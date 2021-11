Superstition: qui est la femme qui a inspiré les amulettes de protection dans la tradition populaire?

À l'approche de la saison d'Halloween, on parle beaucoup de fantômes, de cimetières, de monstres et d'autres personnages qui effraient les gens.

L'une des figures les plus célèbres du patrimoine arabe et islamique est le personnage de la Goule, toujours prête à enlever ou à dévorer des enfants.

L'histoire de la Goule est un mythe très commun, mais peu de gens connaissent son lien avec un autre héritage, à savoir les symboles de protection contre l'envie et le "mauvais œil ", tels que la "perle bleue", la "palme", le "cinq" ou la "main de Fatima".

Ces symboles ont toujours été présents lors des occasions de mariage, de naissance et autres, et ces dernières années, ils sont devenus l'une des pièces dominantes du monde de la mode et de la joaillerie.

On le retrouve imprimé sur des T-shirts, des sacs et dans toutes les formes de bijoux, qu'il s'agisse de bijoux précieux ou de boucles d'oreilles et de bracelets en plastique très prisés des adolescents.

De nombreux artistes et célébrités portent des bagues ou des bracelets portant le signe de l'œil, parmi lesquels, par exemple, le réalisateur américain Spike Lee, dont le collier de l'œil ne quitte pas son cou lors de nombreuses occasions cinématographiques.

Parmi les créateurs de bijoux arabes, la Jordanienne Nadia Dajani a fait de l'œil le thème de son travail.

Dajani, qui a grandi à Londres, nous a raconté ce qu'elle a d'abord remarqué lorsqu'elle s'est installée en Jordanie en 2003. "Tout le monde portait un œil ou une main, d'une manière ou d'une autre, hommes et femmes, de différentes religions".

Dajani précise que cette tradition "a commencé dans l'Égypte ancienne, avec la main d'Isis et l'œil d'Horus, et sa signification a changé au fil des ans."

Et elle poursuit : "Lorsque vous allez dans une tente bédouine, vous constatez qu'ils attachent les yeux et la paume aux extrémités, et c'est ce que j'ai vu en Afrique du Sud. Partout où je vais dans mes voyages, je la trouve, je ne connais pas une femme du Maroc à l'Inde qui ne la porte pas."

Des usines chinoises travaillent actuellement à l'émission de l'œil avec différents imprimés, couleurs et inscriptions, mais pour Nadia Dajani, la question est différente, car elle ne suit pas la mode, mais plutôt la préservation de la fabrication de ces décorations traditionnelles, par des artisanes jordaniennes, est l'un de ses objectifs.

La tradition de la fabrication de l'œil en tant qu'artisanat traditionnel est également populaire en Turquie, qui a proposé la candidature de l'artisanat de la fabrication de "look" en verre pour figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Il est rare qu'un touriste se rende à Istanbul et revienne sans un œil bleu fixé au mur de la maison.

Pendant la pandémie de Covid-19, les ventes des boutiques en ligne d'Ain Al-Hasad ont prospéré, notamment la boutique turque "Enjoy Istanbul".

Hakan Albayrak, de la boutique, nous explique que les articles qu'ils vendent proviennent d'ateliers et d'artisans turcs traditionnels, principalement en Anatolie occidentale.

Ils soufflent le verre dans des fours spéciaux, et "cuisent" le verre bleu pour rendre chaque pièce unique.

"Nous avons des clients du monde entier, notamment des États-Unis", explique Hakan Albayrak.

"Nous avons aussi des clients arabes, mais certains d'entre eux sont très conservateurs quant au mauvais œil."

La croyance en l'invisible et le fait de conjurer les forces du mal sont des concepts qui contredisent les croyances religieuses, on trouve donc ceux qui préfèrent remplacer l'Ayat al-Kursi, par exemple, par les symboles de l'œil bleu ou de la paume.

Les ventes du magasin "Enjoy Istanbul" augmentent pendant les périodes de vacances et les fêtes annuelles, et les bracelets et les pièces que l'on accroche aux murs font partie des articles les plus demandés.

Il est vrai que le magasin est actif par défaut, mais les périodes de quarantaine lors de l'apparition de l'épidémie de Covid-19 ont été difficiles, "car les artisans et les ateliers ont dû arrêter de travailler", selon Hakan.

Eh bien, vous pourriez vous demander ce que tout cela a à voir avec la goule ? Quel est le secret de l'œil bleu ou de la paume, quelle est son origine, et que reste-t-il à notre époque de ses utilisations originales à travers l'histoire ?

Des modèles associés au symbole de la paume ou de l'œil peuvent être observés dans différentes religions, philosophies et civilisations, comme le jaïnisme (Jain Dharma), l'hindouisme, l'antiquité égyptienne, babylonienne, assyrienne, grecque, romaine, etc.

Certains d'entre eux ont vu dans la main levée un symbole permettant d'"arrêter" une affliction et de conjurer un mal attendu, et d'autres y ont vu un symbole de supplication pour obtenir force, bénédiction, protection et bonté.

Ce symbole est connu sous le nom de "main de Marie" en référence à la sœur de Moïse dans le judaïsme et à Marie la mère, la mère de Jésus-Christ dans le christianisme, et il est également connu sous le nom de "main de Fatima" en référence à la fille du prophète Mahomet dans l'islam.

Quant au mot "cinq", il a été associé à l'importance symbolique de ce nombre dans de nombreuses philosophies et religions différentes, notamment les cinq doigts liés aux "chakras", les cinq sens et les cinq piliers de l'islam.

Le mot "cinq" est également lié aux cinq versets de la sourate Al-Falaq, qui cherchent un refuge contre l'envie.

Certaines des raisons qui ont contribué à lier ce symbole à la protection contre l'"œil" se reflètent peut-être dans l'ancienne croyance - qui est encore répandue dans nos sociétés actuelles - selon laquelle l'œil humain est capable d'émettre des radiations ou des vibrations qui causent du tort s'il regarde une personne ou une chose particulière.

Ce concept est également cohérent avec l'idée fausse selon laquelle les personnes aux yeux bleus ont la capacité d'émettre des radiations nocives, à laquelle Plutarque fait référence en décrivant des personnes "qui vivent dans le sud de la Méditerranée et se distinguent par une capacité spéciale à causer du tort en raison de leurs yeux bleus".

Certains archéologues suggèrent que la perle bleue était associée à la culture phénicienne comme un symbole de résistance à l'invasion romaine.

Selon les dessins découverts, la perle n'était pas sculptée en forme de palme, mais plutôt sous la forme d'un petit cercle d'où émergent des lignes blanches, symbolisant la déesse "Tanit", qui était associée à la fertilité, à la maternité et à la croissance.

Ce qui peut expliquer la raison pour laquelle on la supplie lorsqu'on demande la pluie dans divers chants de la tradition populaires, dont le chant marocain "Ta mère Tango / Tango", que les enfants chantent encore aujourd'hui "Ta mère Tango, femmes, j'ai demandé à mon Seigneur l'hiver".

Avec l'expansion des religions abrahamiques, l'ancien rôle des dieux dans la région a reculé.

Certains d'entre eux ont complètement disparu, d'autres ont eu un léger impact qui s'est reflété dans les contes et les chants de la tradition populaire, et certains d'entre eux ont commencé à occuper un rôle négatif, souvent en contradiction avec leur rôle précédent.

Ainsi, certains des dieux associés à la fertilité, par exemple, ont été mentionnés comme des esprits parias qui provoquent le meurtre des enfants et la "perturbation du mariage".

Ces attributs résonnent encore - bien qu'avec un léger effet - lorsqu'on évoque certains des personnages célèbres de notre tradition populaire et de nos contes hérités, dont les plus importants sont "Al-Nadaha", "La Subordonnée", "Umm Al-Subyan" ou "Umna Al-Ghoula".

Les contes des grands-mères ne vont pas sans les histoires de goules qui ont été associées à l'imaginaire de la plupart des enfants du monde arabe et d'Afrique du Sud.

Ces histoires sont toujours accompagnées d'histoires à dormir debout, lorsque la mère ou la grand-mère raconte l'histoire de la goule qui vit dans une grotte mystérieuse, par exemple, pour s'infiltrer dans les cachettes des enfants et les arracher des bras de leur mère.

L'enfant a alors peur et promet à sa mère ou à sa grand-mère qu'il "entendra paroles" par crainte de l'oppression des goules.

Une solution "simple" pour certains parents, mais riche en potentiel culturel, car on pense que ce personnage est en fait dérivé des mythes de la Mésopotamie, transférés de textes anciens, comme l'Epopée de Gilgamesh, pour occuper une grande partie du stock de la tradition populaire, notamment la légende de "Lilith" ou comme connu dans les contes arabes comme "la goule".

Le chercheur et psychanalyste suisse Sigmund Horowitz compare l'histoire de Lilith à des légendes d'origine babylonienne et assyrienne, et se réfère à des traductions associant le nom de Lilith aux mots "Gol" et "Gen", soulignant que ces mots étaient présents aux côtés du nom de Lilith dans certains textes araméens.

Lilith est mentionnée dans certaines traductions du livre d'Isaïe dans la Bible, où l'on raconte que Dieu créa Adam et lui créa une femme égale à lui.

Mais la première femme d'Adam a refusé de lui obéir. À l'époque, on lui a donné le choix entre se soumettre ou être expulsée du Paradis, et elle a donc choisi de ne pas obéir.

Selon certaines croyances, Lilith (ou première Ève) a été bannie du paradis, et elle a été condamnée à assister à la mort de tous ses enfants, abandonnant son rôle précédent d'épouse d'Adam et de mère de l'humanité.

D'où la légende de Lilith, le démon ou l'ogre qui cherche à tuer les fils d'Eve (la seconde) par envie et vengeance.

Cette question a été évoquée par le législateur et juriste britannique John Selden dans son célèbre ouvrage "On the Syrian Gods" publié en 1617.

Il écrit : "(Elle) est appelée Lilith chez les Juifs ; c'est-à-dire, c'est la nuit... Et les Juifs croient aujourd'hui que Lilith est une ennemie des femmes pendant l'accouchement, et de leurs enfants, et selon les anciens rites, ils écrivent superstitieusement des incantations... avec ces mots : Adam, Eve... Lilith, pars d'ici."

Cela renforce la croyance dominante que le mot (Lullaby) ou Berceuse a un lien avec Lilith Abi ou "Lilith va", et que le zagrūda ou (Li li li lich) a un effet qui s'étend des anciens rituels qui cherchent à empêcher Lilith de nuire aux jeunes mariés, en particulier à leur progéniture attendue.

Le réalisateur Spike Lee porte un collier avec un œil d'envie dans plusieurs de ses looks publics depuis des années

Ce qui a commencé par des poteaux peints sur les murs et au-dessus des portes dans le but de protéger les nouveau-nés des mauvais esprits, s'est poursuivi jusqu'à ce jour, bien qu'à travers de multiples manifestations culturelles.

Les femmes donnent encore aux nouvelles mères des "pendentifs" qui sont placés autour du cou du nouveau-né ou sur son enveloppe, pour le protéger contre l'œil envieux, certains en forme d'œil, d'autres en forme de paume.

Et les grands-mères racontent encore l'histoire de la goule qui coiffe les histoires des Mille et Une Nuits - et qui ne manque pas de faire mal jusqu'à ce que l'Ayat al-Kursi soit récité.

L'histoire de Lilith est peut-être une légende oubliée à notre époque, mais la grande empreinte qu'elle a laissée dans l'imagination de nos ancêtres est encore bien vivante dans notre conscience collective.