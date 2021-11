Le sexe écologique : Qu'est-ce que c'est et quel est son impact sur le changement climatique ?

Harriet Orrell

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quel est l'impact de notre vie sexuelle sur le changement climatique ?

Lorsque nous réfléchissons aux différentes façons de réduire notre empreinte carbone, notre vie sexuelle ne figure généralement pas en tête de liste.

Cependant, alors que les gouvernements s'engagent à faire des changements pour stopper le réchauffement de la planète, les individus ont également tendance à mener une vie plus respectueuse de l'environnement, et cela inclut le sexe.

Les recherches sur Internet de produits durables tels que les préservatifs végétaliens, fabriqués uniquement à partir de caoutchouc naturel sans aucun autre additif, et les contraceptifs sans déchets, comme une méthode de fertilité naturelle promue par des applications populaires telles que Natural Cycles, sont en constante augmentation ces dernières années.

Qu'est-ce que le sexe écologique ?

"Le terme de sexe écologique n'a pas de définition universelle", explique le Dr Adenike Akimsemolu, un scientifique spécialisé dans la durabilité environnementale du Nigeria. "Mais il existe plusieurs approches".

"Pour certains, être éco-responsable sexuellement signifie sélectionner des lubrifiants, des jouets, des draps de lit et des préservatifs qui ont moins d'impact sur la planète, pour d'autres, cela implique de réduire les dommages dans la création du porno pour les travailleurs et l'environnement."

"Les deux exemples sont valables et ont leur importance."

Crédit photo, Courtesy of Dr Adenike Akinsemolu Légende image, Le Dr Adenike Akinsemolu est un expert en durabilité du Nigeria qui préconise une vie sans déchets.

La plupart des préservatifs sont fabriqués à partir de latex synthétique et utilisent des additifs et des produits chimiques qui empêchent la biodégradation, de sorte qu'ils ne peuvent pas être recyclés.

Le Fonds des Nations unies pour la population estime qu'environ 10 milliards de préservatifs masculins en latex sont fabriqués chaque année et que la plupart sont jetés dans des décharges.

Les préservatifs en peau d'agneau, qui sont utilisés depuis la Rome antique, sont la seule option entièrement biodégradable. Toutefois, comme ils sont fabriqués à partir de l'intestin d'un mouton, ils ne préviennent pas les IST en raison de la porosité de la membrane.

De nombreux lubrifiants sont à base de pétrole, et contiennent donc des combustibles fossiles. Cela a conduit à une augmentation des produits à base d'eau ou biologiques.

Il faut être prudent avec ces produits plus écologiques car ils ne peuvent pas être utilisés avec la plupart des préservatifs, car ils risquent de se briser.

Cependant, les options "maison" sont de plus en plus populaires.

Le Dr Tessa Commers, connue sous le nom de @AskDoctorT sur TikTok, a plus d'un million d'adeptes qui regardent ses vidéos sur la santé sexuelle destinées à un public plus jeune et sa vidéo la plus regardée - avec près de 8 millions de vues- est une recette de lubrifiant maison à base de fécule de maïs et d'eau.

"Les lubrifiants à base d'eau, les préservatifs biologiques et végétaliens sont un bon choix pour s'amuser et embrasser une vie sexuelle durable", explique le Dr Akinsemolu. "Non seulement ils ne causent que des dommages mineurs à l'environnement, mais ils offrent à leurs utilisateurs du bon temps."

Avant de prendre toute décision en matière de contraception, il est conseillé de s'adresser à un médecin ou à un professionnel du planning familial.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart des préservatifs sont fabriqués à partir de latex synthétique et contiennent de nombreux additifs, ce qui signifie qu'ils ne sont pas biodégradables.

Les jouets sexuels sont un autre domaine qui repose sur l'utilisation du plastique.

Toutefois, des produits en acier ou en verre sont disponibles. La possibilité d'acheter des jouets rechargeables contribue également à réduire les déchets et il existe même des jouets sexuels fonctionnant à l'énergie solaire sur le marché.

Des sociétés telles que LoveHoney proposent également une amnistie pour les jouets sexuels, qui permet de recycler les jouets usagés ou cassés qui ne peuvent pas passer par les circuits de recyclage habituels.

Où peut-on encore réduire les déchets ?

Il existe des aspects moins évidents de notre vie sexuelle où des changements peuvent être apportés pour réduire les déchets.

Acheter de la lingerie et des vêtements fabriqués de manière éthique, éviter les rapports sexuels sous la douche, utiliser moins d'eau chaude, éteindre les lumières et opter pour des gants de toilette réutilisables sont autant de moyens de réduire notre impact sur la planète.

Comme pour la plupart des produits que nous achetons, les emballages entraînent souvent des déchets. Lauren Singer, une entrepreneuse et influenceuse "zéro déchet" de New York, affirme que c'est là que la plupart des entreprises peuvent faire la différence.

Les préservatifs, le lubrifiant et les pilules contraceptives quotidiennes sont tous des produits qui peuvent générer des déchets d'emballage qui vont dans les décharges. Les stérilets et les implants sont des moyens de contraception à long terme qui génèrent moins de déchets, mais qui comportent leurs propres risques.

Lauren vit presque entièrement sans déchets et depuis 2012, elle collecte dans un bocal tout ce qu'elle n'a pas pu recycler.

Crédit photo, Lauren Singer Légende image, Lauren Singer collecte tous ses déchets non recyclables dans un bocal depuis 2012.

"Ce n'est qu'une question de temps pour que les entreprises trouvent des moyens d'être plus durables dans ce domaine", dit-elle. "En tant que personne profondément opposée à l'utilisation du plastique, je recherche des emballages que je peux recycler."

Vous ne trouverez pas de préservatifs dans le bocal de Lauren et, comme ils sont la seule contraception efficace contre les IST, elle demande à tous ses partenaires sexuels de se faire tester avant de coucher avec eux.

"J'ai un partenaire monogame maintenant, mais si vous ne vous sentez pas à l'aise de demander à un partenaire de se faire tester avant de coucher avec lui, alors vous ne devriez probablement pas coucher avec lui du tout", dit-elle.

"La chose la plus durable que nous puissions faire est de nous sentir ouverts à la communication sur notre santé sexuelle."

Les décisions autour du sexe et de la contraception sont personnelles et uniques à chaque individu et la sécurité devrait toujours être une priorité.

Le sexe sans risque peut-il vraiment être durable ?

"La première chose que je dis lorsque j'ai ces conversations, c'est qu'il n'y a rien de plus insoutenable qu'une grossesse non désirée ou une maladie sexuellement transmissible", explique Lauren.

"Nous devons réfléchir aux déchets qui valent la peine d'être produits et à ceux qui ne le valent pas. Les gens ne devraient pas s'abstenir d'utiliser des préservatifs ou de prendre des contraceptifs à cause de l'aspect gaspillage - il est plus important de vous protéger, vous et votre partenaire."

Le Dr Akinsemolu est d'accord.

"Les rapports sexuels protégés, qu'ils utilisent des produits écologiques ou non, sont les plus durables pour les gens et la planète à long terme", dit-elle.

Elle souligne toutefois que nous devrions aspirer à produire le moins de déchets possible dans notre vie quotidienne.

Crédit photo, Kate Hall Légende image, Kate Hall affirme que la sécurité et la santé des personnes doivent être une priorité dans le domaine du sexe.

Kate Hall, une influenceuse écologique et défenseuse du sexe durable d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, recommande aux gens d'être "sans déchets dans la mesure où cela est bon pour leur corps et leur santé".

"Lorsque nous parlons de sexe durable, nous parlons aussi de vie et de mort", dit-elle.

"Les gens s'en tiennent souvent à la première contraception qu'on leur donne, comme la pilule, et poursuivent leur chemin et ce message est vraiment déresponsabilisant pour les gens, leur corps et leur vie sexuelle."

Kate a écrit un blog sur le sexe durable en 2019 qu'elle a mis à jour cette année après avoir vu d'énormes développements dans les produits de santé sexuelle respectueux de l'environnement au cours des deux dernières années.

"J'adore avoir des conversations à ce sujet et cela a tellement changé depuis que j'ai écrit sur le sujet", dit-elle.

Crédit photo, Isaac Gumbrell Légende image, Kate pense que les discussions sur le fait de ne pas avoir d'enfants pour le bien de la planète peuvent être toxiques.

"Beaucoup de gens dans mon éco-sphère sont 100% sans déchets et font parfois passer les facteurs environnementaux avant leur santé. Vous faites ce que vous pouvez et ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise".

"Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que les déchets produits par les préservatifs au fil des ans ne sont pas les mêmes que ceux produits par le fait d'avoir un enfant et je pense que ces conversations sont super toxiques - vous débattez de la philosophie de l'existence humaine et ce n'est pas utile pour les parents qui ont déjà des enfants."

L'impact climatique de la reproduction

Une étude de 2017 publiée dans la revue Environmental Research Letters a établi les émissions de carbone économisées en évitant diverses choses.

Vivre sans voiture permet d'économiser 2,4 tonnes d'équivalent CO2 (tCO2e) par an. Éviter les voyages en avion permet d'économiser 1,6 tonne par vol transatlantique aller-retour, et s'en tenir à un régime alimentaire à base de plantes permet d'économiser 0,8 tonne par an.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La reproduction des enfants a un effet plus important sur le climat que les voyages en avion, les voitures et la consommation de viande réunis.

Mais ne pas avoir d'enfant dans le monde développé permet d'économiser 58,6 tonnes par an. L'empreinte carbone dans les pays moins développés est beaucoup plus faible : au Malawi, on estime qu'un enfant ne représente pas plus de 0,1 tonne.

Selon un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies, nous sommes dans une situation de "code rouge pour l'humanité", avec une augmentation des températures, des phénomènes météorologiques extrêmes et une élévation du niveau des mers.

Le GIEC a également publié des prévisions sur ce à quoi la planète pourrait ressembler pour les générations futures, ce qui a rendu certaines personnes pessimistes à l'idée d'avoir des enfants.

Des personnalités influentes ont également discuté publiquement de leurs réserves, le prince Harry ayant déclaré à Vogue en 2019 que lui et Meghan auraient "un maximum" de deux enfants, citant l'environnement comme un facteur clé dans cette décision.

De même, Alexandria Ocasio-Cortez, membre du Congrès américain, a déclaré au Sommet mondial des maires du C40 en 2019 qu'elle était "une femme dont les rêves de maternité ont désormais un goût doux-amer en raison de ce que je sais de l'avenir de nos enfants".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alexandria Ocasio-Cortez s'exprimant lors du sommet du C40 à Copenhague en 2019.

Les taux de natalité sont déjà en baisse dans de nombreux pays du monde, une tendance longue de plusieurs décennies qui ne peut être attribuée au seul changement climatique.

Un article publié dans le Lancet l'année dernière prévoyait que la population humaine atteindrait un pic de 9,73 milliards d'individus en 2064, tandis que d'ici la fin du siècle, 23 pays, dont le Japon, la Thaïlande et l'Espagne, pourraient voir leur population réduite de moitié.

La surpopulation contribue au réchauffement de la planète, mais la diminution de la population ne suffira pas à résoudre la crise climatique, selon l'organisation caritative britannique Population Matters.

Faut-il donc avoir des enfants ?

Au début de l'année, un sondage réalisé par des scientifiques britanniques a révélé que les trois quarts des 10 000 jeunes interrogés étaient d'accord pour dire que "l'avenir est effrayant", tandis que 41 % des personnes interrogées "hésitaient à avoir des enfants", invoquant le changement climatique comme raison.

L'étude, la plus globale de ce type, a porté sur l'Australie, le Brésil, la Finlande, la France, l'Inde, le Nigeria, les Philippines, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Tanmay Shinde vit à Mumbai, en Inde, et a décidé de ne pas avoir d'enfants pour le bien de l'environnement, d'autant plus que le GIEC a prédit que sa ville natale pourrait être submergée par la hausse du niveau des mers dès 2050.

"Toutes ces mises en garde des scientifiques sur l'avenir maudit de cette planète m'ont fait réfléchir au type d'avenir que nous créons pour les générations futures", dit-il.

"Je suis arrivé à la décision de ne pas procréer après des années d'apprentissage de la crise climatique et de la destruction de l'environnement, en considérant l'avenir incertain de cette planète."

Sa famille a trouvé sa décision difficile à comprendre, même s'il admet qu'en tant qu'homme, il a peut-être plus de privilèges qu'une femme en Inde autour de cette croyance.

"Les familles en Inde sont très traditionnelles et ont pour culture de suivre les coutumes et les rituels séculaires", dit-il. "Avoir des enfants est l'une des choses les plus importantes dans la vie après le mariage et il y a tellement de pressions sociétales pour perpétuer cette culture."

Crédit photo, Tunmay Shinde Légende image, Tunmay Shinde ne changera probablement pas d'avis sur le fait d'avoir des enfants, à moins que les dirigeants du monde entier ne fassent de grands changements

Va-t-il un jour changer d'avis ?

"Une planète plus sûre et un mode de vie durable sont des conditions préalables pour avoir des enfants, donc, à moins que des décisions fortes soient prises et que des changements massifs soient effectués pour réduire les émissions de carbone et arrêter le réchauffement climatique, je ne pense pas que je vais avoir des enfants."

Une sexualité durable "nette et positive''

Dans le grand schéma des choses, les individus peuvent faire la différence, mais à l'approche de la conférence sur le climat COP26, des problèmes plus importants et plus urgents se posent à la vie humaine.

Le professeur Kimberley Nicholas, professeur associé de science durable à l'université de Lund en Suède, est co-auteur de l'étude qui suggère que les enfants des pays développés ont un impact négatif énorme sur les émissions de carbone.

Toutefois, elle ne préconise pas de renoncer complètement à la procréation.

Crédit photo, Simon Charles Florian Rose Légende image, Les recherches du professeur Kimberley Nicholas portent sur la réduction des déchets à fort impact, comme les voyages en avion et les régimes alimentaires à base de plantes.

"Ce n'est pas mon rôle d'approuver ou de remettre en question les choix personnels des gens", dit-elle. "C'est un droit humain de décider librement s'ils veulent avoir un enfant. Ce pour quoi je travaille, c'est un monde où les enfants qui sont déjà en vie ont une planète et une société sûres."

Les recherches du professeur Nicholas sont axées sur la réduction des impacts élevés, et elle préconise que les gens se passent de vol, de voiture et de viande.

"Les déchets créés par un vol aller-retour entre Londres et New York équivalent à environ 10 000 bouteilles en plastique à usage unique, soit environ 27 ans d'utilisation quotidienne", explique-t-elle.

"Je suggère que nous passions plus de temps à reconsidérer nos habitudes de voyage plutôt que d'agoniser sur les emballages et d'éliminer le moindre déchet de la contraception.

"Nous devrions concentrer nos efforts là où cela fait une différence."

En tant que personne ayant passé un tiers de sa vie à vivre sans déchets, Lauren est indécise sur la question des enfants.

"J'ai pensé à l'adoption, ce qui serait formidable, mais le processus physique d'avoir un enfant, je ne suis pas sûre", dit-elle.

"Parfois, c'est très effrayant à la fois pour l'environnement et pour mon corps personnellement, mais aussi mon corps est littéralement programmé pour vouloir des bébés."

"Pour toute décision que je prends et qui pourrait être non durable comme celle-ci, je me demande si elle serait positive au niveau net ? Y aura-t-il un bénéfice pour la planète en général ?"