Climat : le pape exhorte à une réponse "radicale" au problème dans un message exclusif de la BBC

il y a 29 minutes

S'exprimant depuis le Vatican dans le cadre de l'émission Thought for the Day de BBC Radio 4, le pape évoque des crises telles que la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les difficultés économiques, et exhorte le monde à y répondre avec une vision et des décisions radicales, afin de ne pas "gaspiller les opportunités" que présentent les défis actuels.