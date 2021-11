Talibans en Afghanistan : "les femmes sont emprisonnées, tandis que les criminels sont libres"

Vingt-six de ces femmes se sont maintenant échappées en Grèce, et la BBC s'est rendue sur place pour les rencontrer. Pour leur sécurité, leurs noms ont été modifiés.

Vêtue d'un tchador noir, la juge Sana s'avance dans la rue, avec ses deux jeunes enfants à ses côtés. Chacun d'eux porte un seul sac, rempli de deux ensembles de vêtements, d'un passeport, d'un téléphone, d'argent liquide et d'autant de nourriture qu'ils peuvent transporter pour le voyage à venir.

"Quand nous sommes partis, nous ne savions pas où nous allions", se souvient Sana. "On nous a dit qu'il y aurait des risques pour la sécurité sur le chemin, mais nous les avons tous acceptés parce que nous savions que c'était la seule issue possible."

Une voiture est arrivée pour la récupérer, elle et ses enfants. En montant dedans, Sana a regardé la ville où elle était née, avait été élevée et avait fondé sa propre famille.

"C'était le pire moment de ma vie, quand j'ai regardé mes enfants en partant", a-t-elle dit. "J'étais tellement désespérée. Je me demandais si je les sortirais un jour vivants d'Afghanistan."

"J'ai travaillé dans un tribunal qui traitait de nombreux crimes différents, notamment des meurtres, des suicides, des viols et d'autres crimes complexes. Les peines que j'ai prononcées étaient longues et graves", raconte Sana.

La juge Sana a fui l'Afghanistan avec ses deux enfants et seulement quatre sacs à eux deux.

Une récente enquête de la BBC a révélé que plus de 220 femmes juges vivaient dans la clandestinité par crainte de représailles sous le régime taliban.

En réponse à ces accusations, le porte-parole du secrétaire des talibans, Bilal Karimi, a déclaré à la BBC : "Les femmes juges doivent vivre comme n'importe quelle autre famille, sans crainte. Personne ne doit les menacer. Nos unités militaires spéciales sont tenues d'enquêter sur ces plaintes et d'agir en cas de violation."

"Nous changions d'endroit tous les deux ou trois jours, passant de la rue aux refuges et aux hôtels", a-t-elle déclaré.

Évacués

Après avoir quitté le point de ramassage, Sana et sa famille ont poursuivi l'étape suivante de leur voyage par voie terrestre.

Ils ont traversé le désert pendant plus de 10 heures, dit-elle, sans jamais dormir.

Sana a bercé son plus jeune enfant dans ses bras pendant tout le trajet, dit-elle. Elle ne pensait pas qu'ils s'en sortiraient vivants.

"S'ils avaient su que j'étais juge, ils nous auraient tués immédiatement", a-t-elle dit en fondant en larmes. Sana avait souvent statué sur des cas où des femmes s'étaient suicidées à cause des violences de leur mari.

"J'ai toujours pensé : à quel moment une femme choisit-elle la mort ? Mais comme je commençais à perdre espoir, j'ai atteint ce point. J'étais prête à me tuer."

Après avoir traversé le désert en toute sécurité, Sana et ses enfants ont passé plus d'une semaine dans un refuge, jusqu'à ce qu'on les emmène enfin sur une piste d'atterrissage.

Les appartements temporaires en Grèce étaient simples, équipés de lits superposés, d'une table et de chaises.

Refuge

Après leur arrivée à Athènes, les 26 juges et les membres de leur famille ont subi un test de dépistage du Covid-19 avant d'être déposés dans divers immeubles d'habitation de la ville.

Dans le cadre d'un programme de visa temporaire, les autorités grecques, en collaboration avec diverses organisations caritatives, ont garanti aux juges la nourriture et le logement pendant 14 jours.

On ne savait pas ce qui se passerait au bout de ces deux semaines. On leur a conseillé de commencer à demander l'asile dans un pays tiers.

Parmi ceux qui ont demandé l'asile au Royaume-Uni se trouvait Asma. Avec plus de 25 ans d'expérience en tant que juge en Afghanistan, ce n'était pas la première fois qu'elle fuyait les talibans.

En 1996, lorsque le groupe a pris le pouvoir aux dépens de l'armée soviétique en retraite, Asma et sa famille ont fui l'Afghanistan en passant la frontière.

Avec l'arrivée des troupes américaines et de l'OTAN en 2001, Asma est rentrée chez elle et a repris son travail de juge. Jusqu'à ce que, il y a deux mois, l'histoire commence à se répéter.

La tempête Ballos provoque des orages et des éclairs au-dessus de l'Acropole d'Athènes, en Grèce, au début du mois.

Pendant cinq ans, elle a été contrainte de rester à la maison et de renoncer à travailler, dit-elle.

"Elle doit d'abord convaincre sa propre famille de la laisser étudier. Ensuite, même lorsqu'elle va à l'université et obtient un emploi, elle doit encore faire ses preuves à chaque étape du processus.

De la même manière qu'un médecin est nécessaire pour soigner les malades, une femme juge comprend les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées et peut aider à résoudre les inégalités.

"Pour les femmes, la honte est associée au fait de signaler un crime. Mais les familles sont plus susceptibles de soutenir leurs proches de sexe féminin si une femme juge est présente."

Les laissés-pour-compte

Elle montre une photo de son ancienne maison familiale, une propriété qui, selon elle, était fièrement la sienne, de par la loi, et non celle de son mari.

Après leur évacuation, la maison a été réquisitionnée par un membre haut placé des talibans, dit-elle. Il vit dans sa maison, conduit sa voiture et possède tous ses biens.

Sana dans son logement grec. Chaque jour, les autorités apportent des plats cuisinés que les familles peuvent réchauffer et partager.

De toutes les femmes juges qui sont arrivées en Grèce, ce sont les plus jeunes qui semblent les plus brisées par ce qu'elles ont dû laisser derrière elles.

Nargis, une jeune juge, a travaillé pendant moins de cinq ans dans un tribunal provincial des affaires familiales avant la prise de pouvoir par les talibans. Toute sa carrière universitaire et professionnelle s'est déroulée sous un gouvernement afghan soutenu par les États-Unis.

"Tant que les talibans seront au pouvoir, il sera impossible pour les femmes de progresser et de conserver tout ce qu'elles ont accompli au cours des 20 dernières années", a déclaré Nargis.

Parmi les juges plus âgés, ceux qui avaient été témoins non seulement de l'ascension, mais aussi de la chute des talibans auparavant, l'espoir était plus grand.