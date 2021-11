Tarot : pourquoi la divination est devenue un marché lucratif dans le monde arabe ?

Salma Amara

BBC

il y a 25 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La lecture du tarot est devenue un marché populaire et des millions de personnes dans le monde arabe en dépendent

Les chaîne de lecture de tarot et les pages qui lui sont dédiées sur les réseaux sociaux sont devenus très populaires ces dernières années.

C'est devenu un marché pour des millions de consommateurs et une source de revenus pour des milliers de lecteurs de tarot. Quel est le secret de l'attractivité de ces cartess, apparues en Europe au XIVe siècle, et largement utilisés avant qu'ils ne s'infiltrent récemment dans la culture arabe ?

L'origine du tarot

On pense que les cartes de tarot sont apparues en Italie, au XIVe siècle après J. C. , suite à l'ouverture à l'influence des anciennes cultures et religions asiatiques et égyptiennes..

On ne sait pas, précisément, quand les cartes de tarot ont été utilisées à des fins de divination, pour la première fois.

Il n'y a aucune preuve documentée de cela jusqu'au début du XVIIIe siècle, mais le chercheur Sherihan al-Akhras, qui a un doctorat en mythologie et en littérature comparée de l'Université britannique de Durham, explique le lien, qui ne repose pas sur des preuves historiques, entre les cartes de tarot et les cultures orientales, au cours du XVIIIe siècle.

Il a joué un rôle dans la commercialisation de ces cartes et dans l'attraction des Européens vers elles, les décrivant comme "portant les secrets des civilisations anciennes et possédant une valeur spirituelle".

A lire sur BBC Afrique :

Alors que certains de ceux qui ont étudié ces articles ont vu qu'ils représentent un enregistrement qui parle le langage des symboles et des métaphores et leurs connotations, et un miroir qui leur révèle les états émotionnels et les désirs de l'âme humaine, le pionnier de la psychologie analytique, Carl Jung, disait qu'il s'agissait d'un outil pour la psychanalyse au Moyen Âge.

Cependant, Akhras explique la popularité des cartes de tarot en disant que leur attrait réside dans le fait qu'"elles relient le particulier au général, parce qu'elles projettent la réalité personnelle des individus sur des symboles qui portent des connotations générales enracinées dans la conscience humaine, leur donnant ainsi la capacité de raconter une histoire significative et des connotations personnelles pour eux".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les magasins qui proposent de la bonne aventure par le biais de cartes de tarot sont répartis dans le monde entier

"J'ai dépensé beaucoup d'argent pour trouver le bon lecteur"

L'intérêt de Doaa pour le tarot a commencé, il y a quatre ans, lorsque son collègue lui a donné une lecture spéciale, qui contenait des prophéties sur des événements qui, selon elle, se sont produits deux ans après la lecture.

Doaa est devenue une adepte des chaînes de tarot sur YouTube et a dépensé beaucoup d'argent pour obtenir des lectures privées. Ces experts lui ont décrit son état psychologique et émotionnel et prédit des événements qu'elle a vécus avec une précision allant jusqu'à 90 %.".

Doaa justifie cela en disant que "son énergie est compatible avec l'énergie du lecteur de tarot", qui lui donne souvent des conseils et des avertissements sur lesquels elle s'appuie chaque fois qu'il y a du nouveau dans sa réalité pratique et émotionnelle, ou une question dont elle n'a pas trouvé de réponse.

Compte tenu des chaînes de lecture de tarot sur YouTube et des boutiques électroniques associées, qui sont dédiées à l'achat de lectures privées, les prix des lectures privées varient entre moins de 50 $ (28 143 FCFA) et plus de 200 $ (112 575 FCFA), selon le nombre de questions auxquelles le client veut répondre.

Certains de ces magasins proposent également des cours électroniques pour enseigner les méthodes de lecture du tarot aux personnes intéressées, dont les prix peuvent atteindre plus de 350 dollars (197 006 FCFA).

Doaa paie moins de 50 $ au lecteur de tarot, vers qui elle se tourne "tous les deux mois lorsque son énergie change", et dit qu'elle en a grandement profité.

Les prophéties qui apparaissent dans les lectures lui donnent l'occasion de se préparer ou de se méfier des événements qui peuvent se produire dans sa vie.

Crédit photo, Misho Légende image, Micho pense que la lecture du tarot n'est pas autant basée sur la prédiction de l'avenir que sur les conseils aux gens

Prédictions et astuces

Micho a une chaîne YouTube de lecture de tarot, suivie par environ 200 000 abonnés. Il dépend entièrement de l'argent qu'il reçoit des clients des lectures privées, mais il pense que l'accent mis par le lecteur de tarot sur le profit peut le transformer en un charlatan qui entend exploiter la passion des gens pour connaître l'avenir, en "ayant une forte intuition, une sensibilité spirituelle, la capacité d'empathie avec les autres et un réel désir de les aider".

Micho souligne que la lecture de tarot n'est pas basée sur l'envie de prédire des événements futurs autant qu'elle est basée sur la nécessité de donner des conseils aux gens.

Il justifie la demande croissante de lecture de tarot en disant que "la majorité de ceux qui ont recours à moi souffrent de troubles émotionnels, la communication entre les gens est devenue le problème de l'époque".

Micho pointe du doigt "les réseaux sociaux qui ont promu les valeurs du mensonge et la propagation des rumeurs, car les utilisateurs de ces sites présentent souvent une fausse image d'eux-mêmes."

Crédit photo, Getty Images

"La propagation de la pornographie, de la violence et des mariages précoces dans le monde arabe a renforcé la prévalence des fausses relations et la difficulté de communiquer même entre les membres d'une même famille", poursuit-il.

"Traumatisme collectif"

Il est remarquable que l'interprétation de Micho ne s'éloigne pas beaucoup de celle de la spécialiste en psychologie sociale, Lana Qasqas,.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Ahmed Bargaoui : ''Il n’y a plus de confiance entre le gouvernement et le peuple tunisien''

Qasqas estime que "la prévalence de relations malsaines, de problèmes familiaux et psychologiques, et l'absence de moyens d'auto-assistance et de soutien sociétal dans le monde arabe aggravent le sentiment d'incapacité des individus à changer leur réalité et à réaliser leurs souhaits.

Cela augmente ainsi leur peur de l'avenir et la nécessité de s'appuyer sur la métaphysique pour les rassurer et leur donner l'espoir que les conditions s'amélioreront."

Qasqas ajoute que le mode d'éducation dans les sociétés arabes augmente les chances de former des personnages plus sensibles à la suggestion et manquant de sécurité.

"Les parents, qui souffrent de l'impact des traumatismes collectifs causés par notre histoire de guerres et de conflits, élèvent leurs enfants pour s'accrocher à l'invisible et à toute paille d'espoir qui pourrait les sauver de la noyade dans une mer de frustration et de déception".

Selon Qasqas, ceux qui sont engagés dans la divination et l'astrologie possèdent souvent une familiarité avec les principes de la psychanalyse et la capacité de lire le langage corporel, ce qui les qualifie pour influencer ceux qui se tournent vers eux.

Crédit photo, Getty Images

Pourquoi la divination résiste-t-elle à l'ère de la technologie ?

Sherihan al-Akhras, spécialiste de la mythologie et de la littérature comparée, souligne que le mot "fée" peut être utilisé pour désigner tout ce qui n'est pas basé sur des preuves scientifiques pour le soutenir.

Cela peut relever de cette grande quantité d'histoires religieuses ou croyances et traditions auxquelles des millions de personnes croient, malgré l'absence de preuves de sa validité et de son efficacité.

Par conséquent, "le terme n'inclut aucune référence à un jugement moral sur ces récits comme menteurs ou faux.

Mais les chercheurs s'intéressent à la mythologie comme notre façon de comprendre le monde et d'expliquer les phénomènes qui ont échappé à la compréhension en l'abordant à travers des histoires et des récits qui portent un sens et nous apportent des réponses aux questions qui nous envahissent l'esprit."

Dans son interprétation de la constance de la divination, en tant que phénomène humain, depuis l'aube de l'histoire jusqu'à l'ère de la révolution technologique et informationnelle, Al-Akhras dit qu'il existe un besoin humain de construire des histoires et des récits qui nous fournissent une explication de ce qui nous a fermés à la compréhension.

Il est donc logique que le mythe et la mythologie restent aussi longtemps que les expériences humaines qui impliquent la douleur et la souffrance.

Parce que "le mythe reflète notre manière d'aborder la réalité difficile et de la replacer dans un contexte plus global, ce qui nous permet de comprendre le cheminement humain avec ses difficultés et ses contradictions".

"Il crée, dit-il, une sorte de réconciliation avec les expériences, leur douceur et leur amertume, et peut améliorer notre capacité à affronter les sentiments de peur, de culpabilité et de douleur."

Revenant aux cartes de tarot, Akhras estime qu'il a acquis une fonction thérapeutique dans les années 60.

Il y a des savants qui disent que "la magie n'est pas dans les cartes, mais dans l'interaction humaine entre le lecteur de tarot et celui qui lit sa fortune, et comme tout type d'interaction humaine, cette pratique peut se transformer en une pratique de consommation et d'imposteur."

Elle génère de l'argent pour son propriétaire et est dépourvue de toute valeur spirituelle ou thérapeutique.

Akhras ajoute qu'il est nécessaire de regarder le mythe d'un point de vue psychologique, au lieu de s'arrêter à la limite du ridicule ou de la négligence parce qu'il n'est pas basé sur des preuves scientifiques.

Elle le démontre en disant que "l'athlète qui est optimiste quant au port d'une certaine chaussure avant de jouer un match difficile sait que cela ne suffit pas pour apporter la victoire, mais son optimisme en lui et sa croyance en son association avec la chance peuvent lui donner un sentiment rassuré et réduire ses niveaux d'anxiété et de stress, bien que développer ses compétences sportives semble être la meilleure option".