veux éliminer le roi Abdullah. Je recevrai une bague empoisonnée de la Russie, je lui serrerai la main et tout sera fini", dévoile M. Jabri. - Peut-être qu'il se vantait, mais il l'a dit, et nous l'avons pris très au sérieux".

M. Jabri a dit que l'affaire a été étouffée au tribunal, mais que la réunion a été filmée en secret et qu'il sait où sont conservées deux copies de ces images.

Le roi Abdallah est décédé en 2015 à l'âge de 90 ans et le trône est passé à son frère paternel Salman, le père de Mohammed bin Salman, qui a nommé Mohammed bin Naif comme prince héritier.

Cependant, en 2017, déjà, Bin Salman est devenu prince héritier, tandis que Ben Nayef a été déchu de son poste de ministre de l'Intérieur et aurait été placé en résidence surveillée, après avoir été détenu l'année dernière sur des accusations dont la nature n'a pas été révélée.

M. Jabri affirme que le groupe de six personnes a atterri à l'aéroport d'Ottawa, mais qu'elles ont toutes été expulsées après que les agents des douanes ont trouvé du "matériel suspect pour les tests ADN" dans leurs bagages.

Traquer la famille d'un ancien officier de renseignement

Pour sa part, l'ambassade saoudienne à Washington, dans un message envoyé à CBS, qualifie Jabri "d'ancien fonctionnaire discrédité, avec une longue liste d'affabulations et de déclarations trompeuses pour couvrir ses milliards de dollars de fraude financière qui lui ont permis, à lui et à sa famille, de mener un style de vie somptueux".

Plusieurs autorités saoudiennes enquêtent désormais sur les allégations de corruption de Jabri, et un juge canadien a ordonné le gel de ses avoirs "en raison de preuves évidentes de fraude".

Jabri lui-même affirme qu'il n'a pas détourné de fonds publics et que ses anciens employeurs le payaient très généreusement.

En mars 2020, les autorités saoudiennes arrêtent le fils de Jabri, Omar, et sa fille, Sarah, dans ce que les groupes de défense des droits humains considèrent comme une tentative apparente de forcer son retour en Arabie saoudite.

En novembre dernier, deux mois après que M. Jabri a intenté une action en justice contre le prince héritier, un tribunal saoudien a condamné son fils et sa fille à 9 et 5 ans de prison pour blanchiment d'argent et "tentative de quitter le pays".