Trafic d'êtres humains vers l'Europe pour le sexe : l'histoire de la fuite d'une survivante

Linda Pressly

BBC News, Copenhagen

il y a une heure

Crédit photo, Guadalupe Basagoitia Légende image, Jewel, après son évasion, le jour de son mariage

Chaque année, des milliers de femmes sont victimes de la traite des êtres humains dans les villes européennes, où elles sont contraintes d'avoir des relations sexuelles avec des hommes. Jewel, une jeune Nigériane qui s'attendait à devenir soignante, a finalement réussi à s'échapper grâce à deux rencontres fortuites.

"J'ai simplement vu de la lumière. Il fait très souvent sombre là d'où je viens parce qu'il n'y a pas d'électricité... Mais ici, tout était lumineux - c'était très beau."

Jewel - ce n'est pas son vrai nom - décrit son arrivée au Danemark.

"Je remerciais Dieu pour l'opportunité d'être dans ce pays. J'étais impatiente de commencer à travailler."

Jewel a pris un vol depuis le Nigeria en pensant qu'elle allait travailler avec des personnes âgées.

"Les gens qui sont victimes de la traite passent par la Libye et prennent généralement des bus et des bateaux. Mais là, c'était tellement bien organisé que ce n'était pas du tout suspect", dit-elle.

Lire aussi:

L'Organisation internationale pour les migrations a estimé que 80 % des Nigérianes qui voyagent par voie terrestre, puis tentent de traverser la Méditerranée, sont victimes de la traite à des fins de commerce sexuel en Europe. Jewel connaissait des femmes qui avaient subi ce sort après avoir fait ce périlleux voyage, aussi, lorsque son voyage a commencé à l'aéroport de Lagos, elle a été rassurée.

À Copenhague, elle a été accueillie par une Nigériane, qui l'a emmenée le lendemain à Vesterbro, le quartier chaud de Copenhague.

"Je cherchais une sorte d'hôpital", se souvient Jewel.

Elles se sont promenées dans les rues pendant un moment, Jewel étant priée de faire attention à ce qui l'entourait.

Puis la femme a lâché une bombe.

"Elle a dit : 'C'est ici que tu vas travailler'. J'ai regardé autour de moi pour voir si elle désignait un bâtiment que je n'avais pas remarqué. Mais non, elle voulait dire l'endroit où nous avions marché. C'est là qu'elle m'a dit que j'allais être une prostituée, et que c'était ici que je devais chercher des clients. C'est alors que tout a basculé sur moi..."

Cette nuit-là, Jewel a fait une rencontre fortuite qui allait s'avérer importante : Michelle Mildwater de HopeNow, une ONG qui soutient les victimes de la traite au Danemark, a repéré la petite femme timide d'une vingtaine d'années et lui a donné une carte sur laquelle figurait un numéro de contact.

Légende image, Michelle Mildwater a fondé HopeNow en 2007.

La patronne nigériane de Jewel - sa "madam" - lui a dit de ne pas faire confiance à cette Anglaise avec un vélo. Puis elle a rapidement trouvé à Jewel son premier client.

" L'homme lui a donné 4 000 couronnes (620 $) pour me ramener chez moi, puis ma "madam" est partie ", raconte Jewel.

"Il m'a conduite pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je ne parlais pas la langue à l'époque et je n'avais aucune idée de ce qu'il disait - nous avons dû utiliser Google Translate pour communiquer. C'était effrayant. "

Dans les mois qui ont suivi, vendre du sexe n'est pas devenu plus facile pour Jewel.

"Je n'étais pas douée pour ça. J'étais la timide dans le coin. Mais on me trouvait toujours parce que les habitués savent quand une nouvelle personne arrive, et ils voulaient un morceau de cette nouvelle personne."

Selon les derniers chiffres publiés par l'UE, plus de 14 000 victimes de la traite des êtres humains ont été enregistrées en 2017/2018 - mais ce ne sera que la partie émergée de l'iceberg, car ils ne représentent que les cas identifiés. La moitié d'entre elles provenaient de l'extérieur de l'UE, le Nigeria étant l'une des cinq premières nationalités.

Selon la Commission européenne, l'exploitation sexuelle reste le principal objectif de la traite des êtres humains et, en une seule année, les revenus criminels qui en découlent sont estimés à la somme astronomique de 14 milliards d'euros (16 milliards de dollars).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une rue de Vesterbro la nuit

Les femmes qui gagnent cet argent sont informées qu'elles doivent à leurs trafiquants des sommes énormes pour le voyage et l'hébergement.

"Elles sont liées par des dettes", explique Sine Plambech, chercheur principal au département des migrations de l'Institut danois d'études internationales.

"Les Nigérians sont l'un des groupes de travailleurs du sexe migrants les plus endettés. Elle peut se situer entre 10 000 et 60 000 euros. Et quand vous avez ce genre de dette, vous avez besoin de gagner beaucoup d'argent rapidement. Et si vous n'avez pas de papiers qui vous permettent de travailler, le moyen le plus rapide de gagner de l'argent est l'industrie du sexe."

Les trafiquants de Jewel ont dit qu'elle devrait leur payer 42 000 euros, en versements réguliers. Pour souligner leur point de vue, ils l'ont convoquée à une réunion effrayante dans un cimetière, la veille de son départ en avion du Nigeria.

"J'ai été obligée de faire le serment de payer l'argent quoi qu'il arrive et de ne pas révéler qui m'a vendue. Si je le faisais, tant de mauvaises choses allaient arriver à moi et à ma famille."

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, " Il aurait pu comme beaucoup, président ou pas président, jouir de la vie ... ".

Une fois Jewel au Danemark, les trafiquants ont menacé sa famille au Nigeria.

"Les gens sont entrés dans la maison et ils voulaient que ma grand-mère me dise de ne pas avoir l'idée de les dénoncer à la police, ou de ne pas payer l'argent. Alors chaque fois que je l'appelais, elle pleurait au téléphone et me rappelait que j'avais passé un accord avec ces gens - je devais payer ou quelque chose leur arriverait."

Jewel était soumise à une pression immense et ne pensait pas pouvoir faire de discrimination quant aux clients qu'elle servait à l'intérieur et entre les voitures garées dans les rues de Vesterbro, ou à leur domicile.

"Vous ne pouvez pas dire non. Vous devez dire oui, parce qu'il y a 10 ou 15 autres femmes qui regardent le même gars et qui veulent gagner de l'argent ce soir-là", dit-elle.

Mais accompagner un client à son domicile peut être extrêmement risqué.

"J'aurais pu mourir la nuit où j'ai été forcée de rester dans la baignoire", se souvient-elle, encore traumatisée.

"L'homme avec qui je devais rentrer chez moi m'a demandé d'entrer dans la baignoire. Et j'ai pensé, 'OK - il veut que je me nettoie ou quelque chose comme ça'. Puis il est sorti et est revenu avec deux seaux de glace. Et il a commencé à verser la glace sur moi dans la baignoire. Et j'étais là, nue, et c'était au milieu de l'hiver..."

Impunité des auteurs de crimes

En avril de cette année, en annonçant une nouvelle stratégie de lutte contre la traite des êtres humains, la Commission européenne a admis que dix années d'efforts pour s'attaquer au problème avaient largement échoué.

"L'impunité des auteurs de ces crimes dans l'UE persiste, et le nombre de poursuites et de condamnations des trafiquants reste faible", selon la Commission, ce qui fait de la traite "un crime à faible risque et à forte rentabilité".

Les tentatives visant à réduire la demande de services des victimes exploitées ont également échoué, a ajouté la Commission.

Le gouvernement britannique indique qu'au cours de l'année qui s'est terminée en mars 2020, la police a enregistré 7 779 crimes d'esclavage moderne (y compris l'exploitation du travail et l'exploitation sexuelle), mais moins de 250 personnes ont été inculpées en 2019.

Les services d'aide aux victimes d'esclavage moderne du Royaume-Uni sont gérés par l'Armée du Salut. Elle indique que 610 survivants non britanniques de l'exploitation sexuelle ont rejoint son programme au cours de l'année se terminant en juin 2021.

La rue principale de Vesterbro, Istedgade, avec ses bars, ses clubs et ses sex-shops, est bruyante et très éclairée le samedi soir. Des groupes d'hommes, souvent malhabiles à cause des effets de l'alcool, rôdent dans la rue. Les femmes qui vendent des services sexuels - pour la plupart originaires du Nigeria et d'Europe de l'Est, coiffées et maquillées de façon impeccable - sont habillées de vêtements de sport confortables et moulants. Elles portent des baskets avec lesquelles on peut courir - il y a peu de paires de talons hauts, et pas de tenues stéréotypées "sexy".

Michelle Mildwater, qui a soutenu les prostituées étrangères au Danemark pendant plus de dix ans, continue de faire sa tournée ici, distribuant sa carte à des femmes comme Jewel, leur offrant aide et conseils. Elle sait combien la vie dans la rue est périlleuse et se souvient de plusieurs incidents violents dans l'un des hôtels du quartier.

"Nous avons eu un certain nombre de viols dans cet hôtel", dit-elle. "Il est arrivé qu'une femme s'enfuie avec du sang partout sur elle".

Le week-end, des ONG danoises gèrent des services pour les femmes qui vendent du sexe. L'une d'elles, Reden International, dispose d'un café où elles peuvent se reposer, récupérer et prendre une collation entre deux clients. Et dans l'une des rues secondaires, un groupe de bénévoles anime une initiative de réduction des risques pas comme les autres.

On l'appelle le "Red Van", car c'est bien de cela qu'il s'agit : un véhicule avec un lit à l'arrière, éclairé par des lumières féeriques, et une réserve de préservatifs et de lingettes. C'est un espace privé où les travailleurs du sexe peuvent amener un client au lieu de se rendre dans un endroit potentiellement dangereux. Tout au long de la nuit, un flot régulier de femmes arrive, accompagnées d'hommes, pour utiliser les installations du van, tandis que les bénévoles se tiennent à une distance respectueuse mais suffisamment proche pour entendre si une femme a des problèmes. Le fourgon peut être utilisé jusqu'à 28 fois en quatre heures.

Légende image, Pauline Hoffman Schroder, Sine Plambech et Aphinya Jatuparisakul, volontaires du "Red Van".

L'une des bénévoles du Red Van est Sine Plambech, chercheuse universitaire.

"Ces femmes ont un problème qu'elles essaient de résoudre - dettes, pauvreté, famille, enfants. Elles ont besoin de travailler. Elles vont vendre des services sexuels, que cela nous plaise ou non, alors nous leur offrons un espace sûr pendant qu'elles font ce qu'elles feraient de toute façon", explique-t-elle.

"La plupart des femmes ne vendraient pas de services sexuels si elles n'y étaient pas obligées. Vous pouvez avoir toutes ces idées morales sur ce qui est bon pour elles, mais elles ont besoin de gagner de l'argent."

Acheter et vendre du sexe au Danemark n'est pas illégal, mais il faut avoir un permis de travail. Le statut migratoire précaire de nombreuses femmes vendant du sexe à Copenhague les rend plus vulnérables - et beaucoup moins susceptibles de signaler à la police tout abus ou toute violence à leur encontre.

La politique du Danemark consiste à expulser les migrants en situation irrégulière. Même si les femmes sont identifiées comme des victimes de la traite des êtres humains, elles sont censées retourner dans leur pays d'origine après une courte période dans un centre d'hébergement financé par le gouvernement.

Après quatre mois dans la rue, désespérée, déprimée et tentée de mettre fin à ses jours, Jewel hésitait elle aussi à se présenter aux autorités. Elle avait toujours une dette importante et craignait pour sa sécurité et celle de sa famille au Nigeria.

Puis sa vie a changé. Cela peut sembler banal, voire un conte de fées, mais Jewel a rencontré un Danois et est tombée amoureuse. Lors de leur premier rendez-vous, après un repas romantique, elle lui a tout dit.

"C'est un fardeau qu'il a dû porter", dit-elle maintenant à propos de l'homme qui est devenu son mari.

Crédit photo, Jewel Légende image, Une peinture de Jewel, qui exprime ses sentiments en tant que femme victime de la traite et de l'exploitation sexuelle.

Jewel a cessé de travailler dans la rue et il l'a aidée à rembourser ses dettes hebdomadaires à sa maquerelle. Mais le couple avait besoin de conseils. Jewel connaissait-elle quelqu'un qui pouvait les aider, a demandé son petit ami ?

Jewel avait conservé la carte que Michelle Mildwater lui avait donnée la première nuit où elle avait vendu des services sexuels à Vesterbro.

Michelle a conseillé Jewel, l'a aidée à affronter ses démons et lui a donné la confiance nécessaire pour arrêter de payer sa maquerelle. Et heureusement, il n'y a eu aucune répercussion violente pour elle ou sa famille - peut-être parce que son trafiquant n'appartenait pas à l'un des grands réseaux criminels transnationaux.

Aujourd'hui, Jewel attend l'issue de sa demande de séjour au Danemark. Entre-temps, elle parle couramment le danois et a eu un bébé. Jewel et Michelle sont devenues de grandes amies. Et lorsque Jewel s'est mariée, l'employée de l'ONG HopeNow était sa demoiselle d'honneur.

"C'est l'un des moments dont je suis le plus fière : quelqu'un m'a accompagnée à l'autel, et c'est Michelle qui l'a fait", déclare Jewel.

Jewel espère qu'un jour, elle fera une école de commerce. Elle veut aussi faire du bénévolat pour aider les femmes dans la rue.

Juste avant le confinement, Michelle Mildwater, qui est une ancienne comédienne, a encouragé Jewel à mettre au point une pièce de théâtre - l'histoire d'une femme victime de la traite - et à la jouer devant un public à Copenhague. Jewel l'a intitulée The Only Way Out Is Through.

Crédit photo, Guadalupe Basagoitia Légende image, Jewel présente sa pièce à Copenhague

"C'était une thérapie. Quand je faisais le spectacle, j'étais en quelque sorte... hors de mon corps. C'était comme si je faisais partie du public, et j'ai été très touchée par ce que j'ai vu", raconte Jewel.