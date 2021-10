Changement climatique : les catastrophes environnementales que nous avons presque réparées

Il n'existe pas de solutions simples à des problèmes complexes comme le changement climatique. Mais il est arrivé dans le passé que le monde se réunisse pour tenter de résoudre une crise environnementale.

Comment avons-nous géré les pluies acides, par exemple, ou le trou dans la couche d'ozone ? Et peut-on en tirer des leçons pour s'attaquer au problème plus vaste du réchauffement de la planète ?

1970, 1980 et 1990 : les pluies acides

Nous sommes dans les années 80, et les poissons disparaissent dans les rivières de Scandinavie. Dans certaines régions, les arbres sont dépouillés de leurs feuilles et, en Amérique du Nord, certains lacs sont tellement dépourvus de vie que leurs eaux prennent une couleur bleu translucide inquiétante.

La cause : les nuages de dioxyde de soufre provenant des centrales électriques au charbon parcourent de longues distances dans l'air et retombent sur Terre sous forme de pluies acides.

"Dans les années 80, le message était essentiellement que c'était le plus grand problème environnemental de tous les temps", explique Peringe Grennfelt, un scientifique suédois qui a joué un rôle clé dans la mise en évidence des dangers des pluies acides.

Les gros titres mettant en garde contre les menaces des pluies acides étaient monnaie courante. Pendant des années, on a assisté à des manœuvres d'obscurcissement, de déni et d'impasse diplomatique, mais une fois que la science a été établie de manière incontestable, les appels à l'action ont rapidement pris de l'ampleur.

Cela a conduit à des accords internationaux visant à réduire les polluants provenant de la combustion de combustibles fossiles qui acidifient les pluies.

Les modifications apportées à la loi américaine sur la qualité de l'air ont permis de mettre en place un système de plafonnement et d'échange, incitant les entreprises à réduire leurs émissions de soufre et d'azote et à échanger les quotas excédentaires.

Chaque année, le plafond a été revu à la baisse jusqu'à ce que les émissions diminuent de façon spectaculaire.

Cela a-t-il fonctionné ? Les pluies acides appartiennent désormais largement au passé en Europe et en Amérique du Nord, même si elles restent un problème ailleurs, notamment en Asie.

Cependant, le scientifique canadien John Smol, jeune chercheur dans les années 1980, estime qu'à bien des égards, les pluies acides ont été une "success story", montrant que les pays peuvent s'unir et s'attaquer à un problème international. "Si vous ne fixez pas de prix pour la pollution, les gens vont polluer. Nous l'avons appris à coup sûr", dit-il.

Les années 80 : le trou dans la couche d'ozone

En 1985, la nouvelle d'un autre problème environnemental imminent fait la une des journaux. Des scientifiques du British Antarctic Survey (BAS) alertent le monde sur un trou important et en expansion dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique.

Ce trou a été causé par les chlorofluorocarbones - des gaz à effet de serre plus connus sous le nom de CFC - utilisés alors dans les aérosols et les réfrigérants. Tout d'un coup, ça fait "boum" et ça tombe très vite", explique Anna Jones, scientifique polaire à la BAS, en faisant référence à l'amincissement spectaculaire de la bande de gaz qui protège la planète des rayons UV nocifs.

L'ozone au-dessus de l'Antarctique diminuait depuis les années 1970, mais la nouvelle que le trou couvrait désormais l'ensemble du continent antarctique a déclenché une alarme mondiale. En 1987, les dirigeants mondiaux ont signé le protocole de Montréal, salué comme l'un des traités environnementaux les plus efficaces de tous les temps.

Les produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone sont progressivement éliminés, et l'industrie adopte des bombes aérosol "sans CFC" pour séduire les consommateurs écologistes. "Il s'agissait d'un problème mondial, mais l'industrie, les scientifiques et les responsables politiques ont uni leurs efforts", explique le Dr Jones.

"Ils ont agi rapidement ; ils ont agi avec un mécanisme qui a permis un renforcement continu de ce protocole. C'est un modèle très important de la manière dont on peut faire fonctionner les choses."

Malgré le succès du protocole de Montréal, il y a eu des revers. On a découvert que les hydrofluorocarbures (HFC), développés pour remplacer les produits chimiques destructeurs d'ozone, étaient de puissants gaz à effet de serre.

Et un mystérieux pic de CFC a été attribué à la Chine. Ces deux événements ont donné lieu à de nouvelles mesures. Et si le trou dans la couche d'ozone est "sur la voie de la guérison", les substances chimiques appauvrissant la couche d'ozone restent longtemps dans l'atmosphère, ce qui signifie que la réparation est un processus long et lent.

Des années 1920 aux années 2020 : l'essence au plomb

Pendant des décennies, nous avons utilisé de l'essence au plomb comme carburant, car les entreprises ajoutaient des additifs au plomb pour que l'essence brûle plus efficacement. L'essence au plomb libère des particules de plomb dans les gaz d'échappement des véhicules, qui peuvent être inhalées et causer divers problèmes de santé, notamment des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des troubles du développement mental chez les enfants.

Après une longue bataille entre les scientifiques, les autorités réglementaires et l'industrie, un consensus sur les risques pour la santé a émergé et les pays riches ont interdit l'essence au plomb à partir des années 1980.

L'utilisation de ce carburant dans les pays en développement s'est toutefois poursuivie, car il était moins cher à produire que l'essence sans plomb. À la suite d'une longue campagne menée par des ONG, des groupes industriels et des gouvernements, sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la dernière goutte d'essence au plomb a été versée dans le réservoir d'une voiture il y a quelques mois seulement.

Et si le monde a officiellement éradiqué le carburant au plomb, la pollution au plomb persiste dans l'environnement, dans la poussière et le sol, où elle peut persister longtemps.

Des leçons pour le changement climatique ?

Alors que le changement climatique domine l'actualité, nous entendons très peu parler aujourd'hui de crises comme celle du trou dans la couche d'ozone. Pourtant, il existe des parallèles entre ces crises et celle, monumentale, du changement climatique.

Pendant longtemps, les pluies acides ont été une source de conflit international, certains niant leur existence même et l'industrie des combustibles fossiles s'opposant aux écologistes. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?

Selon le professeur Smol, les débats et les discussions sur les pluies acides ont servi d'entraînement pour les questions plus complexes du changement climatique. "La première leçon que j'ai apprise est que nous devions communiquer efficacement les résultats de nos études, non seulement aux autres scientifiques, mais aussi aux décideurs politiques et au grand public", dit-il.

"S'il y a un vide d'information, il sera immédiatement comblé par des groupes d'intérêts particuliers".

Selon le professeur Smol, la situation est encore plus compliquée aujourd'hui, avec la croissance des réseaux sociaux et la propagation de la désinformation.

En ce qui concerne la campagne internationale pour l'élimination de l'essence au plomb, Rob de Jong, chef de l'unité mobilité durable du PNUE, estime que l'une des principales leçons à tirer est la valeur d'une approche harmonisée. "Toute la campagne en faveur de l'essence au plomb a fortement investi dans la sensibilisation du public, dans l'action sociale et communautaire, dans l'accent mis sur l'impact que cela a sur les enfants."

Et les mesures prises par la communauté internationale pour réduire les produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone montrent - à plus petite échelle - le type de coopération qui sera nécessaire pour lutter contre le réchauffement de la planète.

"Le problème du changement climatique est beaucoup plus compliqué à résoudre que celui de l'ozone, car nous n'avons pas d'alternatives immédiates aux combustibles fossiles comme nous avions des alternatives aux CFC", explique le Dr Jones. "Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire - le problème est trop important, il est trop vaste et il faut s'y atteler. "