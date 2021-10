Astronomie: des signes détectés de ce qui pourrait être la première planète découverte en dehors de la Voie lactée

il y a 40 minutes

Le signal possible de la planète découverte par le télescope à rayons X Chandra de la NASA est situé dans la galaxie Messier 51, à environ 28 millions d'années-lumière de la Voie lactée.

Cette découverte est basée sur ce que l'on appelle les transits, c'est-à-dire que le passage d'une planète devant une étoile bloque une partie de la lumière de cette dernière et produit une diminution particulière de sa luminosité qui est détectable par les télescopes.

L'astrophysicienne Rosanne Di Stefano et ses collègues ont recherché la diminution de la luminosité des rayons X reçus d'un type d'objet qu'ils appellent binaire à rayons X brillants .

Ces objets contiennent généralement une étoile à neutrons ou un trou noir qui attire le gaz d'une étoile compagnon en orbite à proximité. La matière située à proximité de l'étoile à neutrons ou du trou noir surchauffe et brille aux longueurs d'onde des rayons X.

Comme la région qui produit des rayons X brillants est petite, une planète passant devant elle pourrait bloquer la plupart ou la totalité des rayons X, ce qui rendrait le transit plus facile à détecter.

"La méthode que nous développons et employons est la seule méthode actuellement applicable pour découvrir des systèmes planétaires dans d'autres galaxies", a déclaré à la BBC M. Di Stefano, qui fait partie du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, un institut de recherche et d'enseignement astronomique des États-Unis. Université de Harvard, aux États-Unis.