Facebook change de nom pour devenir Meta dans le cadre d'un changement de marque majeur

il y a 41 minutes

Crédit photo, AFP via Getty Images

Le changement ne s'applique pas à ses plateformes individuelles, telles que Facebook, Instagram et Whatsapp, mais uniquement à la société mère qui les possède.

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé le nouveau nom après avoir dévoilé des plans pour construire un "métavers" - un monde en ligne où les gens peuvent jouer, travailler et communiquer dans un environnement virtuel, souvent en utilisant des casques VR.

Il a déclaré que la marque existante ne pouvait "probablement pas représenter tout ce que nous faisons aujourd'hui, sans parler de l'avenir", et qu'elle devait changer.

"Au fil du temps, j'espère que nous serons perçus comme une entreprise du métavers et je veux ancrer notre travail et notre identité sur ce vers quoi nous tendons", a-t-il déclaré lors d'une conférence virtuelle.

"Nous considérons désormais notre activité comme deux segments différents, l'un pour notre famille d'applications et l'autre pour notre travail sur les futures plateformes.

"Dans ce contexte, il est temps pour nous d'adopter une nouvelle marque d'entreprise qui englobe tout ce que nous faisons pour refléter qui nous sommes et ce que nous espérons construire.

On espère que le monde virtuel pourra être utilisé pour pratiquement tout, du travail au jeu, en passant par les concerts et la vie sociale avec les amis et la famille.