Covid : faut-il obliger les jeunes enfants à porter des masques de protection ?

il y a une heure

Par Sandy Ong, BBC Future

Crédit photo, Getty Images Légende image, À Singapour, il est courant que les jeunes enfants portent des masques contre le covid, mais certains parents craignent que cela n'affecte leur développement

Comme beaucoup d'enfants de son âge, Eshan Evans, trois ans, est énergique et turbulent. Mais dès qu'il doit mettre un masque à l'école, quelque chose change. "On voit que c'est un garçon différent, beaucoup plus calme et plus tranquille", dit sa mère Herne.

À Singapour, où Eshan et sa famille vivent, les enfants âgés de six ans et plus sont légalement tenus de porter des masques. Mais de nombreux jardins d'enfants et écoles maternelles encouragent fortement cette pratique pour les plus jeunes. Cela signifie que pendant environ huit heures chaque jour de la semaine, sauf pour manger, boire ou faire la sieste, Eshan porte un masque jetable en trois couches.

Dès qu'il sort, cependant, il arrache son masque, le fourre dans sa poche ou le jette dans les mains de sa grand-mère. Une fois, lors d'une journée particulièrement mauvaise en juillet, il a jeté son masque par terre et s'est enfui en courant par les portes de l'école.

"Il déteste ça", dit sa mère, qui n'oblige pas son fils à porter un masque en dehors de l'école. "Je n'ai rien contre les masques... mais nous ne voulons pas le forcer sachant qu'il est mal à l'aise".

La décision de masquer ou non les jeunes enfants est une décision à laquelle de nombreux parents et régulateurs du monde entier sont confrontés alors qu'ils tentent de prévenir de nouvelles vagues de Covid-19, tout en permettant aux enfants de se développer, de se socialiser et de s'épanouir émotionnellement.

D'un point de vue réglementaire, au début du mois d'octobre, les pays se répartissent largement en trois camps. Singapour et des pays européens comme la France et l'Italie recommandent le port du masque dès l'âge de six ans. Cette recommandation est conforme aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui préconise que les enfants de plus de six ans portent un masque dans certaines circonstances, par exemple en cas de transmission généralisée dans leur région. Certains n'appliquent cette règle qu'à des environnements intérieurs spécifiques, comme l'école.

D'autres organismes de réglementation, notamment les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis, recommandent le port du masque pour les enfants âgés de deux ans et plus. Et puis il y a les pays qui ont abandonné les exigences relatives au port d'un masque en classe - par exemple, au Royaume-Uni, il est conseillé aux enfants et aux enseignants de ne pas porter de masque à l'école.

Crédit photo, Getty Images Légende image, À Singapour, les enfants de plus de six ans sont légalement tenus de porter des masques - et de nombreux enfants plus jeunes en portent également

Le seul consensus accepté au niveau mondial est que les bébés et les enfants de moins de deux ans ne devraient pas porter de masques, en raison du risque de suffocation.

"La limite d'âge pour l'utilisation de masques par les enfants n'est pas encore une définition scientifique", déclare Adamos Hadjipanayis, président de l'Académie européenne de pédiatrie.

Il y a eu relativement peu d'études sur le port de masques chez les enfants, en raison de problèmes éthiques et logistiques. Ces quelques études, qui se sont concentrées sur l'impact physique des masques sur la respiration, n'ont pas trouvé d'effets nocifs. Mais le débat sur les avantages et les inconvénients du port du masque a été très animé.

Les partisans du port du masque affirment que celui-ci protège le porteur et son entourage du Covid-19, et qu'il ne faut pas négliger les facteurs de risque de la maladie pour les jeunes enfants. La plupart des pays ne vaccinent pas les enfants de moins de 12 ans, ou seulement dans des cas exceptionnels, ce qui les laisse relativement exposés. Les cas graves de Covid-19 chez les jeunes enfants sont encore relativement rares - selon une vaste étude britannique publiée en juillet dernier, environ un enfant sur 50 000 atteint de Covid se retrouve en soins intensifs, et deux sur un million en meurent. Mais la variante Delta, qui se répand rapidement et qui est au moins deux fois plus contagieuse que les souches précédentes, met la pression sur les pays pour contenir et prévenir les épidémies, y compris chez les enfants.

"Delta aggrave considérablement la situation", déclare Deepti Gurdasani, épidémiologiste clinique à l'université Queen Mary de Londres. "Après Delta, nous voyons beaucoup d'épidémies dans les écoles du monde entier".

La bonne nouvelle est que le port du masque a été lié à des taux plus faibles de Covid-19 dans les écoles. Par exemple, dans l'État américain de Caroline du Nord, où le port du masque est obligatoire pour les élèves de plus de six ans, les écoles ont signalé des taux de transmission extrêmement faibles - bien que plus de 7 000 enfants et membres du personnel aient fréquenté l'école en étant porteurs du virus entre mars et juin 2021, seuls 363 cas de Covid-19 en ont résulté.

Dans une autre enquête portant sur 169 écoles primaires de Géorgie, les chercheurs ont constaté que lorsque les enseignants et le personnel étaient tenus de porter des masques, les cas de Covid-19 signalés étaient inférieurs de 37 % par rapport aux écoles qui n'étaient pas tenues de porter un masque.

"Les masques offrent une couche supplémentaire de protection contre le Covid-19 et il a été démontré qu'ils diminuent le risque de contracter la maladie", explique Annabelle de St. Maurice, professeur adjoint de pédiatrie à l'université de Californie à Los Angeles.

Bien entendu, le masquage n'est peut-être pas le seul facteur de réduction de la transmission. D'autres facteurs de protection, tels que "l'hygiène personnelle des mains, la distance de sécurité et le fait qu'une zone soit bien ventilée, peuvent jouer un rôle", explique Mark Ng, spécialiste des maladies infectieuses au Singhealth Polyclinics de Singapour.

Mais les masques sont une mesure de prévention efficace et efficiente, ce qui explique probablement pourquoi de nombreux parents de jeunes enfants à Singapour s'y tiennent, même après que l'État insulaire a porté l'âge légal du port du masque à six ans en septembre dernier. La décision initiale, imposée six mois plus tôt, exigeait que les enfants de plus de deux ans soient masqués.

Pour Mimi Zainal, mère de deux enfants âgés de trois et cinq ans, ce changement de décision n'a fait aucune différence. "Je préfère que les enfants portent des masques... cela me rassure de savoir qu'ils sont mieux protégés", dit-elle.

Les enfants ont eu du mal à porter des masques au début, admet Zainal, mais elle et son mari en ont fait une activité amusante que la famille faisait ensemble avant de sortir. Elle a acheté une variété de motifs - astronautes, licornes et autres imprimés colorés - pour que les enfants puissent choisir. En l'espace de quelques semaines, les enfants se sont habitués à leurs masques, dit-elle.

Certains affirment que même les motifs les plus joviaux ne peuvent pas changer le problème fondamental des masques : ils cachent la moitié du visage et peuvent rendre plus difficile le décodage des humeurs et des sentiments des gens.

Selon Kang Lee, psychologue du développement à l'université de Toronto, les enfants commencent à reconnaître les émotions de base - bonheur, tristesse, peur, colère, etc. - dès l'âge de 10 mois, le développement atteignant son apogée vers cinq ou six ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il a été démontré que les masques aident à prévenir les épidémies de Covid, y compris chez les enfants

Être capable de voir les visages dans leur intégralité est un élément clé de ce développement et le masquage peut entraver ce processus, dit-il : "Nous apprenons les émotions principalement par le visage."

Mais d'autres experts sont sceptiques quant à l'importance de l'obstacle que représentent les masques. "Les visages ne sont pas nécessairement le seul indice ou l'indice le plus important des émotions d'une autre personne", explique Ashley Ruba, chercheuse postdoctorale au Child Emotion Lab de l'université du Wisconsin-Madison. Il existe aussi d'autres signaux essentiels, dit-elle, "des choses comme le ton de la voix, la posture corporelle et la situation sociale générale".

Une étude réalisée en 2012 a montré que les enfants de moins de neuf ans étaient capables d'identifier correctement les émotions des visages qu'ils regardaient, même s'ils ne pouvaient pas voir leur bouche. Et dans une expérience menée l'année dernière, Ruba et son collègue ont découvert que si les masques diminuaient légèrement la capacité des enfants à reconnaître la tristesse, la colère et la peur, l'effet global était le même avec des lunettes de soleil.

"Il s'agit d'un autre élément de preuve qui suggère que les masques n'ont peut-être pas un impact aussi négatif sur le développement émotionnel des enfants", dit-elle. Après tout, les gens ne s'inquiètent généralement pas de porter des lunettes de soleil en présence d'enfants.

Eva Chen, psychologue du développement à l'Université des sciences et des technologies de Hong Kong, souligne que, de toute façon, les gens ne portent pas des masques ou des lunettes de soleil en permanence : "Les enfants ne sont donc pas privés à 100% d'informations faciales". Et dans des endroits comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon, où le port du masque était monnaie courante avant même que la pandémie ne frappe, les enfants se sont développés normalement, ajoute-t-elle.

L'impact des masques sur le développement du langage des enfants est un sujet de préoccupation potentiellement plus important. Là aussi, les experts sont quelque peu divisés, mais ils sont d'accord sur un point : les parents peuvent faire beaucoup pour résoudre tout problème naissant.

"Les enfants apprennent par l'observation", explique Lynette Teo, qui enseigne le développement du langage et de l'alphabétisation chez les enfants à l'école polytechnique Ngee Ann de Singapour. "Ils observent le mouvement de la bouche, et voient les lèvres et la langue bouger. Si vous pensez simplement au son 'th', le placement de la langue est très important."

Crédit photo, Reuters Légende image, Les écoliers sont tenus de porter des masques pendant les cours en Israël et dans un certain nombre d'autres pays du monde

Mais les parents ne devraient pas trop s'inquiéter, dit Lee. "Les enfants s'adaptent très facilement à l'environnement. Si un canal est bloqué, ils iront sur un autre canal". Pour aider les enfants à comprendre, il suggère aux enseignants et aux parents d'améliorer leur discours, leur posture, leurs mouvements corporels et leurs gestes lorsqu'ils parlent avec eux.

La situation des enfants ayant des besoins spéciaux est toutefois différente, selon Stephen Camarata, professeur de sciences de l'audition et de la parole à l'Université Vanderbilt dans le Tennessee, qui travaille beaucoup avec ces enfants. "Les enfants handicapés, en particulier les malentendants, utilisent les traits du visage pour compléter les informations qu'ils n'entendent pas", explique-t-il. "Ils ont vraiment besoin de ces informations visuelles pour comprendre ce que vous dites. Avec les masques, ils n'ont tout simplement pas accès à ces indices".

Il s'attend également à ce que les masques rendent généralement plus difficile l'apprentissage de nouveaux mots par les jeunes enfants : "À court terme, en termes de compréhension de nouveaux mots et de vocabulaire, [les masques] vont avoir un effet atténuant."

Zainal, la mère singapourienne de deux enfants, a remarqué un tel décalage potentiel chez son propre fils, mais a pu le résoudre grâce à un soutien supplémentaire. Inquiète que son fils de cinq ans "soit un peu lent dans l'apprentissage de la phonétique", elle l'a envoyé suivre des cours supplémentaires dans un centre d'enseignement au début de l'année. "J'ai constaté que, même si les enseignants avaient des masques, il était toujours capable de capter les sons et d'apprendre."

Tammy Lim, consultante à l'unité de développement de l'enfant de l'hôpital universitaire national de Singapour, partage cet avis. Elle souligne qu'une étude locale a révélé que des enfants de deux ans étaient toujours capables d'apprendre et de reconnaître des mots, même lorsqu'ils étaient prononcés derrière un masque. Selon elle, l'impact des masques sur les enfants est négligeable par rapport aux autres façons dont Covid-19 a perturbé leur vie. Elle s'inquiète davantage de la façon dont l'augmentation du temps passé devant l'écran, par exemple, a supplanté l'exercice, le jeu et d'autres activités. Son unité a déjà constaté une augmentation du nombre de jeunes patients présentant des retards de développement et des problèmes de comportement, qu'elle attribue en partie au manque d'opportunités de jeu libre et de socialisation.

En comparaison, les effets durables du masquage, s'ils existent, peuvent être insignifiants. "À long terme, je ne vois pas d'effets psychologiques négatifs sur les enfants", affirme Lee.

Chen est du même avis. "Les enfants s'acclimatent étonnamment facilement", dit-elle. Si les parents sont inquiets, elle suggère que la meilleure solution consiste à passer le plus de temps possible avec leurs enfants. "De nombreuses recherches montrent qu'il est vraiment important qu'un enfant se sente attaché à ses parents en toute sécurité - que ses parents l'écoutent et lui renvoient ses émotions, et qu'ils communiquent largement entre eux."

Créer ces moments chaleureux en famille est peut-être le meilleur moyen de surmonter le bouleversement des règles et des perturbations induites par la pandémie.

Pour Zainal, il s'agit de trouver des moyens créatifs pour que ses enfants s'amusent à la maison : pique-nique sur le balcon, chasse au trésor à l'intérieur, activités manuelles hebdomadaires, etc. Les masques sont gênants, dit-elle, mais il est toujours possible de s'amuser à l'intérieur. Et lorsqu'ils s'aventurent à l'extérieur, les masques procurent "un sentiment d'assurance en sachant que les enfants sont au moins protégés d'une certaine manière, et qu'ils peuvent continuer à aller à l'école et à interagir avec leurs amis".

Tout le contenu de cet article est fourni à titre d'information générale uniquement et ne doit pas être considéré comme un substitut à l'avis médical des professionnels de la santé. La BBC encourage toute personne souhaitant obtenir de plus amples informations à demander conseil à son prestataire de soins de santé.